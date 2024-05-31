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Новини
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Ракетний обстріл Харкова: загинули 6 осіб, під завалами можуть перебувати до 4 людей (оновлено)

У Харкові продовжується аварійно-рятувальна операція. Під завалами зруйнованого будинку знайдено тіла двох загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС України.

"Під час розбору завалів на місці зруйнованого під'їзду житлового будинку виявлено тіло загиблої людини.

Усього в наслідок нічного ракетного удару загинуло 4 людей, постраждалих - 25", - йдеться в повідомленні

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, під завалами можуть перебувати ще четверо людей.

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"Кількість загиблих збільшилася, деблокували з-під завалів ще одне тіло чоловіка. Всього за ніч російського теракту - пʼять загиблих. Рятувально-пошукова операція триває. Всі служби працюють на місці", - уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу зросла до 6 осіб.

Наслідки обстрілу Харкова 31 травня
Наслідки обстрілу Харкова 31 травня
Наслідки обстрілу Харкова 31 травня
Наслідки обстрілу Харкова 31 травня
Наслідки обстрілу Харкова 31 травня
Наслідки обстрілу Харкова 31 травня
Наслідки обстрілу Харкова 31 травня
Наслідки обстрілу Харкова 31 травня

Автор: 

ракети (4022) Харків (5589) жертви (1792)


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Топ коментарі
+16
Ось так рашиська орда знищує Харків ,убивають мирних громадян руйнують житлові будинки і інфраструктуру ,а де дії влади, чому Україна не збирає ген. асамблеї ООН ? ( я розумію нікчемність цієї організації) але треба доносити до світової спільноти про геноцид рашиських варварів проти українського народу і це треба було зробит ще місяць тому ,ворог відчув свою безкарність.
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31.05.2024 09:29
+11
Потворам рошистським смерть
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31.05.2024 08:44
+11
******** рашистські. Влада, де ППО для міста??
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31.05.2024 08:49
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Потворам рошистським смерть
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31.05.2024 08:44 Відповісти
******** рашистські. Влада, де ППО для міста??
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31.05.2024 08:49 Відповісти
Не запитуйте, бо боти скаргу на вас напишуть і ВАС заблокують.
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31.05.2024 08:52 Відповісти
так-так! і про 30-40 секунд летить ракета і далі за заученим текстом!
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31.05.2024 11:04 Відповісти
Ось так рашиська орда знищує Харків ,убивають мирних громадян руйнують житлові будинки і інфраструктуру ,а де дії влади, чому Україна не збирає ген. асамблеї ООН ? ( я розумію нікчемність цієї організації) але треба доносити до світової спільноти про геноцид рашиських варварів проти українського народу і це треба було зробит ще місяць тому ,ворог відчув свою безкарність.
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31.05.2024 09:29 Відповісти
Ми програли інформаційну війну, як і Ізраіль програв свою. Ще трохи часу і проти нас почнуться мітинги в Європах, що ми знищуємо расєю західною зброєю, а багатостраждальний рюзкій нарот захищається.
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31.05.2024 10:03 Відповісти
"Ми"??? А можна без оцього розмазування відповідальності на всіх?
Я не вважаю себе особисто програвшим інформаційну війну. Де можу, пишу правду. Але я не маю державних повноважень після кожного обстрілу Харкова звертатися до ООН щодо скликання Ради Безпеки. У мене нема доступу до баз даних рятувальних служб, щоби збирати сумарні цифри щодо обстрілів рашистами цивільних об,єктів і подавати щомісячні, щоквартальні звіти до всіх міжнародних гуманітарних організацій. Я не маю змоги порушувати кримінальні справи щодо кожного подібного злочину і повідомляти про це не лише уряди країн-партнерів, але й їхні ЗМІ та громадськість.

Тому я стверджую: це не "ми" програли інформаційну війну, а зеленська влада. А швидше за все, ніякої "інформаційної війни" для зе-шобли не було і немає взагалі. Особливо враховуючи нещодавній "форум росіянської опозиції", проведений подоляком у Львові, та рішення насради про заборону образливих звернень на адреси рашистських орків. Бубачка сказав: "в усьому винний лише путін", а орки, що руйнують Харків та інші українські міста, виходить загалом-то "гарні" і просто вправно виконують свою роботу.
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31.05.2024 14:19 Відповісти
Ще раз повторюю: ми програли інформаційну війну.
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31.05.2024 14:33 Відповісти
Ну, якщо ви працюєте в офісі преЗЕдента на когось з його 5-6 дефективних менеджерів, то тоді так, це ВИ програли інформаційну війну. Точніше, ви її навіть не думали починати. Полум,яний піонерський привіт даші зарівній.
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31.05.2024 14:45 Відповісти
Однозначно,на межданородном уровне Украину представляет власть.И вся вина в проигрыше информационной войны ложиться на плечи власти.Да и ещё власть борется даже с конструктивной критикой. Честно излогать свои мысли, ещё есть возможность.Но стиль работы парламента.президента и ОП приближают нас к запрету этого.
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31.05.2024 14:50 Відповісти
У вас і у мене нема можливості підняти це питання, а у журналістів є. Але вони нічого не роблять.
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31.05.2024 15:18 Відповісти
Журналісти???
Хіба журналісти можуть звертатися в Радбез ООН?
Хіба журналісти можуть відкривати карні справи?
Хіба журналісти мають доступ до баз даних МВС та МНС?
Ви жартуєте?
Журналісти можуть лише робити публікації тієї інформації, яку їм надасть влада. А влада НЕ ХОЧЕ привертати уваги до жахів рашистської агресії, бо тоді навіть на шмарафоні у бубачки падає. Рейтинг. У мене є лише таке пояснення тотальної інформаційної бездіяльності влади, яка навіть Іномовлення, що працювало за попередньої влади на увесь світ, перетворила на канал "дім", і замість говорити правду світу англійською, німецькою, французькою, іспанською мовами розповідає росіянською, як в Україні "все добре".
То ХТО програв інформаційну війну? Точніше навіть не намагався її розпочати?
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31.05.2024 16:48 Відповісти
Крім того, одразу ж після першого удару , після того як приїхали рятувальники і медики росія нанесла улар прицільно по ним. Це ж прямий військовий злочин, цей факт можна було б підняти на засіданні ООН. Але наші мовчать, мовчать і журналісти, які могли б підніти це питання перед політиками. Редакція, ви нас чуєте?
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31.05.2024 15:16 Відповісти
Не ламайте комедію.
Зелена монобільшість кладе навіть на своїх колег з ПЄС та Голосу, а журналісти для зе-шобли є куди більшими ворогами, ніж кремлівські рашисти. Що журналісти піднімають, те й опускають. Бо владі на всіх похрін.
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31.05.2024 16:55 Відповісти
це якийсь жахливий нон-стоп пздц!
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31.05.2024 11:02 Відповісти
Шось не ржеться.
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31.05.2024 11:21 Відповісти
Тєрєхов і Синєгубов повинні купити ППО для свого міста
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31.05.2024 12:58 Відповісти
де ви такі розумні мешкаєте, в якому зоопарку?
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31.05.2024 14:49 Відповісти
в блогерах на цьому сайті Бутусова. Ну, як кожен 73/43%зебіл
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31.05.2024 15:19 Відповісти
З зоопарку міста Сєверодонецьк. Вчиться на наших помилках.
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31.05.2024 17:30 Відповісти
 
 