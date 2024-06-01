Враг попал в объект энергетической инфраструктуры на Ивано-Франковщине. ФОТО

В ночь на субботу, 1 июня 2024 года, во время массированной атаки на Украину войска РФ попали в объект энергетической инфраструктуры на Ивано-Франковщине.

Об этом сообщила в телеграмм-канале глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в результате атаки возник пожар, к ликвидации которого был привлечен 101 пожарный и 33 единицы техники. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.

Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее.