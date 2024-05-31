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Окупанти руйнують обстрілами житлові будинки у Вовчанську. ВIДЕО

У Вовчанську на Харківщині окупанти методично обстрілюють та руйнують приватні садиби та житлові багатоповерхівки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані численні моменти прильотів та зафіксовані руйнування спричинені артилерійськими та авіаобстрілами.

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Автор: 

обстріл (28486) Харківщина (6054) бойові дії (3808) воєнні злочини (1861) Вовчанськ (416)


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я, не шарю у військовій справі.
скажіть, яка мета руйнувати, вже зруйноване?
тобто, вони витрачають снаряди, бомби, ракети, на руїни?
це ж, добре.
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31.05.2024 09:45 Відповісти
Умом раzzію нєпонять.(с)
Проте дзеркальна відповідь все ж має бути.
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31.05.2024 09:49 Відповісти
Кожна вціліла або напівзруйнована споруда може використовуватися як оборонний рубіж, зруйнована ні. Погляньте на відео, навколо міста суцільні поля, земля рівненська як плато.
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31.05.2024 10:47 Відповісти
так само і в зворотному плані.
їхньому м'ясу нема де закріпитися. а, нашим дроноводам, відкрите поле для полювання.
ціна і кількість дронів і кабів непорівняна.
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31.05.2024 11:24 Відповісти
Проблема в тому, що їх не хвилює зможе їх піхота десь укритися чи ні. будуть гнати хвиля за хвилею. на втрати їм нарати
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01.06.2024 09:00 Відповісти
Ці дебіли думають дупою і вважають що такими діями можна залякати населення і спонукати давити на владу щоб сісти за стіл перемовин на їх умовах.По простому це тероризм людей.Ці мудні не розуміють що ми за це ще більше їх ненавидимо і будимо їх знищувати з більшою силою.І ніколи це не пробачимо і навіть після війни будемо знаходити цю погань і знищувати по всьому світу.Ми не Чеченці і не Грузини ми не пробачимо і не забудемо ніколи.
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31.05.2024 11:14 Відповісти
Не забудемо? Який ти наївний. Забули, голодомори, гулаги, розстріли, забув як з цапами довбались в ясна за роки незалежності? Побачиш мине кілька років знайдуть хороших рюзге і знову будуть з братами дружити.
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31.05.2024 12:45 Відповісти
Це ж не ескалація! Це святе право Руzzкіх під@рів защіщять свої під@рські інтєрєси.
А в цей час в шемякіно живут мірниє люді, коториє могут нємноґо обосраца, якщо США дозволять бити їхньою зброєю по параші.
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31.05.2024 09:47 Відповісти
А хто нам не дає рівняти всю прикордону територію рф?Хто?Вбивати наших людей і рунувати міста типу можна а ми себе поводимось як терпіли 3 рік .Вигнали гради ,вільху,інше рсзо і лупити по їх містиахї куди дістьанемо.Це наша зброя навіть не союзників також є бпла якими можна маштабно робити атаки на їх міста.Ми цього не робимо.Це ідіотська війна якась.
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31.05.2024 11:12 Відповісти
 
 