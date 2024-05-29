Російський Z-воєнкор Філатов вихваляється використанням забороненої хімічної зброї: "Эту газовую гранату сбросили мы". ВIДЕО

Російський Z-воєнкор Андрій Філатов зафільмував використання армією РФ забороненої хімічної зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у пропагандистському сюжеті, який опублікований у соцмережах, Філатов показав захоплену позицію та продемонстрував докази застосування хімічної зброї армією РФ.

"Російський Z-воєнкор Філатов захоплюється застосуванням армії Путіна хімічної зброї в Україні. Хоча офіційний Кремль категорично заперечує використання хімзброї протягом усієї війни. Це відео не соромлячись опублікував офіційний телеграм-канал державного російського пропагандистського інформагентства RT. На кадрах Філатов зізнається: "Тут видно протигаз, що висів у кулеметника. Цинки з-під патронів. Тут ось газова граната, яку ми скинули", - зазначає у коментарі автор публікації.

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