Окупанти минулої доби обстріляли низку населених пунктів Харківщини, є загиблі та поранені

У Харківській області протягом 30 травня під ворожим вогнем опинилися села Руська Лозова, Богуславка, Рогань, Новоосинове, Юрченково, Вовчанськ та обласний центр.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Руська Лозова Харківського району внаслідок російського обстрілу постраждали 2 чоловіки, також зафіксовано влучання в господарчу споруду та в землю на території приватного домоволодіння.

У Вовчанську під час евакуації тварин внаслідок ворожого обстрілу КАБ дістав поранення чоловік-волонтер зі Швейцарії.

Близько 14.03 ворог обстріляв навчальний заклад у с. Богуславка, виникла пожежа в учбовому корпусі.

Вдень також зафіксовано ракетний обстріл околиць с. Рогань, Роганська ТГ.

Внаслідок ворожих обстрілів у с. Новоосинове загинула одна людина та одна особа постраждала, горіло авто, пошкоджено шість приватних домоволодінь. Село Юрченково росіяни атакували КАБом, два магазини зазнали руйнацій. Постраждав чоловік.

Нагадаємо, близько опівночі росіяни завдали удари кількома ракетами по Новобаварському району Харкова. Одна з ракет влучила в житловий будинок. Станом на 10.30 відомо про 5 загиблих, ще 25 людей дістали поранень.

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