Оккупанты разрушают обстрелами жилые дома в Волчанске. ВИДЕО

В Волчанске на Харьковщине оккупанты методично обстреливают и разрушают частные усадьбы и жилые многоэтажки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты многочисленные моменты прилетов и зафиксированы разрушения вызванные артиллерийскими и авиаобстрелами.

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