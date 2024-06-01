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Знищено 35 із 53 ракет та 46 із 47 "Шахедів", - Повітряні сили

Російська ракета над Україною

У ніч на 1 червня 2024 року російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні 

За даними Повітряних сил, усього окупанти випустили 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА:

  • 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл., повітряний простір над акваторією Каспійського моря – рф.);
  • 4 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Криму);
  • 1 крилату ракету "Іскандер-К" (із Криму);
  • 10 крилатих ракет "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області);
  • 47 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків Приморсько-Ахтарськ – рф).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шість ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС здійснюють політ у напрямку пускових рубежів, - Повітряні сили ЗСУ

До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Що вдалося збити силам ППО

В результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль:

  • 30 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 4 крилаті ракети "Калібр";
  • 1 крилату ракету "Іскандер-К";
  • 46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

"Російські терористи не полишають намірів знищити паливно-енергетичний сектор держави. Повітряні Сили та Сили оборони України роблять усе можливе, аби ворог не досяг своїх цілей на кожній ділянці фронту.
Дякую усім підрозділам протиповітряної оборони, хто уночі відбивав ракетний удар", - зазначає командувач Повітряних сил Микола Олещук

Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року

Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.

Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.

Окрім того, ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Також окупанти завдали ракетного удару по Балаклії.

Автор: 

ракети (4023) дрони (4695) Повітряні сили (2636)


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Топ коментарі
+17
щоб стріляти, потрібно мати чим, З травня 2019 року влада займалась всім, - "великим крадівництвом" і активно продовжує цим займатись до сих пір, для цього і відправили з ОП в кожен район своїх "СМОТРЯЩИХ" і носящих кейси. На оборону і виготовлення ракет до цього часу, кошти виділяють по залишковому принципу і в надії на донати бабусь пенсіонерок.
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01.06.2024 08:36
+9
то вони так "хочуть", що кожен день питають дозволу. зедараси
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01.06.2024 08:36
+8
РФ наращивает производство ракет и Шахедов. Результат очевиден. Причем в самое ближайшее время.
Есть нескоько системных решений этой проблемы:
1. Запад должен отдать нам бОльшую часть своих систем ПВО и боезапаса к ним. При этом кратно нарастив производство боезапасов на своих ВПК.
2. Уничтожить ВПК РФ производящие ракеты и Шахеды
3. Уничтожить пусковые установки, бомбардировщики, самолеты
4. Сделать ракетные удары по энергетике Украины экономически убыточными - когда стоимость восстановления будет дешевле, чем сам удар.
5. Перевести всех энергопотребителей Украины на автономные энергосистемы.
6. Наносить симметричные удары по энергетике РФ. Учитывая то, что энергетика Украины УЖЕ уничтожена, то такие удары должны быть кратно бОльшими, т.е. на одну уничтоженную электростанцию Украины, в РФ должны быть уничтожены пять.

Реальность реализации каждого из этих пунктов можете оценить самостоятельно.
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01.06.2024 09:08
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Вже можна стріляти в сторону Росії чи це такі санкції накладені на Україну?
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01.06.2024 08:25 Відповісти
то вони так "хочуть", що кожен день питають дозволу. зедараси
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01.06.2024 08:36 Відповісти
Давно, Буданов не розповідав, скільки на расії і яких ракет залишилось...
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01.06.2024 08:46 Відповісти
Ракети посилає корейський пончик , Кім Чен Ір - бидло кляте 🤬
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01.06.2024 11:53 Відповісти
щоб стріляти, потрібно мати чим, З травня 2019 року влада займалась всім, - "великим крадівництвом" і активно продовжує цим займатись до сих пір, для цього і відправили з ОП в кожен район своїх "СМОТРЯЩИХ" і носящих кейси. На оборону і виготовлення ракет до цього часу, кошти виділяють по залишковому принципу і в надії на донати бабусь пенсіонерок.
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01.06.2024 08:36 Відповісти
Знову повітряна тривога, будуть добивати те що не добили.
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01.06.2024 08:41 Відповісти
А по рашці Atacams бити не можна. НІЗЗЯ ! І Taurus вам не дамо, бо буде ескалація !. Суки! Сцикуни!
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01.06.2024 08:42 Відповісти
Вже можна. Чи ви новин не бачили?

З Таурусами складніше - там відчайдушно та безглуздо пручається Шольц, якого скоріше за все хтось міцно тримає за бубонці. Схоже, німці незабаром будуть міняти того Шольца на щось інше. Аби не на АфД.
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01.06.2024 09:04 Відповісти
Atacams - можна? З глузду з'їхали? Тіки вчора США про це повідомляло, що не можна.
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01.06.2024 11:58 Відповісти
Ви дійсно новин не читаєте?



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01.06.2024 14:52 Відповісти
не тупіть, я вас прошу. Так, дозволили застосовувати американську зброю по росії .

Але не дозволили atacams й про це прямо сказали ще вчора.
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01.06.2024 17:03 Відповісти
Так, ви праві. Я роздивилася - Атакамсом ще не можна. Але можна хаймарсами до 300 км. А там подивимся...

Є якісь "дрібнички", про які не треба казати вголос.
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01.06.2024 18:42 Відповісти
ти атакамсом зібєш літак над каспієм чи розворотиш аеродром Оленья що десь в ****** на півночі ?
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01.06.2024 12:25 Відповісти
І що, всє нам должни? А ми будемо красти і по екскурсіях їздити, розповідаючи що всі нам должни
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01.06.2024 08:50 Відповісти
В деякій мірі таки "должни", навіть якийсь там папірець підписали. Єдине, що москалі задницю підотерли цим папірцем, а штати...should, but not so much. От і все, що потрібно знати про модне слово - політика(політиканство)
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01.06.2024 13:30 Відповісти
РФ наращивает производство ракет и Шахедов. Результат очевиден. Причем в самое ближайшее время.
Есть нескоько системных решений этой проблемы:
1. Запад должен отдать нам бОльшую часть своих систем ПВО и боезапаса к ним. При этом кратно нарастив производство боезапасов на своих ВПК.
2. Уничтожить ВПК РФ производящие ракеты и Шахеды
3. Уничтожить пусковые установки, бомбардировщики, самолеты
4. Сделать ракетные удары по энергетике Украины экономически убыточными - когда стоимость восстановления будет дешевле, чем сам удар.
5. Перевести всех энергопотребителей Украины на автономные энергосистемы.
6. Наносить симметричные удары по энергетике РФ. Учитывая то, что энергетика Украины УЖЕ уничтожена, то такие удары должны быть кратно бОльшими, т.е. на одну уничтоженную электростанцию Украины, в РФ должны быть уничтожены пять.

Реальность реализации каждого из этих пунктов можете оценить самостоятельно.
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01.06.2024 09:08 Відповісти
7. Ввести в Украине чрезвычайное положение в сфере электротеплоэнергетики для обеспечения максимально быстрого перехода населенных пунктов на автономные энергосистемы.
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01.06.2024 10:08 Відповісти
А чем это отличается от моего п.5? Словами "черезвычайное положение"?
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01.06.2024 10:20 Відповісти
Усе правильно. Респект. Але як що до ядерки ?

Тому усе робиться поступово, типу непомітно, потрошку.
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01.06.2024 12:59 Відповісти
все это хорошо, но есть маленький нюанс, запад ничего не должен Украине (не надо рассказывать про будапештский меморандум, этой писулькой можно в туалете подтираться). В первую очередь это Украине нужно наращивать собственное производство, но тут мы упираемся в ОП, кучу уродов которые занимаются всем чем угодно но не укрепляют обороноспособность страны.
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01.06.2024 12:38 Відповісти
Мабуть таки винен, інакше б так не вкладався.
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01.06.2024 13:00 Відповісти
1. Я и не говорил что "запад должен". Я перечислил возможные варианты. Не более.
2. Если "будапештский меморандум - бумажка", то тогда ВСЕ международные договоры - бумажки и не более. Зачем тогда ссылаться на "бумажки", которые Украина подписала с РФ ДО 2014 г.?
3. "Наращивание собственного производства в Украине" - это утопия. И вовсе не из-за "ОП".
РФ бьет ракетами по ВСЕЙ территории Украины. На строительство подземных заводов уйдут годы и миллиарды $.
Средства ПВО - это самый сложный, дорогостоящий и самый длительный по производству тип вооружений.
Украина не может самостоятельно производить ракеты. Все эти басни о "ЮМЗ" - для бабушек у подъезда. Необходимые компоненты для производства ракет, сейчас в огромном дефиците в мире, т.к. РФ - была крупнейшим поставщиком таких компонентов. Украина с большим трудом и в единичных количествах собирает "Нептуны" и для этого месяцами ищет по всему миру необходимые компоненты.
Короче, даже если предположить, что Украина очень активно работает в направлении создания собственного комплекса ПВО, первые установки появяться не раньше чем через 10 лет. И это при условии, что Запад будет предоставлять нам оборудование и технологии. А на этот счет - большие сомнения.
Почитайте про израильский "Хец" (аналог Пэтриот). Вам многое станет понятно. Там и по срокам разработки, и по количеству, и по стоимости ... и по тому, что Израиль никому не передает технологию. Даже США с помощью которого этот комплекс был создан.
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01.06.2024 13:03 Відповісти
Где вы увидели в моем комменте слова "хочу" или "Запад нам обязан что-то предоставить"? К чему эти ваши сказочные фантазии?
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01.06.2024 14:08 Відповісти
Ще один пункт. Українці повинні винести зрадницьке сміття зі влади. Це перший пункт.
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01.06.2024 14:19 Відповісти
Согласен полностью. Но это совсем другая история. Смена власти в Украине никак не повлияет на ситуацию с ракетными обстрелами РФ. Скорее даже наоборот - ракетный террор усилится.
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01.06.2024 14:27 Відповісти
Не згоден взагалі. дерьмак, блазень та ко просрали захист трансформаторних тп. Саботують фронт. Зливають інфу ***** та проводять мобілізацію (яка НАСПРАВДІ потрібна, я ЗА мобілізацію) так, щоб народ ховався по домах. Насрати на ті обстіли, вони вже настількі погані наскільки можливо. Злочини які вчинила паскудня русня (срана недонація), настількі жахливі наскільки можливо. Питання в одному, наскільки довго це буде тривати. Відповідь - доки у влади зрадницьке сміття та фсбші агенти.
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01.06.2024 14:34 Відповісти
8. вийти із світу рожевих мрій і повернутися то буденної реальності, де п.1-7 виглядають як марення
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01.06.2024 16:18 Відповісти
Поки бізнес України купи перепродай щей полвина посірому або зовсім не оформлює працівників купують авто по5 мільйонів по 10 хатинок поки наші діти воюють і гинуть в Україну полізли всякі азіати на базарі одні хеджаби а чоловіки куплю арех і продаж секонда їдуть кацапи і спокійно себе почувають ніхто не б,є не виганя менти продалися на вищому рівні патрульні тількі терплять знущання бо закон не дозволя жорстко реагувать а якщо то куча адвокатів правозахистників і іншого ..мна лізе об,явіть стан війни ВР розпустить дармоїди військовим і патріотам брати управління
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01.06.2024 09:10 Відповісти
Порівнюємо. 8 січня 2024р. ракетна атака .11 бомбардувальників ТУ- 95МС запустили по Україні 24 ракети Х-101\ Х-555. Сьогоднішня ніч. 6 бомбардувальників ТУ - 95 МС запустили вже 35 таких самих ракет. Це повні бомбо-люки ,як у нових літаків, згідно ттх. То що ,кацапи наробили собі нових ТУ-95МС? Чи це якась дивна бухгалтерія?
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01.06.2024 09:36 Відповісти
18 ракет збити не вдалося, плюс "уламки шахедів"...
Партнери України, допоможіть закрити небо України від повітряного терору путіна!
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01.06.2024 10:17 Відповісти
Відповідь яка ? Може частину розібрали ?
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01.06.2024 13:04 Відповісти
Можливо. я щось не розумію, але за ці роки війни невже не можливо зібрати балістичні ракети типу іскандер, чи гіперзвукові типу кинжал? Адже все це зроблено вже бурятами з гівна та палок.
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01.06.2024 09:39 Відповісти
Щоб відповісти на це питання ,потрібно спочатку спитати у Кучми ,Ющенка Тимошенко ,а як-би був живий то і в Кравчука ,куди вони поділи 3-й в світі авіапотенціал ,що був в Україні на той час. Тому що зараз ,саме авіація, в раші ,являється основним носієм ракет всих типів.
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01.06.2024 09:52 Відповісти
Для прикладу, на ті носії які зараз є в нас. Навіщо нам поки ракети на 2000 км? на 500 км будуть легші в чотири рази.
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01.06.2024 10:10 Відповісти
Згодилось би і те і інше. Справа не в цьому.. Моя відповідь на перший ваш пост про те, щоб показати ,яке було відношення керівництва України і нинішнього і попереднього загалом ,до оборонно-промислового комплексу. Україна це дуже дивна країна .Десь у Парижі місцеві з подивом спостерігають ,як серед їхніх мікроавтомобільчиків, всяких там сітроенчиків, вальяжно пересуваються мерседеси-брабуси ,бентлі і інша авторозкіш з українськими номерами. І в них виникає питання ,чому ми повинні допомагати цим "злиденним."А вся ця авторозкіш ,як і розкішні маєтки ,як в Україні так і по всьому світу українських вельмож ,а часто і відвертих економічно-кримінальних злочинців ,це НЕСПЛАЧЕНІ ПОДАТКИ ,за які повинні були будуватись ракети, літаки і т.д. Ну це такий ,короткий курс політекономії.
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01.06.2024 10:36 Відповісти
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01.06.2024 09:56 Відповісти
Відсоток збиття по КР низький. Кацапи явно навчились обходити ППО.
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01.06.2024 10:01 Відповісти
Скоріш за все наші перемістили ппо з енергообєктів на аеродроми, готуючись до прибуття західної авіації.
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01.06.2024 12:01 Відповісти
низький по Калібрам та Іскандерам.
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01.06.2024 13:07 Відповісти
це "гра " в одні ворота...- агов "партнери" , що, ще не пора надати Україні зброю "возмездия"...
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01.06.2024 10:46 Відповісти
Знищено 35 із 53 ракет -Колись, відсоток знищених ракет був до 90%... Чи то рашисти прилаштувалися, чи дійсно ракет до ППО так сильно не вистачає...
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01.06.2024 13:55 Відповісти
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01.06.2024 15:49 Відповісти
 
 