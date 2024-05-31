На Харківщині внаслідок російського обстрілу зазнав поранень волонтер зі Швейцарії. Він прибув до України для допомоги в евакуації людей і тварин

30 травня через ворожий обстріл міста Вовчанськ, що на Харківщині, поранень зазнав волонтер зі Швейцарії. Чоловік приїхав до України, щоб допомогти з евакуацією людей і тварин із зон ведення активних бойових дій

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

У прокуратурі розповіли, що 31 травня близько 14:00 російські військові обстріляли село Шестакове Чугуївського району на Харківщині. Зазнали поранень двоє чоловіків 29 та 38 років. Також через ворожий обстріл пошкоджені житлові будинки та будівлі ферми.

У відомстві також повідомили, що днем раніше, 30 травня через обстріл загарбників у місті Вовчанськ поранень зазнав волонтер зі Швейцарії.

"Чоловік прибув до України з гуманітарною місією задля допомоги в евакуації людей та тварин із зон ведення активних бойових дій", - повідомляє прокуратура Харківщини.

Волонтеру надали необхідну медичну допомогу.

У відомстві також повідомили, що розпочато досудові розслідування за фактами чергового порушення російськими загарбниками законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нгадаємо, що у Харківській області упродовж 30 травня під ворожим вогнем опинилися села Руська Лозова, Богуславка, Рогань, Новоосинове, Юрченково, Вовчанськ та обласний центр. Є загиблі та поранені.

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