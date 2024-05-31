Окупанти руйнують обстрілами житлові будинки у Вовчанську. ВIДЕО

У Вовчанську на Харківщині окупанти методично обстрілюють та руйнують приватні садиби та житлові багатоповерхівки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані численні моменти прильотів та зафіксовані руйнування спричинені артилерійськими та авіаобстрілами.

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