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Новини
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На Харківщині внаслідок російського обстрілу зазнав поранень волонтер зі Швейцарії. Він прибув до України для допомоги в евакуації людей і тварин

На Харківщині внаслідок російського обстрілу зазнав поранень волонтер зі Швейцарії

30 травня через ворожий обстріл міста Вовчанськ, що на Харківщині, поранень зазнав волонтер зі Швейцарії. Чоловік приїхав до України, щоб допомогти з евакуацією людей і тварин із зон ведення активних бойових дій

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

У прокуратурі розповіли, що 31 травня близько 14:00 російські військові обстріляли село Шестакове Чугуївського району на Харківщині. Зазнали поранень двоє чоловіків 29 та 38 років. Також через ворожий обстріл пошкоджені житлові будинки та будівлі ферми.

У відомстві також повідомили, що днем раніше, 30 травня через обстріл загарбників у місті Вовчанськ поранень зазнав волонтер зі Швейцарії.

"Чоловік прибув до України з гуманітарною місією задля допомоги в евакуації людей та тварин із зон ведення активних бойових дій", - повідомляє прокуратура Харківщини.

Волонтеру надали необхідну медичну допомогу.

У відомстві також повідомили, що розпочато досудові розслідування за фактами чергового порушення російськими загарбниками законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нгадаємо, що у Харківській області упродовж 30 травня під ворожим вогнем опинилися села Руська Лозова, Богуславка, Рогань, Новоосинове, Юрченково, Вовчанськ та обласний центр. Є загиблі та поранені.

Читайте також: У Вовчанську окупанти під погрозами розстрілу не дають евакуюватися близько 100 місцевим жителям, - Синєгубов

Автор: 

обстріл (28449) Харківщина (6054) волонтери (1332) Вовчанськ (416)


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Топ коментарі
+3
це не смішно, через війну відбувається страшний екоцид, знищенно багато природохоронних зон особливо на півдні країни.
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31.05.2024 21:58
+1
Мабуть, мурашок евакуював.
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31.05.2024 21:43
+1
Держави-члени роблять надто мало внесків і не надають активної допомоги. Ситуація на полі бою зараз така погана, але артилерійські снаряди ще не долетіли.
https://www.yahoo.com/news/money-not-capacity-main-issue-160740843.html
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31.05.2024 22:15
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Мабуть, мурашок евакуював.
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31.05.2024 21:43 Відповісти
це не смішно, через війну відбувається страшний екоцид, знищенно багато природохоронних зон особливо на півдні країни.
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31.05.2024 21:58 Відповісти
Я знаю. А ще відбувається планомірний геноцид українців. Ви чули щось про це?
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31.05.2024 22:41 Відповісти
Аби пи@данути ? Вам відомо скількі покинутих тварин ? Чі пох@уй ? Тоді не питай чому в нас війна.
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31.05.2024 22:36 Відповісти
Ганс, тобі, *****, відомо, скільки людей вижили з домівок? То йди на йух зі своїми тваринами.
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31.05.2024 22:39 Відповісти
Людей ще спробуй вигнати зі своїх домівок. За унітаз та поліровані дрова зубами чіпляються.
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01.06.2024 00:10 Відповісти
Ти хоч розумієш, що українців залишилось чуть не подовина? А це чучело тварин приїхало ловити. Приїхало - то нехай мовчки там собі щось робить, а не героя з себе корчить.
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31.05.2024 22:46 Відповісти
Та *** в тебе Iноземний волонтер задув спросили , кого йому рятувати. !! В тебе , курво, хто сраку з дивану не піднімає. Тьху *** нах!! Де ти гидота , побачив , що він героя з себе корчить ? **** , само ніхрена не зробило нікому , а інших засуджує ше. Фу ***.
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01.06.2024 00:08 Відповісти
Держави-члени роблять надто мало внесків і не надають активної допомоги. Ситуація на полі бою зараз така погана, але артилерійські снаряди ще не долетіли.
https://www.yahoo.com/news/money-not-capacity-main-issue-160740843.html
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31.05.2024 22:15 Відповісти
А навіщо кацапів евакуйовувати???
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31.05.2024 22:20 Відповісти
Яких кацапів ? З Вовчанську ? Ти мешканців кацапами називаєш , придурок
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31.05.2024 22:37 Відповісти
Тупориле,купи собі ПГ і трошеи мозку.І уважно перечитавши заголовок,обдумавши,засмійся,і вибачся
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31.05.2024 23:03 Відповісти
Ще раз , себе перечитай , довбень. !!
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01.06.2024 00:11 Відповісти
Для мене кацапи це тварини,то я й написав так як здалось!😀😀😀
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01.06.2024 00:19 Відповісти
 
 