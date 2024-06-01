Окупанти завдали ракетного удару по Балаклії, горіли будинки, 12 людей постраждали. ФОТО
Сьогодні, 1 червня, близько 5:00 год ранку окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на момент ракетного удару в двох будинках перебувало 12 людей: 4 дорослих (з них - одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років.
Після обстрілу виникла пожежа.
"У всіх постраждалих - стан середньої важкості, у однії дитини - гостра реакція на стрес. Постраждалі госпіталізовані до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року
Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.
Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.
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