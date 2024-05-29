Российский Z-военкор Филатов хвастается использованием запрещенного химического оружия: "Эту газовую гранату сбросили мы". ВИДЕО

Российский Z-военкор Андрей Филатов снял использование армией РФ запрещенного химического оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в пропагандистском сюжете, который опубликован в соцсетях, Филатов показал захваченную позицию и продемонстрировал доказательства применения химического оружия армией РФ.

"Российский Z-военкор Филатов восхищается применением армии Путина химического оружия в Украине. Хотя официальный Кремль категорически отрицает использование химоружия на протяжении всей войны. Это видео не стесняясь опубликовал официальный телеграмм-канал государственного российского пропагандистского информагентства RT. На кадрах Филатов признается: "Здесь видно противогаз, висевший у пулеметчика. Цинки из-под патронов. Здесь вот газовая граната, которую мы сбросили", - отмечает в комментарии автор публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ использует запрещенное химическое оружие в боях по всей линии фронта в Украине, - WSJ