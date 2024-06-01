Поражен объект энергетической инфраструктуры на Кировоградщине
Под утро 1 июня 2024 года войска РФ атаковали ракетами Кировоградскую область.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, поражен объект энергетической инфраструктуры.
"По предварительным сообщениям - пострадавших нет. Все соответствующие службы уже работают", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.
Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.
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***** не буде ніяких змін, допоки насєлєніє расії не почне задавати питання своїй владі - "а што праісходіт-та?".
Чекаю на вашу експертну відповідь.
І да, до вашого відома, таких підстанцій у російському прикордонні просто *****.
я вважав що із своїми фанерно-полотняними подєлками ми можем не зважати на реакцію москволюбів. прицьому немає значення чи це явно віськовий об*єкт чи "подвійного призначеня"
Увага! Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об'єктів в районі Світловодська.
Про це повідомив керманич Кіровоградщини Андрій Райкович
«Попередньо - без жертв.Триває ліквідація наслідків пожежі. Будьте пильними! Не залишайте укриттів!»,- пише він.
Мер Кременчука Віталій Малецький додає, що звуки саме цих вибухів було чутно у Кременчуці.
По ГЕС знову б'ють, суки.