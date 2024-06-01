Оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее, горели дома, 12 человек пострадали. ФОТО

Сегодня, 1 июня, около 5:00 ч утра оккупанты ударили по Балаклее Изюмского района Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на момент ракетного удара в двух домах находилось 12 человек: 4 взрослых (из них - одна беременная женщина) и 8 детей в возрасте от 2 до 17 лет.

После обстрела возник пожар.

"У всех пострадавших - состояние средней тяжести, у одного ребенка - острая реакция на стресс. Пострадавшие госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Также читайте: Поражен объект энергетической инфраструктуры на Кировоградщине

Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.