Російський Z-воєнкор Філатов вихваляється використанням забороненої хімічної зброї: "Эту газовую гранату сбросили мы". ВIДЕО
Російський Z-воєнкор Андрій Філатов зафільмував використання армією РФ забороненої хімічної зброї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у пропагандистському сюжеті, який опублікований у соцмережах, Філатов показав захоплену позицію та продемонстрував докази застосування хімічної зброї армією РФ.
"Російський Z-воєнкор Філатов захоплюється застосуванням армії Путіна хімічної зброї в Україні. Хоча офіційний Кремль категорично заперечує використання хімзброї протягом усієї війни. Це відео не соромлячись опублікував офіційний телеграм-канал державного російського пропагандистського інформагентства RT. На кадрах Філатов зізнається: "Тут видно протигаз, що висів у кулеметника. Цинки з-під патронів. Тут ось газова граната, яку ми скинули", - зазначає у коментарі автор публікації.
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В цьому випадку більш ефективним для ворога ймовірно виявилось створення штучного задимлення на позиції, що унеможливило подальшу роботу вогневої точки.
Тому для уникнення потрапляння у полон, бійці кулеметного розрахунку змінили позицію, викинувши один засмерджений протигаз.
Кацапи через ''бойових комарів'' збирали.