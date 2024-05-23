РФ использует запрещенное химическое оружие в боях по всей линии фронта в Украине, - WSJ

По всей линии фронта в Украине российские оккупанты применяют запрещенное химическое оружие, в частности - хлорпикрин.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что американские и украинские официальные лица, а также медики, солдаты и международные исследователи говорят, что использование Россией запрещенного химоружия на поле боя становится все более частым, поскольку Москва наращивает наступление.

Как пишет издание, в основном оккупанты используют такое химическое оружие, как хлорпикрин. Он токсичен для людей и животных, а также действует как раздражитель.

В зависимости от степени воздействия газ может обжечь кожу, вызвать раздражение слезных протоков и затруднить дыхание, не говоря уже о защите от нападающих.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В апреле оккупанты применили против ВСУ более 400 химических боеприпасов, - Генштаб. ИНФОГРАФИКА

Так, в начале мая США объявили о введении санкций против российских компаний и государственных органов, участвующих в создании и поставке химического оружия, используемого на фронте, особо выделив хлорпикрин. Этот химический агент, который иногда используется в пестицидах, был поставлен на вооружение во время Первой мировой войны и запрещен к применению в бою Конвенцией о запрещении химического оружия, которую подписала Россия.

Эксперт по химическому оружию Дэн Касзета, который является младшим научным сотрудником лондонского аналитического центра Royal United Services Institute, рассказал, что на смену этому химикату пришли более современные вещества, которые иногда используются полицией в качестве слезоточивого газа и известны как CN и CS, которые также запрещены конвенцией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ использует хлорпикрин. В Госдепе США подтвердили применение запрещенного химического оружия

"По словам капитана Дмитрия Сергиенко, помощника командира Аналитического центра сил обеспечения украинской армии, который занимается анализом применения химического оружия на фронте, все три эти вещества используются россиянами на поле боя. Хотя его группа, в основном, регистрирует применение CN и CS в районе, который они отслеживают, они также нашли две гранаты, содержащие хлорпикрин, на оставленных российских позициях", - пишет WSJ.

Статистика инцидентов постоянно растет

Украина отслеживает применение химического оружия на линии фронта с февраля 2023 года, и количество подтвержденных инцидентов постоянно растет. По состоянию на 3 мая, Силы поддержки подтвердили 1891 случай применения химического оружия с начала отслеживания данных, 444 из которых произошли в апреле, что на 71 случай больше, чем месяцем ранее. Эти цифры дают неполную картину, поскольку интенсивность боевых действий часто делает невозможным добраться до места, где был применен газ, чтобы взять образцы или опросить солдат, резюмирует WSJ.

Также читайте: Российские захватчики регулярно используют химическое оружие против ВСУ, - The Telegraph