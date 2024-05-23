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Новости Агрессия России против Украины Война
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РФ использует запрещенное химическое оружие в боях по всей линии фронта в Украине, - WSJ

Армія РФ використовує хімзброю проти ЗСУ

По всей линии фронта в Украине российские оккупанты применяют запрещенное химическое оружие, в частности - хлорпикрин.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что американские и украинские официальные лица, а также медики, солдаты и международные исследователи говорят, что использование Россией запрещенного химоружия на поле боя становится все более частым, поскольку Москва наращивает наступление.

Как пишет издание, в основном оккупанты используют такое химическое оружие, как хлорпикрин. Он токсичен для людей и животных, а также действует как раздражитель.

В зависимости от степени воздействия газ может обжечь кожу, вызвать раздражение слезных протоков и затруднить дыхание, не говоря уже о защите от нападающих.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В апреле оккупанты применили против ВСУ более 400 химических боеприпасов, - Генштаб. ИНФОГРАФИКА

Так, в начале мая США объявили о введении санкций против российских компаний и государственных органов, участвующих в создании и поставке химического оружия, используемого на фронте, особо выделив хлорпикрин. Этот химический агент, который иногда используется в пестицидах, был поставлен на вооружение во время Первой мировой войны и запрещен к применению в бою Конвенцией о запрещении химического оружия, которую подписала Россия.

Эксперт по химическому оружию Дэн Касзета, который является младшим научным сотрудником лондонского аналитического центра Royal United Services Institute, рассказал, что на смену этому химикату пришли более современные вещества, которые иногда используются полицией в качестве слезоточивого газа и известны как CN и CS, которые также запрещены конвенцией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ использует хлорпикрин. В Госдепе США подтвердили применение запрещенного химического оружия

"По словам капитана Дмитрия Сергиенко, помощника командира Аналитического центра сил обеспечения украинской армии, который занимается анализом применения химического оружия на фронте, все три эти вещества используются россиянами на поле боя. Хотя его группа, в основном, регистрирует применение CN и CS в районе, который они отслеживают, они также нашли две гранаты, содержащие хлорпикрин, на оставленных российских позициях", - пишет WSJ.

Статистика инцидентов постоянно растет

Украина отслеживает применение химического оружия на линии фронта с февраля 2023 года, и количество подтвержденных инцидентов постоянно растет. По состоянию на 3 мая, Силы поддержки подтвердили 1891 случай применения химического оружия с начала отслеживания данных, 444 из которых произошли в апреле, что на 71 случай больше, чем месяцем ранее. Эти цифры дают неполную картину, поскольку интенсивность боевых действий часто делает невозможным добраться до места, где был применен газ, чтобы взять образцы или опросить солдат, резюмирует WSJ.

Также читайте: Российские захватчики регулярно используют химическое оружие против ВСУ, - The Telegraph

Автор: 

россия (95420) химическое оружие (367)


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Топ комментарии
+6
Помнится США разнесли Ирак в поисках химического (и биологического) оружия. Или "вы не понимаете, это другое"?
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23.05.2024 13:13
+3
Головне, не бити по території боліт, щоб не було ескалації
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23.05.2024 13:18
+3
Такі вже часи настали. БЛМ, ЛГБТ виховали у Заходу толерантність та поступливість щодо будь-якого лайна.
ООН закликає Палестину визнати, загиблого Раісю, який закликав знищити ООН, хвилиною мовчання в Радбезі тієї самої ООН згадують.
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23.05.2024 13:30
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Правила форума Совет форумчан
почитай про "війна" і про "воєнний стан". Так, для інформації собі. І чому саме не війна а воєнний стан.
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23.05.2024 13:14 Ответить
коли країна оголошує війну, вона автоматично отримує статус агресора. Хто "агресору" дає зброю? Хіба що північна корея та іран. Цивілізований світ не озброює агресора. Будемо твоїми капцями орків закидувати? Є міжнарожні норми і статуси, відповідно до дій та оголошень.
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23.05.2024 13:21 Ответить
навіть кацапня не наважилася оголосити війну, а якесь обісцяне сво, щоб хоч якийсь легітимний вигляд надати війні, яку вона фактично веде в Україні. Як думаєш чому?
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23.05.2024 13:27 Ответить
"вєнний стан" це питання внутрішне, оголошення війни питання зовнішнє. Чи ти зібрався на кацапстан з війною йти? Ти мені нагадав барона Мюнхгаузена, який оголосив "войну Англии"))). Війну оголошують комусь, країні, особі (умовно), "боевым комарам)). Кому ти зібрався оголосити війну??
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23.05.2024 13:40 Ответить
о, куди це зник мій співрозмовник?))))
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23.05.2024 13:41 Ответить
дивлюсь ти такий собі, свіжозареєстрований.. )) Зрозуміло чого в тебе такі провокативні коментарі.
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23.05.2024 13:22 Ответить
не дивно. Звіри а не люди московити.
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23.05.2024 13:13 Ответить
Помнится США разнесли Ирак в поисках химического (и биологического) оружия. Или "вы не понимаете, это другое"?
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23.05.2024 13:13 Ответить
Так, ето другоє.
У Іраку не було ЯЗ.
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23.05.2024 13:19 Ответить
Так я и не подразумевал, что США разнесет РФ. Но просто санкции против компаний, которые производят хим. оружия?! Это с учетом того, санкции не работают от слова "совсем".
Мда ... Старик Рейган в гробу переворачиается, видя до чего скатилась некогда величайшая держава мира.
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23.05.2024 13:27 Ответить
Такі вже часи настали. БЛМ, ЛГБТ виховали у Заходу толерантність та поступливість щодо будь-якого лайна.
ООН закликає Палестину визнати, загиблого Раісю, який закликав знищити ООН, хвилиною мовчання в Радбезі тієї самої ООН згадують.
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23.05.2024 13:30 Ответить
Страшно другое. Страшно, что на фоне всей этой "толерантности" и аморфности, диктатуры демонстрируют мускулинность и приверженность к традиционным ценностям. Откуда вы думаете у РФ столько симпатиков в странах Запада? И динамика, тут, мне кажется, не в пользу Запада. А это означает что поддержка Украины будет продавливаться все сложнее и сложнее.
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23.05.2024 14:23 Ответить
Поки справа у Заходу не дійде до якогось умовного Перл-Гарбору, коли відбудеться злам суспільної свідомості, чорта з два будуть якісь радикальні зміни.
Он новина, що Китай начебто готовий анексувати Тайвань вже наступного місяця.
Це вам не якась далека Україна, що тільки негрів годує.
Це левова частка світової електроніки.
Така хвиля по кульці піде, що нікому мало не покажеться.
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23.05.2024 14:30 Ответить
На рахунок Перл-Харбора - згоден повністю. А от якщо не буде Перл-Харбора, то й… нічого не буде. Нагадаю, що у США з Ізраїлем підписано такий самий військовий договір як і з Тайванем. Чи багато ви американських військ в Ізраїлі бачили? Причому на Ізраїль напав далеко не Китай, а якийсь напівпартизанський Хамас. І те, США не надіслали свій контингент воювати за "союзника".
Китай все це чудово бачить і розуміє, і, звичайно ж, ніякого Перл-Харбора не планує.
Ось вам і весь "світовий армагедон". США скидатимуть з літаків військову допомогу (бо буде повна морська блокада) і ... висловлюватимуть глибоке занепокоєння. Ах так, мало не забув, звичайно ж, санкції. Такі ж "страшні і з пекла" як проти РФ.
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23.05.2024 15:16 Ответить
Коли з полиць магазинів почнуть зникати планшети, телефони, ноутбуки, пральні машини, кондиціонери (там зараз теж електроніка), пересічні відчують це на власній шкурі.
Була вже повінь в Тайвані, після якої стрімко зросли ціни на ОЗУ і виник її дефіцит. Тоді затопило лише декілька заводів.
Ось це і буде такий собі економічний Перл-Гарбор.
А якщо хом'як на Південну Корею ще невдовзі піде, буде взагалі паніка.
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23.05.2024 15:21 Ответить
Ну це якщо Тайвань воюватиме і війна затягнеться.
Усі агресори завжди планують "бліцкриги", але... не завжди виходить. Але іноді виходить. Можливо, й у Китаю вийде. Якщо не вийде, то так - економічні наслідки відчує весь світ. Але не вважаю, що катастрофічні.
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23.05.2024 15:34 Ответить
Слабкому легше показати зброю першої армії світу,а ось другій за кількістю та першій за площею. ..((
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23.05.2024 13:49 Ответить
Західним нюхачам потрібно пігулку з 17 - полки - вже ж були з розслідуванням - не унюхали
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23.05.2024 13:16 Ответить
Їм до одного місця всі ці конвенції, заборони і т.п. використовують все, що хочуть і що мають в наявності. Вони і тактичну ядерну зброю застосують, якщо вирішать, що є така потреба.
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23.05.2024 13:17 Ответить
Тому що захід спокійно торгує з орками дешевими ресурсами і лишня ескалація їм не потрібна....

Є цілий департамент в ООН який слідкує за цим і вони звітуюють що хімзброї немає в раші...

Треба скликати радбез за вимогою України з доказами застосування хімзброї, щоб мокнути цих ліваків на грантах в лайно....
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23.05.2024 13:50 Ответить
Головне, не бити по території боліт, щоб не було ескалації
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23.05.2024 13:18 Ответить
****** *****
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23.05.2024 13:38 Ответить
Навіщо про це писати взагалі, коли у нас оголошений новий етап маштабної мобілізації???? Від хімічної зброї в окопі не сховаєшся, сидиш в окопі, начебто все безпечно, ракети і міномети не дістають, а потім пару раз вдихнув повітря " із газом зарина" і на "той світ" до батька Бандери.........
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23.05.2024 13:57 Ответить
 
 