Оккупанты разрушают обстрелами жилые дома в Волчанске. ВИДЕО
В Волчанске на Харьковщине оккупанты методично обстреливают и разрушают частные усадьбы и жилые многоэтажки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты многочисленные моменты прилетов и зафиксированы разрушения вызванные артиллерийскими и авиаобстрелами.
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скажіть, яка мета руйнувати, вже зруйноване?
тобто, вони витрачають снаряди, бомби, ракети, на руїни?
це ж, добре.
Проте дзеркальна відповідь все ж має бути.
їхньому м'ясу нема де закріпитися. а, нашим дроноводам, відкрите поле для полювання.
ціна і кількість дронів і кабів непорівняна.
А в цей час в шемякіно живут мірниє люді, коториє могут нємноґо обосраца, якщо США дозволять бити їхньою зброєю по параші.