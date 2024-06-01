Уничтожены 35 из 53 ракет и 46 из 47 "шахедов", - Воздушные силы
В ночь на 1 июня 2024 года российские оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Чем враг бил по Украине
По данным Воздушных сил, всего оккупанты выпустили 53 ракеты различных типов и 47 ударных БПЛА:
- 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская обл., воздушное пространство над акваторией Каспийского моря - рф.);
- 4 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Крыма);
- 1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);
- 10 крылатых ракет "Калибр" (из северо-восточной части акватории Черного моря);
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства ВОТ Запорожской области);
- 47 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков - Приморско-Ахтарск - рф).
К отражению воздушного нападения противника были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
Что удалось сбить силам ПВО
В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель:
- 30 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 4 крылатые ракеты "Калибр";
- 1 крылатая ракета "Искандер-К";
- 46 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".
"Российские террористы не оставляют намерений уничтожить топливно-энергетический сектор государства. Воздушные Силы и Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы враг не достиг своих целей на каждом участке фронта.
Спасибо всем подразделениям противовоздушной обороны, кто ночью отражал ракетный удар", - отмечает командующий Воздушными силами Николай Олещук.
Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года
Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.
Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.
Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее.
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З Таурусами складніше - там відчайдушно та безглуздо пручається Шольц, якого скоріше за все хтось міцно тримає за бубонці. Схоже, німці незабаром будуть міняти того Шольца на щось інше. Аби не на АфД.
Але не дозволили atacams й про це прямо сказали ще вчора.
Є якісь "дрібнички", про які не треба казати вголос.
Есть нескоько системных решений этой проблемы:
1. Запад должен отдать нам бОльшую часть своих систем ПВО и боезапаса к ним. При этом кратно нарастив производство боезапасов на своих ВПК.
2. Уничтожить ВПК РФ производящие ракеты и Шахеды
3. Уничтожить пусковые установки, бомбардировщики, самолеты
4. Сделать ракетные удары по энергетике Украины экономически убыточными - когда стоимость восстановления будет дешевле, чем сам удар.
5. Перевести всех энергопотребителей Украины на автономные энергосистемы.
6. Наносить симметричные удары по энергетике РФ. Учитывая то, что энергетика Украины УЖЕ уничтожена, то такие удары должны быть кратно бОльшими, т.е. на одну уничтоженную электростанцию Украины, в РФ должны быть уничтожены пять.
Реальность реализации каждого из этих пунктов можете оценить самостоятельно.
Тому усе робиться поступово, типу непомітно, потрошку.
2. Если "будапештский меморандум - бумажка", то тогда ВСЕ международные договоры - бумажки и не более. Зачем тогда ссылаться на "бумажки", которые Украина подписала с РФ ДО 2014 г.?
3. "Наращивание собственного производства в Украине" - это утопия. И вовсе не из-за "ОП".
РФ бьет ракетами по ВСЕЙ территории Украины. На строительство подземных заводов уйдут годы и миллиарды $.
Средства ПВО - это самый сложный, дорогостоящий и самый длительный по производству тип вооружений.
Украина не может самостоятельно производить ракеты. Все эти басни о "ЮМЗ" - для бабушек у подъезда. Необходимые компоненты для производства ракет, сейчас в огромном дефиците в мире, т.к. РФ - была крупнейшим поставщиком таких компонентов. Украина с большим трудом и в единичных количествах собирает "Нептуны" и для этого месяцами ищет по всему миру необходимые компоненты.
Короче, даже если предположить, что Украина очень активно работает в направлении создания собственного комплекса ПВО, первые установки появяться не раньше чем через 10 лет. И это при условии, что Запад будет предоставлять нам оборудование и технологии. А на этот счет - большие сомнения.
Почитайте про израильский "Хец" (аналог Пэтриот). Вам многое станет понятно. Там и по срокам разработки, и по количеству, и по стоимости ... и по тому, что Израиль никому не передает технологию. Даже США с помощью которого этот комплекс был создан.
Партнери України, допоможіть закрити небо України від повітряного терору путіна!