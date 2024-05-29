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Российский Z-военкор Филатов хвастается использованием запрещенного химического оружия: "Эту газовую гранату сбросили мы". ВИДЕО

Российский Z-военкор Андрей Филатов снял использование армией РФ запрещенного химического оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в пропагандистском сюжете, который опубликован в соцсетях, Филатов показал захваченную позицию и продемонстрировал доказательства применения химического оружия армией РФ.

"Российский Z-военкор Филатов восхищается применением армии Путина химического оружия в Украине. Хотя официальный Кремль категорически отрицает использование химоружия на протяжении всей войны. Это видео не стесняясь опубликовал официальный телеграмм-канал государственного российского пропагандистского информагентства RT. На кадрах Филатов признается: "Здесь видно противогаз, висевший у пулеметчика. Цинки из-под патронов. Здесь вот газовая граната, которую мы сбросили", - отмечает в комментарии автор публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ использует запрещенное химическое оружие в боях по всей линии фронта в Украине, - WSJ

Автор: 

армия РФ (19365) химическое оружие (369) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+18
Якби в нас були нормальні МЗС, прокуратура, представники в ООН та ЄСПЧ можна було б такий хай підняти, що ще б один ордер на ***** в Гаазі виписали б. Але на жаль у нас в уряді та верховному шапіто сидять імпотенти, які тупо прийшли "хорошо прибарахліцца".
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29.05.2024 09:48
+12
А зібрати радбез ООН з цього приводу слабо? Нехай ще раз хоч стурбуються.
Кацапи через ''бойових комарів'' збирали.
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29.05.2024 09:48
+11
Кацапы в своих зверствах решили переплюнуть адольфа...
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29.05.2024 09:38
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Кацапы в своих зверствах решили переплюнуть адольфа...
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29.05.2024 09:38 Ответить
Пора кацапам пустити метанчику зі свиноферми....Досить пахуча штука що і їсти не схочеш і пити зась....біогазами пацаків-оркоподібних.
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29.05.2024 09:40 Ответить
Та в них по хатах смердить сильніше, ніж на свінофермах.
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29.05.2024 09:45 Ответить
Привозити в цестернах лайно свиняче і розбризгувати по позиціях касапів-андрофагів.
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29.05.2024 09:42 Ответить
І що буде? Нічого.
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29.05.2024 09:42 Ответить
Якщо у кулеметника був протигаз, то це означає, що залишення ним позиції сталось не через застосування газової гранати, як це намагається подати рашист-"воєнкор".
В цьому випадку більш ефективним для ворога ймовірно виявилось створення штучного задимлення на позиції, що унеможливило подальшу роботу вогневої точки.
Тому для уникнення потрапляння у полон, бійці кулеметного розрахунку змінили позицію, викинувши один засмерджений протигаз.
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29.05.2024 09:47 Ответить
https://twitter.com/i/status/1795705066164507073 пішли кацапи у ліс погулять
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29.05.2024 09:47 Ответить
Якби в нас були нормальні МЗС, прокуратура, представники в ООН та ЄСПЧ можна було б такий хай підняти, що ще б один ордер на ***** в Гаазі виписали б. Але на жаль у нас в уряді та верховному шапіто сидять імпотенти, які тупо прийшли "хорошо прибарахліцца".
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29.05.2024 09:48 Ответить
ти розумієш, що кацапам посрати на це все, ці всі організації ні на що не придатні. тим більш рішення ЄСПЛ кацапи взагалі не визнають. Якби кацапам було не пофіг хоч на щось, то вони б війну не почали, а тк їм абсолютно пофіг. тому найкраще що вони всі можуть зробити дати більше зброї.
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29.05.2024 15:26 Ответить
А зібрати радбез ООН з цього приводу слабо? Нехай ще раз хоч стурбуються.
Кацапи через ''бойових комарів'' збирали.
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29.05.2024 09:48 Ответить
Нацисти теж перші роки при владі не сильно приховували свої звірства А коли фронт почав котиться в бік Німеччини - почали розривать масові поховання своїх жертв та спалювать рештки тіл І тут так само буде! Зараз Філатову "дадут па башке" і він заявить що такого не було - а те що він показав - це пропагандстський фейк придуманий особисто ним "для паднятия патриатизма"!
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29.05.2024 09:50 Ответить
Покажіть це папі римському та гуттерешу.
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29.05.2024 09:51 Ответить
Папа римський блаженний по своїй суті, тому він це не зрозуміє.
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29.05.2024 12:55 Ответить
обстріли Харкова, хіматаки, розстріли полонених укрїнців і ніхто з зевлади не збирає Радбез ООН... Чи Єрмак ще не роздуплився - він же всім ''керує''!?
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29.05.2024 11:09 Ответить
А ви притримуйте конвенцій та жуйте шмарклі...
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29.05.2024 11:27 Ответить
Потрібно це хоча на рівні міністерства піднімати, але з цією владою все зрозуміло, як і з українським нарідом, причому давно.
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29.05.2024 12:59 Ответить
 
 