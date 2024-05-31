Окупанти руйнують обстрілами житлові будинки у Вовчанську. ВIДЕО
У Вовчанську на Харківщині окупанти методично обстрілюють та руйнують приватні садиби та житлові багатоповерхівки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані численні моменти прильотів та зафіксовані руйнування спричинені артилерійськими та авіаобстрілами.
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скажіть, яка мета руйнувати, вже зруйноване?
тобто, вони витрачають снаряди, бомби, ракети, на руїни?
це ж, добре.
Проте дзеркальна відповідь все ж має бути.
їхньому м'ясу нема де закріпитися. а, нашим дроноводам, відкрите поле для полювання.
ціна і кількість дронів і кабів непорівняна.
А в цей час в шемякіно живут мірниє люді, коториє могут нємноґо обосраца, якщо США дозволять бити їхньою зброєю по параші.