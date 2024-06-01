УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4002 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 339 13

Вражено об’єкт енергетичної інфраструктури на Кіровоградщині

Обстріл енергетичної інфраструктури

Під ранок 1 червня 2024 року війська РФ атакували ракетами Кіровоградщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вражено обʼєкт енергетичної інфраструктури.

"За попередніми повідомленнями - постраждалих немає. Всі відповідні служби вже працюють", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Шість ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС здійснюють політ у напрямку пускових рубежів, - Повітряні сили ЗСУ

Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.

Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.

Автор: 

обстріл (28449) енергетика (2594) Кіровоградська область (568)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
поки не буде симетричної відповіді, ці обстріли енергетичної інфраструктури будуть продовжуватись. Можливо, після наступної катастрофічної для енергетики зими, захід стане по іншому дивитись на це питання. Але це не точно, бо їхні поцифісти живуть в іншому світі.
***** не буде ніяких змін, допоки насєлєніє расії не почне задавати питання своїй владі - "а што праісходіт-та?".
показати весь коментар
01.06.2024 07:41
+4
Давайте ще ціни піднімемо на електроенергію, може вистачить на побудову захисту.
показати весь коментар
01.06.2024 07:47
+3
Симетричної відповіді не може бути як мінімум тому, що в нас немає таких засобів ураження. Де ви візьмете тисячі дві балістичних та крилатих ракет?
показати весь коментар
01.06.2024 08:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
поки не буде симетричної відповіді, ці обстріли енергетичної інфраструктури будуть продовжуватись. Можливо, після наступної катастрофічної для енергетики зими, захід стане по іншому дивитись на це питання. Але це не точно, бо їхні поцифісти живуть в іншому світі.
***** не буде ніяких змін, допоки насєлєніє расії не почне задавати питання своїй владі - "а што праісходіт-та?".
показати весь коментар
01.06.2024 07:41 Відповісти
Симетричної відповіді не може бути як мінімум тому, що в нас немає таких засобів ураження. Де ви візьмете тисячі дві балістичних та крилатих ракет?
показати весь коментар
01.06.2024 08:26 Відповісти
бачу ви розбираєтесь. Тоді розкажіть мені, будь ласка, що і скільки прилетіло 25-го березня на другу за потужністю після Ростовської АЕС Новочеркасську ГРЕС (2250МВт), що після цього з дев'яти працюючих енергоблоків на ній залишилось сім?
Чекаю на вашу експертну відповідь.
показати весь коментар
01.06.2024 08:56 Відповісти
але прилетіло тільки раз. чому не прилетіло ще і ще до повної анігіляції найпотужнішої грес? може тому що московити швидко очухуються після підсрачника і вдруге там само летіти нема сенсу? принаймі фанерно-полотняним дронам
показати весь коментар
01.06.2024 10:39 Відповісти
тому що на цей один раз була відповідна реакція тих, хто дає нам зброю, а зовсім не тому, що кацапи там швидко очухуються, чи там закрили ГРЕС протидронними сітками... І летіти туди можно ще хоч десять раз, і як виявилось, для результату достатньо фанерно-полотняного дрона "Лютий".
показати весь коментар
01.06.2024 10:48 Відповісти
яка ще реакція того хто дає? нам і фанерно-полотняні дрони дає дядя?
показати весь коментар
01.06.2024 10:52 Відповісти
ну що ви прикидаєтесь, ніби не розумієте?? Бо ГРЕС - це енергетична цивільна інфраструктура, і по ній (у розумінні західних демократій) не можна наносити удари, навіть фанерно-полотняними дронами. Навіть сраним квадрокоптером не можно захєрачити по https://www.google.com/maps/place/50%C2%B011 ПС Валуйки (856 MVA) що у 25-ти кілометрах від кордону, бо тоді залишиться без світла не тільки військові тренувальні табори і располаги російських військових поблизу кордону з Харківщиною, але і цивільне населення Валуйського району, яке буде задавати питання західним демократіям: "а шта случілась-та? ми прі чьом?". І тоді крім орбанів та інших фіців зразу знайдеться ще десяток сар вагенкнехтів та марджорі грін, які з радістю повставляють палки у колеса поставок західнї зброї.
І да, до вашого відома, таких підстанцій у російському прикордонні просто *****.
показати весь коментар
01.06.2024 11:32 Відповісти
справді я не до кінця зрозумів.
я вважав що із своїми фанерно-полотняними подєлками ми можем не зважати на реакцію москволюбів. прицьому немає значення чи це явно віськовий об*єкт чи "подвійного призначеня"
показати весь коментар
01.06.2024 11:54 Відповісти
не правильно вважали. А інакше вже всі три ТЕС у Бєлгороді вже не працювали би.
показати весь коментар
01.06.2024 11:58 Відповісти
Давайте ще ціни піднімемо на електроенергію, може вистачить на побудову захисту.
показати весь коментар
01.06.2024 07:47 Відповісти
4,32
показати весь коментар
01.06.2024 09:00 Відповісти
Офіційно.

Увага! Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об'єктів в районі Світловодська.

Про це повідомив керманич Кіровоградщини Андрій Райкович

«Попередньо - без жертв.Триває ліквідація наслідків пожежі. Будьте пильними! Не залишайте укриттів!»,- пише він.

Мер Кременчука Віталій Малецький додає, що звуки саме цих вибухів було чутно у Кременчуці.

По ГЕС знову б'ють, суки.
показати весь коментар
01.06.2024 10:28 Відповісти
 
 