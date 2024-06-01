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Новости Война
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Поражен объект энергетической инфраструктуры на Кировоградщине

Обстріл енергетичної інфраструктури

Под утро 1 июня 2024 года войска РФ атаковали ракетами Кировоградскую область.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, поражен объект энергетической инфраструктуры.

"По предварительным сообщениям - пострадавших нет. Все соответствующие службы уже работают", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.

Автор: 

обстрел (27114) энергетика (2560) Кировоградская область (630)


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Топ комментарии
+8
поки не буде симетричної відповіді, ці обстріли енергетичної інфраструктури будуть продовжуватись. Можливо, після наступної катастрофічної для енергетики зими, захід стане по іншому дивитись на це питання. Але це не точно, бо їхні поцифісти живуть в іншому світі.
***** не буде ніяких змін, допоки насєлєніє расії не почне задавати питання своїй владі - "а што праісходіт-та?".
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01.06.2024 07:41
+4
Давайте ще ціни піднімемо на електроенергію, може вистачить на побудову захисту.
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01.06.2024 07:47
+3
Симетричної відповіді не може бути як мінімум тому, що в нас немає таких засобів ураження. Де ви візьмете тисячі дві балістичних та крилатих ракет?
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01.06.2024 08:26
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Правила форума Совет форумчан
поки не буде симетричної відповіді, ці обстріли енергетичної інфраструктури будуть продовжуватись. Можливо, після наступної катастрофічної для енергетики зими, захід стане по іншому дивитись на це питання. Але це не точно, бо їхні поцифісти живуть в іншому світі.
***** не буде ніяких змін, допоки насєлєніє расії не почне задавати питання своїй владі - "а што праісходіт-та?".
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01.06.2024 07:41 Ответить
Симетричної відповіді не може бути як мінімум тому, що в нас немає таких засобів ураження. Де ви візьмете тисячі дві балістичних та крилатих ракет?
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01.06.2024 08:26 Ответить
бачу ви розбираєтесь. Тоді розкажіть мені, будь ласка, що і скільки прилетіло 25-го березня на другу за потужністю після Ростовської АЕС Новочеркасську ГРЕС (2250МВт), що після цього з дев'яти працюючих енергоблоків на ній залишилось сім?
Чекаю на вашу експертну відповідь.
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01.06.2024 08:56 Ответить
але прилетіло тільки раз. чому не прилетіло ще і ще до повної анігіляції найпотужнішої грес? може тому що московити швидко очухуються після підсрачника і вдруге там само летіти нема сенсу? принаймі фанерно-полотняним дронам
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01.06.2024 10:39 Ответить
тому що на цей один раз була відповідна реакція тих, хто дає нам зброю, а зовсім не тому, що кацапи там швидко очухуються, чи там закрили ГРЕС протидронними сітками... І летіти туди можно ще хоч десять раз, і як виявилось, для результату достатньо фанерно-полотняного дрона "Лютий".
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01.06.2024 10:48 Ответить
яка ще реакція того хто дає? нам і фанерно-полотняні дрони дає дядя?
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01.06.2024 10:52 Ответить
ну що ви прикидаєтесь, ніби не розумієте?? Бо ГРЕС - це енергетична цивільна інфраструктура, і по ній (у розумінні західних демократій) не можна наносити удари, навіть фанерно-полотняними дронами. Навіть сраним квадрокоптером не можно захєрачити по https://www.google.com/maps/place/50%C2%B011 ПС Валуйки (856 MVA) що у 25-ти кілометрах від кордону, бо тоді залишиться без світла не тільки військові тренувальні табори і располаги російських військових поблизу кордону з Харківщиною, але і цивільне населення Валуйського району, яке буде задавати питання західним демократіям: "а шта случілась-та? ми прі чьом?". І тоді крім орбанів та інших фіців зразу знайдеться ще десяток сар вагенкнехтів та марджорі грін, які з радістю повставляють палки у колеса поставок західнї зброї.
І да, до вашого відома, таких підстанцій у російському прикордонні просто *****.
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01.06.2024 11:32 Ответить
справді я не до кінця зрозумів.
я вважав що із своїми фанерно-полотняними подєлками ми можем не зважати на реакцію москволюбів. прицьому немає значення чи це явно віськовий об*єкт чи "подвійного призначеня"
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01.06.2024 11:54 Ответить
не правильно вважали. А інакше вже всі три ТЕС у Бєлгороді вже не працювали би.
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01.06.2024 11:58 Ответить
Давайте ще ціни піднімемо на електроенергію, може вистачить на побудову захисту.
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01.06.2024 07:47 Ответить
4,32
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01.06.2024 09:00 Ответить
Офіційно.

Увага! Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об'єктів в районі Світловодська.

Про це повідомив керманич Кіровоградщини Андрій Райкович

«Попередньо - без жертв.Триває ліквідація наслідків пожежі. Будьте пильними! Не залишайте укриттів!»,- пише він.

Мер Кременчука Віталій Малецький додає, що звуки саме цих вибухів було чутно у Кременчуці.

По ГЕС знову б'ють, суки.
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01.06.2024 10:28 Ответить
 
 