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Новини Фото Війна
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Окупанти завдали ракетного удару по Балаклії, горіли будинки, 12 людей постраждали. ФОТО

Сьогодні, 1 червня, близько 5:00 год ранку окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на момент ракетного удару в двох будинках перебувало 12 людей: 4 дорослих (з них - одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років.

Після обстрілу виникла пожежа.

"У всіх постраждалих - стан середньої важкості, у однії дитини - гостра реакція на стрес. Постраждалі госпіталізовані до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Удар по Балаклії

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині внаслідок російського обстрілу зазнав поранень волонтер зі Швейцарії. Він прибув до України для допомоги в евакуації людей і тварин

Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року

Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.

Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.

Автор: 

обстріл (28486) Балаклія (275)


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Жодного дня не проходить що б рашиські варвари не воювали з мирним населенням зокрема з дітьми ,це мне армія це злочина тирористична орда.
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01.06.2024 08:04 Відповісти
 
 