РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11194 посетителя онлайн
Новости Фото Война
2 215 1

Оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее, горели дома, 12 человек пострадали. ФОТО

Сегодня, 1 июня, около 5:00 ч утра оккупанты ударили по Балаклее Изюмского района Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на момент ракетного удара в двух домах находилось 12 человек: 4 взрослых (из них - одна беременная женщина) и 8 детей в возрасте от 2 до 17 лет.

После обстрела возник пожар.

"У всех пострадавших - состояние средней тяжести, у одного ребенка - острая реакция на стресс. Пострадавшие госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Удар по Балаклії

Также читайте: Поражен объект энергетической инфраструктуры на Кировоградщине

Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.

Автор: 

обстрел (27312) Балаклея (263)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жодного дня не проходить що б рашиські варвари не воювали з мирним населенням зокрема з дітьми ,це мне армія це злочина тирористична орда.
показать весь комментарий
01.06.2024 08:04 Ответить
 
 