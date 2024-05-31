Ракетный обстрел Харькова: погибли 6 человек, под завалами могут находиться до 4 человек (обновлено)
В Харькове продолжается аварийно-спасательная операция. Под завалами разрушенного дома обнаружены тела двух погибших.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
"Во время разбора завалов на месте разрушенного подъезда жилого дома обнаружено тело погибшего человека.
Всего в результате ночного ракетного удара погибло 4 человека, пострадавших - 25", - говорится в сообщении
По информации городского головы Игоря Терехова, под завалами могут находиться еще четыре человека.
"Количество погибших увеличилось, деблокировали из-под завалов еще одно тело мужчины. Всего за ночь российского теракта - пять погибших. Спасательно-поисковая операция продолжается. Все службы работают на месте", - уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что число погибших в результате ночных обстрелов возросло до 6 человек.
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Я не вважаю себе особисто програвшим інформаційну війну. Де можу, пишу правду. Але я не маю державних повноважень після кожного обстрілу Харкова звертатися до ООН щодо скликання Ради Безпеки. У мене нема доступу до баз даних рятувальних служб, щоби збирати сумарні цифри щодо обстрілів рашистами цивільних об,єктів і подавати щомісячні, щоквартальні звіти до всіх міжнародних гуманітарних організацій. Я не маю змоги порушувати кримінальні справи щодо кожного подібного злочину і повідомляти про це не лише уряди країн-партнерів, але й їхні ЗМІ та громадськість.
Тому я стверджую: це не "ми" програли інформаційну війну, а зеленська влада. А швидше за все, ніякої "інформаційної війни" для зе-шобли не було і немає взагалі. Особливо враховуючи нещодавній "форум росіянської опозиції", проведений подоляком у Львові, та рішення насради про заборону образливих звернень на адреси рашистських орків. Бубачка сказав: "в усьому винний лише путін", а орки, що руйнують Харків та інші українські міста, виходить загалом-то "гарні" і просто вправно виконують свою роботу.
Хіба журналісти можуть звертатися в Радбез ООН?
Хіба журналісти можуть відкривати карні справи?
Хіба журналісти мають доступ до баз даних МВС та МНС?
Ви жартуєте?
Журналісти можуть лише робити публікації тієї інформації, яку їм надасть влада. А влада НЕ ХОЧЕ привертати уваги до жахів рашистської агресії, бо тоді навіть на шмарафоні у бубачки падає. Рейтинг. У мене є лише таке пояснення тотальної інформаційної бездіяльності влади, яка навіть Іномовлення, що працювало за попередньої влади на увесь світ, перетворила на канал "дім", і замість говорити правду світу англійською, німецькою, французькою, іспанською мовами розповідає росіянською, як в Україні "все добре".
То ХТО програв інформаційну війну? Точніше навіть не намагався її розпочати?
Зелена монобільшість кладе навіть на своїх колег з ПЄС та Голосу, а журналісти для зе-шобли є куди більшими ворогами, ніж кремлівські рашисти. Що журналісти піднімають, те й опускають. Бо владі на всіх похрін.