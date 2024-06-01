Враг попал в объект энергетической инфраструктуры на Ивано-Франковщине. ФОТО
В ночь на субботу, 1 июня 2024 года, во время массированной атаки на Украину войска РФ попали в объект энергетической инфраструктуры на Ивано-Франковщине.
Об этом сообщила в телеграмм-канале глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, в результате атаки возник пожар, к ликвидации которого был привлечен 101 пожарный и 33 единицы техники. К счастью, обошлось без пострадавших.
Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года
Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.
Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.
Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее.
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- вибрали фсбшних клоунів
- за 30 років знищили свій ВПК
- за 30 років так і не вступили в ЕС чи НАТО
- а решта світу хоча нами виснажити РФ, бо чим більше РФ тут втомиться тим менше сил на ЛЮДЕЙ, нас за людей не вважають
"В тебе вус відклєївся"-назва помийки-окупанта точно не з великої букви пишеться
Пропоноване до уваги інтерв'ю, будучи перекладене на українську мову і подано умовними Петренко і Бондаренко, могли б бути прочитані з увагою і сприйняті спокійно...
Але пропаганда Кремля успішно попрацювала по навішуванню ярликів на своїх опонентів -іноземних агентів, і тепер "полєзниє Кремлю ідіоти" замість того, щоб читати таких авторів, автоматом переходять на дискурс "А ТИ ХТО ТАКИЙ?"
«В Вашингтоне больше заботятся о благополучии Путина, чем о своем президенте». Интервью Михаила Ходорковского Юлии Латыниной о том, почему Запад должен изменить отношение к войне в Украине.
На майской антивоенной конференции Берлине предприниматель и общественный деятель Михаил Ходорковский попросил «украинских друзей закрыть уши», после чего заявил, что Киев «практически проиграл эту войну». Он обвинил Запад в недостаточной поддержке Украины и объяснил, что разница в расходах составляет «в лучшем случае два с половиной к одному в пользу [Владимира] Путина».
По прогнозу Ходорковского, при текущем раскладе сил Украина к концу года может потерять Харьков, а к середине следующего - Одессу, к середине 2026-го - страна продолжит исключительно партизанскую войну. С его мнением согласны далеко не все эксперты.
В интервью Юлии Латыниной он рассказывает, чем война против Украины принципиально отличается от других конфликтов, и о том, сможет ли Запад остановить Путина. Повністю https://novayagazeta.eu/articles/2024/05/31/v-vashingtone-bolshe-zabotiatsia-o-blagopoluchii-putina-chem-o-svoem-prezidente?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR13_d-VxwPcdJnfuVvod79CPd5e7zkm1RoyeMnHIhZhl6fdbQ93NtHvQ_4_aem_AaY-************************************************************************************
Але, поспілкуйтесь із тими хто бачить цей весь непотріб, котрий привівши війну своїм голосуванням, утік за кордон та й далі дуріє від кацапського ізіка.
а те що економіка буде сидіти без світла або на дорогій генераторній енергії то всім пох...