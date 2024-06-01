Вражено об’єкт енергетичної інфраструктури на Кіровоградщині

Під ранок 1 червня 2024 року війська РФ атакували ракетами Кіровоградщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вражено обʼєкт енергетичної інфраструктури.

"За попередніми повідомленнями - постраждалих немає. Всі відповідні служби вже працюють", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.

Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.