Оккупанты за прошедшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов Харьковщины, есть погибшие и раненые

В Харьковской области в течение 30 мая под вражеским огнем оказались села Русская Лозовая, Богуславка, Рогань, Новоосиново, Юрченково, Волчанск и областной центр.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В селе Русская Лозовая Харьковского района в результате российского обстрела пострадали 2 человека, также зафиксировано попадание в хозяйственную постройку и в землю на территории частного домовладения.

В Волчанске во время эвакуации животных в результате вражеского обстрела КАБ получил ранение мужчина-волонтер из Швейцарии.

Около 14.03 враг обстрелял учебное заведение в с. Богуславка, возник пожар в учебном корпусе.

Днем также зафиксирован ракетный обстрел окрестностей с. Рогань, Роганская ТГ.

В результате вражеских обстрелов в с. Новоосиново погиб один человек и один человек пострадал, горело авто, повреждены шесть частных домовладений. Село Юрченково россияне атаковали КАБом, два магазина подверглись разрушениям. Пострадал мужчина.

Напомним, около полуночи россияне нанесли удары несколькими ракетами по Новобаварскому району Харькова. Одна из ракет попала в жилой дом. По состоянию на 10.30 известно о 5 погибших, еще 25 человек получили ранения.

Смотрите также: Оккупанты разрушают обстрелами жилые дома в Волчанске. ВИДЕО