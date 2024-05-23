РФ використовує заборонену хімічну зброю у боях по всій лінії фронту в Україні, - WSJ

По всій лінії фронту в Україні російські окупанти застосовують заборонену хімічну зброю, зокрема хлорпікрин.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що американські та українські офіційні особи, а також медики, солдати та міжнародні дослідники кажуть, що використання Росією забороненої хімзброї на полі бою стає дедалі частішим, оскільки Москва нарощує наступ.

Як пише видання, здебільшого окупанти використовують таку хімічну зброю, як хлорпікрин. Він токсичний для людей і тварин, а також діє як подразник.

Залежно від ступеня впливу газ може обпекти шкіру, викликати подразнення слізних проток і утруднити дихання, не кажучи вже про захист від нападників.

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Так, на початку травня США оголосили про введення санкцій проти російських компаній та державних органів, які беруть участь у створенні та постачанні хімічної зброї, що використовується на фронті, особливо виділивши хлорпікрин. Цей хімічний агент, який іноді використовується в пестицидах, був поставлений на озброєння під час Першої світової війни й заборонений до застосування в бою Конвенцією про заборону хімічної зброї, яку підписала Росія.

Експерт із хімічної зброї Ден Касзета, який є молодшим науковим співробітником лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute, розповів, що на зміну цьому хімікату прийшли більш сучасні речовини, які іноді використовуються поліцією як сльозогінний газ і відомі як CN і CS, які також заборонені конвенцією.

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"За словами капітана Дмитра Сергієнка, помічника командира Аналітичного центру сил забезпечення української армії, який займається аналізом застосування хімічної зброї на фронті, всі три ці речовини використовуються росіянами на полі бою. Хоча його група здебільшого реєструє застосування CN і CS у районі, який вони відстежують, вони також знайшли дві гранати, що містять хлорпікрин, на залишених російських позиціях", - пише WSJ.

Статистика інцидентів постійно зростає

Україна відстежує застосування хімічної зброї на лінії фронту з лютого 2023 року, і кількість підтверджених інцидентів постійно зростає. Станом на 3 травня Сили підтримки підтвердили 1891 випадок застосування хімічної зброї з початку відстеження даних,

444 з яких сталися у квітні, що на 71 випадок більше, ніж місяцем раніше. Ці цифри дають неповну картину, оскільки інтенсивність бойових дій часто унеможливлює дістатися до місця, де був застосований газ, щоб взяти зразки або опитати солдатів, резюмує WSJ.

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