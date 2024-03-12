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Новини
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Експорт російського вугілля падає: Індія та Китай зменшують закупівлі

уголь

Експорт російського вугілля до країн Азії морем падає через низькі світові ціни та високі витрати на доставку.

За даними аналітичної компанії Kpler, у лютому експорт усіх марок вугілля з Росії становив 8,48 млн тонн – це на 21,6% менше, порівняно з лютим 2023 року, передає Reuters.

При цьому обсяги експорту російського вугілля падають останні шість місяців і лише у лютому вони трохи зросли щодо січня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року західні країни запровадили санкції проти російського експорту енергоресурсів, тож Росія була змушена перенаправити експорт вугілля з Європи на ринки Азії.

Максимуму вугільний експорт Росії до азіатських країн досяг у квітні 2023 року – тоді він сягнув 14,69 млн тонн, зазначають експерти Kpler. Збільшити експорт російського вугілля до Азії Росії вдалося за рахунок Китаю та Індії, яка купувала енергетичне вугілля зі значними знижками.

Але у лютому російський експорт енергетичного вугілля до Індії знизився до 557,94 тис. тонн у лютому з 1,06 млн у січні, та впав до мінімуму з листопада 2022 року. На це впливає висока вартість доставки вугілля з РФ на тлі зниження світових цін.

Російський експорт коксівного вугілля до Азії також відчуває труднощі: його експорт у лютому впав до 1,73 мільйона тонн із 2,32 млн тонн у січні. Це найнижчий показник із серпня 2021 року, свого максимального рівня він сягав у березні 2023 року – 4,47 мільйона тонн.

Однак з тих пір російський експорт до найбільших покупців Індії та Китаю падав, при цьому поставки до Індії впали у лютому до 17-місячного мінімуму – 489,21 тис. тонн у лютому, порівняно з 1,09 мільйона в січні та піком на рівні 1,51 мільйона у березні минулого року.

Російський морський експорт металургійного вугілля до Китаю становив 587,75 тис. тонн в лютому, що трохи більше порівняно з 576,45 тис. тонн у січні, але показники за ці останні два місяці були найнижчими з грудня 2021 року та значно нижче піку в 2,13 мільйона, зафіксованого у березні 2023 року.

Читайте також: Російські імпортери знову масово скаржаться на блокування платежів у Китаї, – ЗМІ

Як повідомлялося, із 10 серпня 2022 року в рамках п'ятого пакету санкцій набуло чинності ембарго ЄС та Великої Британії на імпорт вугілля з РФ. ЄС оцінював щорічний обсяг імпорту вугілля до країн союзу на рівні 8 млрд євро (на постачання з РФ припадало приблизно половина цієї суми). Також від вугілля з РФ відмовилася Японія, яка теж була великим його імпортером.

Автор: 

Індія (361) Китай (2159) росія (14372) вугілля (1897)


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Топ коментарі
+3
ну... за Донбас - не чокаясь
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12.03.2024 19:22
+2
А наафіга Китаю взагалі імортувати вугілля? У нього свого дофіга та трошки...
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12.03.2024 19:24
+2
так не працює. ви мабуть не жили при сересері.
побачив черешню, навіть кислу та підгнилу, набираєш, скільки винесеш.
я вже не кажу, про в'єтнамські банани та *********, кислючі сухумські.
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12.03.2024 19:30
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ну... за Донбас - не чокаясь
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12.03.2024 19:22 Відповісти
Бамбас іздох по факту вже давно, але продовжував "кормить Европу"
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12.03.2024 20:39 Відповісти
А наафіга Китаю взагалі імортувати вугілля? У нього свого дофіга та трошки...
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12.03.2024 19:24 Відповісти
Бо собівартість дорожче за вартісті експортного рашки. Правда і там собівартість не горюй.
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12.03.2024 19:29 Відповісти
Там (в засрашці) собівартість вигада. Бо зарплати копійчані, половина витрат - вигадана. І малюється великою, тільки аби податків менше платити. До того ж виручку можна просто вкрасти і показати на підприємстві суцільні збитки.
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13.03.2024 00:38 Відповісти
Угу, відразу згадались шахтарі-китайці під 2 метри зросту. Передачу якось дивилась про вуглевидобування у Китаї. Та і в Індії шахти є. Теж нормально мають. В чому прикол?
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12.03.2024 19:48 Відповісти
Тона на ринку коштує ZZZ баксів. І тут до тебе приходить чувирло і каже "ну, якщо заключиш зі мною контракт на5 років, то я тобі не просто буду продавати вугілля на (ZZZ-20) баксів, а ще й всі ці 5 років буду продавати на 20 баксів дешевше вугілля на ринку з лагом в 3 місяці - і нічого додатково тобі не треба платити - я довезу до твоїх воріт, а ще готовий брати за вугілля не бакси і навіть не юані, а хоч консервованими бичачими хвостами". І цима "нижче ринку на 20 баксів" часто є засрашинці. Особливо останні 10 років, коли потроху почались санкції, і ураганно - останні 2 роки, коли санкції стали особливо корисні.

А 20 баксів, це 20 баксів!
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13.03.2024 00:36 Відповісти
Китай здебільшого на вугді сидить, хоч і масово будує АЕС.
Видобувати свій вони в такій кількості просто не встигають
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12.03.2024 21:46 Відповісти
літом заготовили, зиму пройшли
літом знов будуть купувати
що тут такого???
банани по 80, апельсин 100 і що?
прийде пора, будуть 50 та 70
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12.03.2024 19:25 Відповісти
так не працює. ви мабуть не жили при сересері.
побачив черешню, навіть кислу та підгнилу, набираєш, скільки винесеш.
я вже не кажу, про в'єтнамські банани та *********, кислючі сухумські.
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12.03.2024 19:30 Відповісти
Яка сезонність у Індії?
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12.03.2024 19:39 Відповісти
Сезон муссонів, панімаєтє лі 😂👍
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12.03.2024 20:41 Відповісти
набрали гівна на шару. тепер не знають, як позбутися.
склади забиті, якість низка. проблем більше, ніж вигоди.
жадібність, смертельна вада!
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12.03.2024 19:27 Відповісти
Щось у них усе пада,та не впаде ніяк.Багато брендів обходять санкції,деякі забили...Гроші,все гроші...
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12.03.2024 19:45 Відповісти
Епоха вугілля відходить, як відійшла епоха паровозів.
Хоча в Китаї паровозів якраз повно.
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12.03.2024 20:37 Відповісти
Дай Бог, щоб скоріше закінчила епоха нєфтє-газа і настала епоха чистої електрики

А таки винайдуть ефективні сонячні панелі
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12.03.2024 20:43 Відповісти
Ну винайдуть 100% сонячні батареї ну і шо це дасть - шо 100% батареї будуть працювати без джерела фотонів чи як?
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12.03.2024 21:10 Відповісти
Фотони на шару.
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12.03.2024 21:57 Відповісти
Ех молоде-зелене - є універсальне пояснення подібного шей науково підтверджене , пояснення називається - квантові ефекти . Колись все можна було списати на магію - теперка все списать мона на квантове шось там.
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12.03.2024 22:02 Відповісти
Не тільки епоха вугілля відходить, але й мирного атому. Єдині два типа електростанцій, які стагнують (тобто, майже не збільшується або потроху зменшується їх світове виробництво електрики) останні 30-40 років - це АЄС і вугільні ТЄС.
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12.03.2024 21:05 Відповісти
В основному зростає, якщо викреслити Японію -38 блоків.
але навіть з нею є зростання з 2011

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12.03.2024 21:50 Відповісти
Зато експорт кацапського вугілля до польщі і не зменшується. курви зараз головний споживач кацапського угольку у Європі.
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12.03.2024 21:13 Відповісти

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