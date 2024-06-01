Уничтожены 35 из 53 ракет и 46 из 47 "шахедов", - Воздушные силы

В ночь на 1 июня 2024 года российские оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Чем враг бил по Украине

По данным Воздушных сил, всего оккупанты выпустили 53 ракеты различных типов и 47 ударных БПЛА:

35 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская обл., воздушное пространство над акваторией Каспийского моря - рф.);

4 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Крыма);

1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);

10 крылатых ракет "Калибр" (из северо-восточной части акватории Черного моря);

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства ВОТ Запорожской области);

47 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Приморско-Ахтарск - рф).

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К отражению воздушного нападения противника были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Что удалось сбить силам ПВО

В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель:

30 крылатых ракет Х-101/Х-555;

4 крылатые ракеты "Калибр";

1 крылатая ракета "Искандер-К";

46 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".

"Российские террористы не оставляют намерений уничтожить топливно-энергетический сектор государства. Воздушные Силы и Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы враг не достиг своих целей на каждом участке фронта.

Спасибо всем подразделениям противовоздушной обороны, кто ночью отражал ракетный удар", - отмечает командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.

Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее.