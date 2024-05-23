РФ использует запрещенное химическое оружие в боях по всей линии фронта в Украине, - WSJ
По всей линии фронта в Украине российские оккупанты применяют запрещенное химическое оружие, в частности - хлорпикрин.
Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что американские и украинские официальные лица, а также медики, солдаты и международные исследователи говорят, что использование Россией запрещенного химоружия на поле боя становится все более частым, поскольку Москва наращивает наступление.
Как пишет издание, в основном оккупанты используют такое химическое оружие, как хлорпикрин. Он токсичен для людей и животных, а также действует как раздражитель.
В зависимости от степени воздействия газ может обжечь кожу, вызвать раздражение слезных протоков и затруднить дыхание, не говоря уже о защите от нападающих.
Так, в начале мая США объявили о введении санкций против российских компаний и государственных органов, участвующих в создании и поставке химического оружия, используемого на фронте, особо выделив хлорпикрин. Этот химический агент, который иногда используется в пестицидах, был поставлен на вооружение во время Первой мировой войны и запрещен к применению в бою Конвенцией о запрещении химического оружия, которую подписала Россия.
Эксперт по химическому оружию Дэн Касзета, который является младшим научным сотрудником лондонского аналитического центра Royal United Services Institute, рассказал, что на смену этому химикату пришли более современные вещества, которые иногда используются полицией в качестве слезоточивого газа и известны как CN и CS, которые также запрещены конвенцией.
"По словам капитана Дмитрия Сергиенко, помощника командира Аналитического центра сил обеспечения украинской армии, который занимается анализом применения химического оружия на фронте, все три эти вещества используются россиянами на поле боя. Хотя его группа, в основном, регистрирует применение CN и CS в районе, который они отслеживают, они также нашли две гранаты, содержащие хлорпикрин, на оставленных российских позициях", - пишет WSJ.
Статистика инцидентов постоянно растет
Украина отслеживает применение химического оружия на линии фронта с февраля 2023 года, и количество подтвержденных инцидентов постоянно растет. По состоянию на 3 мая, Силы поддержки подтвердили 1891 случай применения химического оружия с начала отслеживания данных, 444 из которых произошли в апреле, что на 71 случай больше, чем месяцем ранее. Эти цифры дают неполную картину, поскольку интенсивность боевых действий часто делает невозможным добраться до места, где был применен газ, чтобы взять образцы или опросить солдат, резюмирует WSJ.
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У Іраку не було ЯЗ.
Мда ... Старик Рейган в гробу переворачиается, видя до чего скатилась некогда величайшая держава мира.
ООН закликає Палестину визнати, загиблого Раісю, який закликав знищити ООН, хвилиною мовчання в Радбезі тієї самої ООН згадують.
Он новина, що Китай начебто готовий анексувати Тайвань вже наступного місяця.
Це вам не якась далека Україна, що тільки негрів годує.
Це левова частка світової електроніки.
Така хвиля по кульці піде, що нікому мало не покажеться.
Китай все це чудово бачить і розуміє, і, звичайно ж, ніякого Перл-Харбора не планує.
Ось вам і весь "світовий армагедон". США скидатимуть з літаків військову допомогу (бо буде повна морська блокада) і ... висловлюватимуть глибоке занепокоєння. Ах так, мало не забув, звичайно ж, санкції. Такі ж "страшні і з пекла" як проти РФ.
Була вже повінь в Тайвані, після якої стрімко зросли ціни на ОЗУ і виник її дефіцит. Тоді затопило лише декілька заводів.
Ось це і буде такий собі економічний Перл-Гарбор.
А якщо хом'як на Південну Корею ще невдовзі піде, буде взагалі паніка.
Усі агресори завжди планують "бліцкриги", але... не завжди виходить. Але іноді виходить. Можливо, й у Китаю вийде. Якщо не вийде, то так - економічні наслідки відчує весь світ. Але не вважаю, що катастрофічні.
Є цілий департамент в ООН який слідкує за цим і вони звітуюють що хімзброї немає в раші...
Треба скликати радбез за вимогою України з доказами застосування хімзброї, щоб мокнути цих ліваків на грантах в лайно....