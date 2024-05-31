На Харьковщине вследствие российских обстрелов ранен волонтер из Швейцарии. Он прибыл в Украину для помощи в эвакуации людей и животных

30 мая из-за вражеского обстрела города Волчанск, что на Харьковщине, ранения получил волонтер из Швейцарии. Мужчина приехал в Украину, чтобы помочь с эвакуацией людей и животных из зон ведения активных боевых действий

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

В прокуратуре рассказали, что 31 мая около 14:00 российские военные обстреляли село Шестаково Чугуевского района Харьковской области. Получили ранения двое мужчин 29 и 38 лет. Также из-за вражеского обстрела повреждены жилые дома и здания фермы.

В ведомстве также сообщили, что днем ранее, 30 мая, из-за обстрела захватчиков в городе Волчанск ранения получил волонтер из Швейцарии.

"Мужчина прибыл в Украину с гуманитарной миссией для помощи в эвакуации людей и животных из зон ведения активных боевых действий", - сообщает прокуратура Харьковщины.

Волонтеру оказали необходимую медицинскую помощь.

В ведомстве также сообщили, что начато досудебные расследования по фактам очередного нарушения российскими захватчиками законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что в Харьковской области в течение 30 мая под вражеским огнем оказались села Русская Лозовая, Богуславка, Рогань, Новоосиново, Юрченково, Волчанск и областной центр. Есть погибшие и раненые.

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