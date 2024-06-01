Вражено об’єкт енергетичної інфраструктури на Кіровоградщині
Під ранок 1 червня 2024 року війська РФ атакували ракетами Кіровоградщину.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вражено обʼєкт енергетичної інфраструктури.
"За попередніми повідомленнями - постраждалих немає. Всі відповідні служби вже працюють", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.
Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.
Топ коментарі
+8 Urs
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***** не буде ніяких змін, допоки насєлєніє расії не почне задавати питання своїй владі - "а што праісходіт-та?".
Чекаю на вашу експертну відповідь.
І да, до вашого відома, таких підстанцій у російському прикордонні просто *****.
я вважав що із своїми фанерно-полотняними подєлками ми можем не зважати на реакцію москволюбів. прицьому немає значення чи це явно віськовий об*єкт чи "подвійного призначеня"
Увага! Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об'єктів в районі Світловодська.
Про це повідомив керманич Кіровоградщини Андрій Райкович
«Попередньо - без жертв.Триває ліквідація наслідків пожежі. Будьте пильними! Не залишайте укриттів!»,- пише він.
Мер Кременчука Віталій Малецький додає, що звуки саме цих вибухів було чутно у Кременчуці.
По ГЕС знову б'ють, суки.