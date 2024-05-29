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Новини Відео Війна
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Російський Z-воєнкор Філатов вихваляється використанням забороненої хімічної зброї: "Эту газовую гранату сбросили мы". ВIДЕО

Російський Z-воєнкор Андрій Філатов зафільмував використання армією РФ забороненої хімічної зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у пропагандистському сюжеті, який опублікований у соцмережах, Філатов показав захоплену позицію та продемонстрував докази застосування хімічної зброї армією РФ.

"Російський Z-воєнкор Філатов захоплюється застосуванням армії Путіна хімічної зброї в Україні. Хоча офіційний Кремль категорично заперечує використання хімзброї протягом усієї війни. Це відео не соромлячись опублікував офіційний телеграм-канал державного російського пропагандистського інформагентства RT. На кадрах Філатов зізнається: "Тут видно протигаз, що висів у кулеметника. Цинки з-під патронів. Тут ось газова граната, яку ми скинули", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

армія рф (17509) хімічна зброя (347) воєнні злочини (1862)


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Топ коментарі
+18
Якби в нас були нормальні МЗС, прокуратура, представники в ООН та ЄСПЧ можна було б такий хай підняти, що ще б один ордер на ***** в Гаазі виписали б. Але на жаль у нас в уряді та верховному шапіто сидять імпотенти, які тупо прийшли "хорошо прибарахліцца".
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29.05.2024 09:48
+12
А зібрати радбез ООН з цього приводу слабо? Нехай ще раз хоч стурбуються.
Кацапи через ''бойових комарів'' збирали.
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29.05.2024 09:48
+11
Кацапы в своих зверствах решили переплюнуть адольфа...
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29.05.2024 09:38
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Кацапы в своих зверствах решили переплюнуть адольфа...
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29.05.2024 09:38 Відповісти
Пора кацапам пустити метанчику зі свиноферми....Досить пахуча штука що і їсти не схочеш і пити зась....біогазами пацаків-оркоподібних.
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29.05.2024 09:40 Відповісти
Та в них по хатах смердить сильніше, ніж на свінофермах.
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29.05.2024 09:45 Відповісти
Привозити в цестернах лайно свиняче і розбризгувати по позиціях касапів-андрофагів.
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29.05.2024 09:42 Відповісти
І що буде? Нічого.
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29.05.2024 09:42 Відповісти
Якщо у кулеметника був протигаз, то це означає, що залишення ним позиції сталось не через застосування газової гранати, як це намагається подати рашист-"воєнкор".
В цьому випадку більш ефективним для ворога ймовірно виявилось створення штучного задимлення на позиції, що унеможливило подальшу роботу вогневої точки.
Тому для уникнення потрапляння у полон, бійці кулеметного розрахунку змінили позицію, викинувши один засмерджений протигаз.
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29.05.2024 09:47 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1795705066164507073 пішли кацапи у ліс погулять
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29.05.2024 09:47 Відповісти
Якби в нас були нормальні МЗС, прокуратура, представники в ООН та ЄСПЧ можна було б такий хай підняти, що ще б один ордер на ***** в Гаазі виписали б. Але на жаль у нас в уряді та верховному шапіто сидять імпотенти, які тупо прийшли "хорошо прибарахліцца".
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29.05.2024 09:48 Відповісти
ти розумієш, що кацапам посрати на це все, ці всі організації ні на що не придатні. тим більш рішення ЄСПЛ кацапи взагалі не визнають. Якби кацапам було не пофіг хоч на щось, то вони б війну не почали, а тк їм абсолютно пофіг. тому найкраще що вони всі можуть зробити дати більше зброї.
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29.05.2024 15:26 Відповісти
А зібрати радбез ООН з цього приводу слабо? Нехай ще раз хоч стурбуються.
Кацапи через ''бойових комарів'' збирали.
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29.05.2024 09:48 Відповісти
Нацисти теж перші роки при владі не сильно приховували свої звірства А коли фронт почав котиться в бік Німеччини - почали розривать масові поховання своїх жертв та спалювать рештки тіл І тут так само буде! Зараз Філатову "дадут па башке" і він заявить що такого не було - а те що він показав - це пропагандстський фейк придуманий особисто ним "для паднятия патриатизма"!
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29.05.2024 09:50 Відповісти
Покажіть це папі римському та гуттерешу.
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29.05.2024 09:51 Відповісти
Папа римський блаженний по своїй суті, тому він це не зрозуміє.
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29.05.2024 12:55 Відповісти
обстріли Харкова, хіматаки, розстріли полонених укрїнців і ніхто з зевлади не збирає Радбез ООН... Чи Єрмак ще не роздуплився - він же всім ''керує''!?
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29.05.2024 11:09 Відповісти
А ви притримуйте конвенцій та жуйте шмарклі...
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29.05.2024 11:27 Відповісти
Потрібно це хоча на рівні міністерства піднімати, але з цією владою все зрозуміло, як і з українським нарідом, причому давно.
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29.05.2024 12:59 Відповісти
 
 