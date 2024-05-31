Ракетный обстрел Харькова: погибли 6 человек, под завалами могут находиться до 4 человек (обновлено)

В Харькове продолжается аварийно-спасательная операция. Под завалами разрушенного дома обнаружены тела двух погибших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

"Во время разбора завалов на месте разрушенного подъезда жилого дома обнаружено тело погибшего человека.

Всего в результате ночного ракетного удара погибло 4 человека, пострадавших - 25", - говорится в сообщении

По информации городского головы Игоря Терехова, под завалами могут находиться еще четыре человека.

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"Количество погибших увеличилось, деблокировали из-под завалов еще одно тело мужчины. Всего за ночь российского теракта - пять погибших. Спасательно-поисковая операция продолжается. Все службы работают на месте", - уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что число погибших в результате ночных обстрелов возросло до 6 человек.















