Ворог поцілив в об’єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині. ФОТО

У ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, під час масованої атаки на Україну війська РФ поцілили в об’єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.

Про це повідомила у телеграм-каналі глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, унаслідок атаки виникла пожежа, до ліквідації якої було залучено 101 вогнеборець і 33 одиниці техніки. На щастя, обійшлось без постраждалих.

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Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року

Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.

За даними Повітряних сил, у ніч на 1 червня 2024 року було знищено 35 із 53 ракет та 46 із 47 "Шахедів".

Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.

Окрім того, ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Також окупанти завдали ракетного удару по Балаклії.





