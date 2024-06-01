Ворог поцілив в об’єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині. ФОТО
У ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, під час масованої атаки на Україну війська РФ поцілили в об’єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.
Про це повідомила у телеграм-каналі глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, унаслідок атаки виникла пожежа, до ліквідації якої було залучено 101 вогнеборець і 33 одиниці техніки. На щастя, обійшлось без постраждалих.
Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року
Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.
За даними Повітряних сил, у ніч на 1 червня 2024 року було знищено 35 із 53 ракет та 46 із 47 "Шахедів".
Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.
Окрім того, ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Також окупанти завдали ракетного удару по Балаклії.
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- вибрали фсбшних клоунів
- за 30 років знищили свій ВПК
- за 30 років так і не вступили в ЕС чи НАТО
- а решта світу хоча нами виснажити РФ, бо чим більше РФ тут втомиться тим менше сил на ЛЮДЕЙ, нас за людей не вважають
"В тебе вус відклєївся"-назва помийки-окупанта точно не з великої букви пишеться
Пропоноване до уваги інтерв'ю, будучи перекладене на українську мову і подано умовними Петренко і Бондаренко, могли б бути прочитані з увагою і сприйняті спокійно...
Але пропаганда Кремля успішно попрацювала по навішуванню ярликів на своїх опонентів -іноземних агентів, і тепер "полєзниє Кремлю ідіоти" замість того, щоб читати таких авторів, автоматом переходять на дискурс "А ТИ ХТО ТАКИЙ?"
«В Вашингтоне больше заботятся о благополучии Путина, чем о своем президенте». Интервью Михаила Ходорковского Юлии Латыниной о том, почему Запад должен изменить отношение к войне в Украине.
На майской антивоенной конференции Берлине предприниматель и общественный деятель Михаил Ходорковский попросил «украинских друзей закрыть уши», после чего заявил, что Киев «практически проиграл эту войну». Он обвинил Запад в недостаточной поддержке Украины и объяснил, что разница в расходах составляет «в лучшем случае два с половиной к одному в пользу [Владимира] Путина».
По прогнозу Ходорковского, при текущем раскладе сил Украина к концу года может потерять Харьков, а к середине следующего - Одессу, к середине 2026-го - страна продолжит исключительно партизанскую войну. С его мнением согласны далеко не все эксперты.
В интервью Юлии Латыниной он рассказывает, чем война против Украины принципиально отличается от других конфликтов, и о том, сможет ли Запад остановить Путина. Повністю https://novayagazeta.eu/articles/2024/05/31/v-vashingtone-bolshe-zabotiatsia-o-blagopoluchii-putina-chem-o-svoem-prezidente?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR13_d-VxwPcdJnfuVvod79CPd5e7zkm1RoyeMnHIhZhl6fdbQ93NtHvQ_4_aem_AaY-************************************************************************************
Але, поспілкуйтесь із тими хто бачить цей весь непотріб, котрий привівши війну своїм голосуванням, утік за кордон та й далі дуріє від кацапського ізіка.
а те що економіка буде сидіти без світла або на дорогій генераторній енергії то всім пох...