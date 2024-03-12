Експорт російського вугілля падає: Індія та Китай зменшують закупівлі

Експорт російського вугілля до країн Азії морем падає через низькі світові ціни та високі витрати на доставку.

За даними аналітичної компанії Kpler, у лютому експорт усіх марок вугілля з Росії становив 8,48 млн тонн – це на 21,6% менше, порівняно з лютим 2023 року, передає Reuters.

При цьому обсяги експорту російського вугілля падають останні шість місяців і лише у лютому вони трохи зросли щодо січня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року західні країни запровадили санкції проти російського експорту енергоресурсів, тож Росія була змушена перенаправити експорт вугілля з Європи на ринки Азії.

Максимуму вугільний експорт Росії до азіатських країн досяг у квітні 2023 року – тоді він сягнув 14,69 млн тонн, зазначають експерти Kpler. Збільшити експорт російського вугілля до Азії Росії вдалося за рахунок Китаю та Індії, яка купувала енергетичне вугілля зі значними знижками.

Але у лютому російський експорт енергетичного вугілля до Індії знизився до 557,94 тис. тонн у лютому з 1,06 млн у січні, та впав до мінімуму з листопада 2022 року. На це впливає висока вартість доставки вугілля з РФ на тлі зниження світових цін.

Російський експорт коксівного вугілля до Азії також відчуває труднощі: його експорт у лютому впав до 1,73 мільйона тонн із 2,32 млн тонн у січні. Це найнижчий показник із серпня 2021 року, свого максимального рівня він сягав у березні 2023 року – 4,47 мільйона тонн.

Однак з тих пір російський експорт до найбільших покупців Індії та Китаю падав, при цьому поставки до Індії впали у лютому до 17-місячного мінімуму – 489,21 тис. тонн у лютому, порівняно з 1,09 мільйона в січні та піком на рівні 1,51 мільйона у березні минулого року.

Російський морський експорт металургійного вугілля до Китаю становив 587,75 тис. тонн в лютому, що трохи більше порівняно з 576,45 тис. тонн у січні, але показники за ці останні два місяці були найнижчими з грудня 2021 року та значно нижче піку в 2,13 мільйона, зафіксованого у березні 2023 року.

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Як повідомлялося, із 10 серпня 2022 року в рамках п'ятого пакету санкцій набуло чинності ембарго ЄС та Великої Британії на імпорт вугілля з РФ. ЄС оцінював щорічний обсяг імпорту вугілля до країн союзу на рівні 8 млрд євро (на постачання з РФ припадало приблизно половина цієї суми). Також від вугілля з РФ відмовилася Японія, яка теж була великим його імпортером.