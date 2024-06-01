Знищено 35 із 53 ракет та 46 із 47 "Шахедів", - Повітряні сили
У ніч на 1 червня 2024 року російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Чим ворог бив по Україні
За даними Повітряних сил, усього окупанти випустили 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА:
- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл., повітряний простір над акваторією Каспійського моря – рф.);
- 4 балістичні ракети "Іскандер-М" (із Криму);
- 1 крилату ракету "Іскандер-К" (із Криму);
- 10 крилатих ракет "Калібр" (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області);
- 47 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків Приморсько-Ахтарськ – рф).
До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Що вдалося збити силам ППО
В результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль:
- 30 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 4 крилаті ракети "Калібр";
- 1 крилату ракету "Іскандер-К";
- 46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
"Російські терористи не полишають намірів знищити паливно-енергетичний сектор держави. Повітряні Сили та Сили оборони України роблять усе можливе, аби ворог не досяг своїх цілей на кожній ділянці фронту.
Дякую усім підрозділам протиповітряної оборони, хто уночі відбивав ракетний удар", - зазначає командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року
Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.
Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.
Окрім того, ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Також окупанти завдали ракетного удару по Балаклії.
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З Таурусами складніше - там відчайдушно та безглуздо пручається Шольц, якого скоріше за все хтось міцно тримає за бубонці. Схоже, німці незабаром будуть міняти того Шольца на щось інше. Аби не на АфД.
Але не дозволили atacams й про це прямо сказали ще вчора.
Є якісь "дрібнички", про які не треба казати вголос.
Есть нескоько системных решений этой проблемы:
1. Запад должен отдать нам бОльшую часть своих систем ПВО и боезапаса к ним. При этом кратно нарастив производство боезапасов на своих ВПК.
2. Уничтожить ВПК РФ производящие ракеты и Шахеды
3. Уничтожить пусковые установки, бомбардировщики, самолеты
4. Сделать ракетные удары по энергетике Украины экономически убыточными - когда стоимость восстановления будет дешевле, чем сам удар.
5. Перевести всех энергопотребителей Украины на автономные энергосистемы.
6. Наносить симметричные удары по энергетике РФ. Учитывая то, что энергетика Украины УЖЕ уничтожена, то такие удары должны быть кратно бОльшими, т.е. на одну уничтоженную электростанцию Украины, в РФ должны быть уничтожены пять.
Реальность реализации каждого из этих пунктов можете оценить самостоятельно.
Тому усе робиться поступово, типу непомітно, потрошку.
2. Если "будапештский меморандум - бумажка", то тогда ВСЕ международные договоры - бумажки и не более. Зачем тогда ссылаться на "бумажки", которые Украина подписала с РФ ДО 2014 г.?
3. "Наращивание собственного производства в Украине" - это утопия. И вовсе не из-за "ОП".
РФ бьет ракетами по ВСЕЙ территории Украины. На строительство подземных заводов уйдут годы и миллиарды $.
Средства ПВО - это самый сложный, дорогостоящий и самый длительный по производству тип вооружений.
Украина не может самостоятельно производить ракеты. Все эти басни о "ЮМЗ" - для бабушек у подъезда. Необходимые компоненты для производства ракет, сейчас в огромном дефиците в мире, т.к. РФ - была крупнейшим поставщиком таких компонентов. Украина с большим трудом и в единичных количествах собирает "Нептуны" и для этого месяцами ищет по всему миру необходимые компоненты.
Короче, даже если предположить, что Украина очень активно работает в направлении создания собственного комплекса ПВО, первые установки появяться не раньше чем через 10 лет. И это при условии, что Запад будет предоставлять нам оборудование и технологии. А на этот счет - большие сомнения.
Почитайте про израильский "Хец" (аналог Пэтриот). Вам многое станет понятно. Там и по срокам разработки, и по количеству, и по стоимости ... и по тому, что Израиль никому не передает технологию. Даже США с помощью которого этот комплекс был создан.
Партнери України, допоможіть закрити небо України від повітряного терору путіна!