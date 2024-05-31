РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10488 посетителей онлайн
Новости
1 552 14

На Харьковщине вследствие российских обстрелов ранен волонтер из Швейцарии. Он прибыл в Украину для помощи в эвакуации людей и животных

На Харківщині внаслідок російського обстрілу зазнав поранень волонтер зі Швейцарії

30 мая из-за вражеского обстрела города Волчанск, что на Харьковщине, ранения получил волонтер из Швейцарии. Мужчина приехал в Украину, чтобы помочь с эвакуацией людей и животных из зон ведения активных боевых действий

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

В прокуратуре рассказали, что 31 мая около 14:00 российские военные обстреляли село Шестаково Чугуевского района Харьковской области. Получили ранения двое мужчин 29 и 38 лет. Также из-за вражеского обстрела повреждены жилые дома и здания фермы.

В ведомстве также сообщили, что днем ранее, 30 мая, из-за обстрела захватчиков в городе Волчанск ранения получил волонтер из Швейцарии.

"Мужчина прибыл в Украину с гуманитарной миссией для помощи в эвакуации людей и животных из зон ведения активных боевых действий", - сообщает прокуратура Харьковщины.

Волонтеру оказали необходимую медицинскую помощь.

В ведомстве также сообщили, что начато досудебные расследования по фактам очередного нарушения российскими захватчиками законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что в Харьковской области в течение 30 мая под вражеским огнем оказались села Русская Лозовая, Богуславка, Рогань, Новоосиново, Юрченково, Волчанск и областной центр. Есть погибшие и раненые.

Смотрите также: Оккупанты разрушают обстрелами жилые дома в Волчанске. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27114) Харьковщина (5577) волонтеры (2633) Волчанск (388)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
це не смішно, через війну відбувається страшний екоцид, знищенно багато природохоронних зон особливо на півдні країни.
показать весь комментарий
31.05.2024 21:58
+1
Мабуть, мурашок евакуював.
показать весь комментарий
31.05.2024 21:43
+1
Держави-члени роблять надто мало внесків і не надають активної допомоги. Ситуація на полі бою зараз така погана, але артилерійські снаряди ще не долетіли.
https://www.yahoo.com/news/money-not-capacity-main-issue-160740843.html
показать весь комментарий
31.05.2024 22:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мабуть, мурашок евакуював.
показать весь комментарий
31.05.2024 21:43 Ответить
це не смішно, через війну відбувається страшний екоцид, знищенно багато природохоронних зон особливо на півдні країни.
показать весь комментарий
31.05.2024 21:58 Ответить
Я знаю. А ще відбувається планомірний геноцид українців. Ви чули щось про це?
показать весь комментарий
31.05.2024 22:41 Ответить
Аби пи@данути ? Вам відомо скількі покинутих тварин ? Чі пох@уй ? Тоді не питай чому в нас війна.
показать весь комментарий
31.05.2024 22:36 Ответить
Ганс, тобі, *****, відомо, скільки людей вижили з домівок? То йди на йух зі своїми тваринами.
показать весь комментарий
31.05.2024 22:39 Ответить
Людей ще спробуй вигнати зі своїх домівок. За унітаз та поліровані дрова зубами чіпляються.
показать весь комментарий
01.06.2024 00:10 Ответить
Ти хоч розумієш, що українців залишилось чуть не подовина? А це чучело тварин приїхало ловити. Приїхало - то нехай мовчки там собі щось робить, а не героя з себе корчить.
показать весь комментарий
31.05.2024 22:46 Ответить
Та *** в тебе Iноземний волонтер задув спросили , кого йому рятувати. !! В тебе , курво, хто сраку з дивану не піднімає. Тьху *** нах!! Де ти гидота , побачив , що він героя з себе корчить ? **** , само ніхрена не зробило нікому , а інших засуджує ше. Фу ***.
показать весь комментарий
01.06.2024 00:08 Ответить
Держави-члени роблять надто мало внесків і не надають активної допомоги. Ситуація на полі бою зараз така погана, але артилерійські снаряди ще не долетіли.
https://www.yahoo.com/news/money-not-capacity-main-issue-160740843.html
показать весь комментарий
31.05.2024 22:15 Ответить
А навіщо кацапів евакуйовувати???
показать весь комментарий
31.05.2024 22:20 Ответить
Яких кацапів ? З Вовчанську ? Ти мешканців кацапами називаєш , придурок
показать весь комментарий
31.05.2024 22:37 Ответить
Тупориле,купи собі ПГ і трошеи мозку.І уважно перечитавши заголовок,обдумавши,засмійся,і вибачся
показать весь комментарий
31.05.2024 23:03 Ответить
Ще раз , себе перечитай , довбень. !!
показать весь комментарий
01.06.2024 00:11 Ответить
Для мене кацапи це тварини,то я й написав так як здалось!😀😀😀
показать весь комментарий
01.06.2024 00:19 Ответить
 
 