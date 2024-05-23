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РФ використовує заборонену хімічну зброю у боях по всій лінії фронту в Україні, - WSJ

Армія РФ використовує хімзброю проти ЗСУ

По всій лінії фронту в Україні російські окупанти застосовують заборонену хімічну зброю, зокрема хлорпікрин.

Про це пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що американські та українські офіційні особи, а також медики, солдати та міжнародні дослідники кажуть, що використання Росією забороненої хімзброї на полі бою стає дедалі частішим, оскільки Москва нарощує наступ.

Як пише видання, здебільшого окупанти використовують таку хімічну зброю, як хлорпікрин. Він токсичний для людей і тварин, а також діє як подразник.

Залежно від ступеня впливу газ може обпекти шкіру, викликати подразнення слізних проток і утруднити дихання, не кажучи вже про захист від нападників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У квітні окупанти застосували проти ЗСУ понад 400 хімічних боєприпасів, - Генштаб. ІНФОГРАФІКА

Так, на початку травня США оголосили про введення санкцій проти російських компаній та державних органів, які беруть участь у створенні та постачанні хімічної зброї, що використовується на фронті, особливо виділивши хлорпікрин. Цей хімічний агент, який іноді використовується в пестицидах, був поставлений на озброєння під час Першої світової війни й заборонений до застосування в бою Конвенцією про заборону хімічної зброї, яку підписала Росія.

Експерт із хімічної зброї Ден Касзета, який є молодшим науковим співробітником лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute, розповів, що на зміну цьому хімікату прийшли більш сучасні речовини, які іноді використовуються поліцією як сльозогінний газ і відомі як CN і CS, які також заборонені конвенцією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія РФ використовує хлорпікрин. У Держдепі США підтвердили застосування забороненої хімічної зброї

"За словами капітана Дмитра Сергієнка, помічника командира Аналітичного центру сил забезпечення української армії, який займається аналізом застосування хімічної зброї на фронті, всі три ці речовини використовуються росіянами на полі бою. Хоча його група здебільшого реєструє застосування CN і CS у районі, який вони відстежують, вони також знайшли дві гранати, що містять хлорпікрин, на залишених російських позиціях", - пише WSJ.

Статистика інцидентів постійно зростає

Україна відстежує застосування хімічної зброї на лінії фронту з лютого 2023 року, і кількість підтверджених інцидентів постійно зростає. Станом на 3 травня Сили підтримки підтвердили 1891 випадок застосування хімічної зброї з початку відстеження даних,

444 з яких сталися у квітні, що на 71 випадок більше, ніж місяцем раніше. Ці цифри дають неповну картину, оскільки інтенсивність бойових дій часто унеможливлює дістатися до місця, де був застосований газ, щоб взяти зразки або опитати солдатів, резюмує WSJ.

Також читайте: Російські загарбники регулярно використовують хімічну зброю проти ЗСУ, - The Telegraph

Автор: 

росія (65035) хімічна зброя (346)


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Топ коментарі
+6
Помнится США разнесли Ирак в поисках химического (и биологического) оружия. Или "вы не понимаете, это другое"?
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23.05.2024 13:13
+3
Головне, не бити по території боліт, щоб не було ескалації
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23.05.2024 13:18
+3
Такі вже часи настали. БЛМ, ЛГБТ виховали у Заходу толерантність та поступливість щодо будь-якого лайна.
ООН закликає Палестину визнати, загиблого Раісю, який закликав знищити ООН, хвилиною мовчання в Радбезі тієї самої ООН згадують.
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23.05.2024 13:30
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почитай про "війна" і про "воєнний стан". Так, для інформації собі. І чому саме не війна а воєнний стан.
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23.05.2024 13:14 Відповісти
коли країна оголошує війну, вона автоматично отримує статус агресора. Хто "агресору" дає зброю? Хіба що північна корея та іран. Цивілізований світ не озброює агресора. Будемо твоїми капцями орків закидувати? Є міжнарожні норми і статуси, відповідно до дій та оголошень.
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23.05.2024 13:21 Відповісти
навіть кацапня не наважилася оголосити війну, а якесь обісцяне сво, щоб хоч якийсь легітимний вигляд надати війні, яку вона фактично веде в Україні. Як думаєш чому?
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23.05.2024 13:27 Відповісти
"вєнний стан" це питання внутрішне, оголошення війни питання зовнішнє. Чи ти зібрався на кацапстан з війною йти? Ти мені нагадав барона Мюнхгаузена, який оголосив "войну Англии"))). Війну оголошують комусь, країні, особі (умовно), "боевым комарам)). Кому ти зібрався оголосити війну??
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23.05.2024 13:40 Відповісти
о, куди це зник мій співрозмовник?))))
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23.05.2024 13:41 Відповісти
дивлюсь ти такий собі, свіжозареєстрований.. )) Зрозуміло чого в тебе такі провокативні коментарі.
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23.05.2024 13:22 Відповісти
не дивно. Звіри а не люди московити.
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23.05.2024 13:13 Відповісти
Помнится США разнесли Ирак в поисках химического (и биологического) оружия. Или "вы не понимаете, это другое"?
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23.05.2024 13:13 Відповісти
Так, ето другоє.
У Іраку не було ЯЗ.
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23.05.2024 13:19 Відповісти
Так я и не подразумевал, что США разнесет РФ. Но просто санкции против компаний, которые производят хим. оружия?! Это с учетом того, санкции не работают от слова "совсем".
Мда ... Старик Рейган в гробу переворачиается, видя до чего скатилась некогда величайшая держава мира.
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23.05.2024 13:27 Відповісти
Такі вже часи настали. БЛМ, ЛГБТ виховали у Заходу толерантність та поступливість щодо будь-якого лайна.
ООН закликає Палестину визнати, загиблого Раісю, який закликав знищити ООН, хвилиною мовчання в Радбезі тієї самої ООН згадують.
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23.05.2024 13:30 Відповісти
Страшно другое. Страшно, что на фоне всей этой "толерантности" и аморфности, диктатуры демонстрируют мускулинность и приверженность к традиционным ценностям. Откуда вы думаете у РФ столько симпатиков в странах Запада? И динамика, тут, мне кажется, не в пользу Запада. А это означает что поддержка Украины будет продавливаться все сложнее и сложнее.
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23.05.2024 14:23 Відповісти
Поки справа у Заходу не дійде до якогось умовного Перл-Гарбору, коли відбудеться злам суспільної свідомості, чорта з два будуть якісь радикальні зміни.
Он новина, що Китай начебто готовий анексувати Тайвань вже наступного місяця.
Це вам не якась далека Україна, що тільки негрів годує.
Це левова частка світової електроніки.
Така хвиля по кульці піде, що нікому мало не покажеться.
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23.05.2024 14:30 Відповісти
На рахунок Перл-Харбора - згоден повністю. А от якщо не буде Перл-Харбора, то й… нічого не буде. Нагадаю, що у США з Ізраїлем підписано такий самий військовий договір як і з Тайванем. Чи багато ви американських військ в Ізраїлі бачили? Причому на Ізраїль напав далеко не Китай, а якийсь напівпартизанський Хамас. І те, США не надіслали свій контингент воювати за "союзника".
Китай все це чудово бачить і розуміє, і, звичайно ж, ніякого Перл-Харбора не планує.
Ось вам і весь "світовий армагедон". США скидатимуть з літаків військову допомогу (бо буде повна морська блокада) і ... висловлюватимуть глибоке занепокоєння. Ах так, мало не забув, звичайно ж, санкції. Такі ж "страшні і з пекла" як проти РФ.
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23.05.2024 15:16 Відповісти
Коли з полиць магазинів почнуть зникати планшети, телефони, ноутбуки, пральні машини, кондиціонери (там зараз теж електроніка), пересічні відчують це на власній шкурі.
Була вже повінь в Тайвані, після якої стрімко зросли ціни на ОЗУ і виник її дефіцит. Тоді затопило лише декілька заводів.
Ось це і буде такий собі економічний Перл-Гарбор.
А якщо хом'як на Південну Корею ще невдовзі піде, буде взагалі паніка.
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23.05.2024 15:21 Відповісти
Ну це якщо Тайвань воюватиме і війна затягнеться.
Усі агресори завжди планують "бліцкриги", але... не завжди виходить. Але іноді виходить. Можливо, й у Китаю вийде. Якщо не вийде, то так - економічні наслідки відчує весь світ. Але не вважаю, що катастрофічні.
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23.05.2024 15:34 Відповісти
Слабкому легше показати зброю першої армії світу,а ось другій за кількістю та першій за площею. ..((
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23.05.2024 13:49 Відповісти
Західним нюхачам потрібно пігулку з 17 - полки - вже ж були з розслідуванням - не унюхали
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23.05.2024 13:16 Відповісти
Їм до одного місця всі ці конвенції, заборони і т.п. використовують все, що хочуть і що мають в наявності. Вони і тактичну ядерну зброю застосують, якщо вирішать, що є така потреба.
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23.05.2024 13:17 Відповісти
Тому що захід спокійно торгує з орками дешевими ресурсами і лишня ескалація їм не потрібна....

Є цілий департамент в ООН який слідкує за цим і вони звітуюють що хімзброї немає в раші...

Треба скликати радбез за вимогою України з доказами застосування хімзброї, щоб мокнути цих ліваків на грантах в лайно....
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23.05.2024 13:50 Відповісти
Головне, не бити по території боліт, щоб не було ескалації
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23.05.2024 13:18 Відповісти
****** *****
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23.05.2024 13:38 Відповісти
Навіщо про це писати взагалі, коли у нас оголошений новий етап маштабної мобілізації???? Від хімічної зброї в окопі не сховаєшся, сидиш в окопі, начебто все безпечно, ракети і міномети не дістають, а потім пару раз вдихнув повітря " із газом зарина" і на "той світ" до батька Бандери.........
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23.05.2024 13:57 Відповісти
 
 