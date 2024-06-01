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Враг попал в объект энергетической инфраструктуры на Ивано-Франковщине. ФОТО

В ночь на субботу, 1 июня 2024 года, во время массированной атаки на Украину войска РФ попали в объект энергетической инфраструктуры на Ивано-Франковщине.

Об этом сообщила в телеграмм-канале глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в результате атаки возник пожар, к ликвидации которого был привлечен 101 пожарный и 33 единицы техники. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также читайте: Враг нанес массированный удар по Украине, атакованы энергообъекты в 5 областях

Удар по енергооб'єкту на Прикарпатті
Удар по енергооб'єкту на Прикарпатті
Удар по енергооб'єкту на Прикарпатті

Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.

Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее.

Автор: 

обстрел (27312) энергетика (2565) Ивано-Франковская область (923)


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Топ комментарии
+9
Та а шо зробиш якщо

- вибрали фсбшних клоунів

- за 30 років знищили свій ВПК

- за 30 років так і не вступили в ЕС чи НАТО

- а решта світу хоча нами виснажити РФ, бо чим більше РФ тут втомиться тим менше сил на ЛЮДЕЙ, нас за людей не вважають
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01.06.2024 08:43
+4
Настоящего лидера нет,был,но съели.Повна зесрака.
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01.06.2024 08:47
+2
Вот зачем замазывать фото, типа РФ не знает кода они целились? Или от своих граждан скрываете правду?
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01.06.2024 08:44
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Та а шо зробиш якщо

- вибрали фсбшних клоунів

- за 30 років знищили свій ВПК

- за 30 років так і не вступили в ЕС чи НАТО

- а решта світу хоча нами виснажити РФ, бо чим більше РФ тут втомиться тим менше сил на ЛЮДЕЙ, нас за людей не вважають
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01.06.2024 08:43 Ответить
Настоящего лидера нет,был,но съели.Повна зесрака.
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01.06.2024 08:47 Ответить
Ніхто і не збирався до НАТО вступати, навіть хоча б офіцери мали б вивчати англійську мову, хоча б для комунікації на якихось спільних навчаннях
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01.06.2024 10:06 Ответить
та ні чувак, я жив не бог зна як але +- до "країни мрій". А тепер моє життя перетворилось в гру на виживання де прокидаєшся і не знаєш як влада тобі покращила життя
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01.06.2024 16:21 Ответить
Вот зачем замазывать фото, типа РФ не знает кода они целились? Или от своих граждан скрываете правду?
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01.06.2024 08:44 Ответить
Правду досить знати військовим.Тобі ,кацапотролю, ніхто не зобовязаний в нору подавати свіжі фото.
"В тебе вус відклєївся"-назва помийки-окупанта точно не з великої букви пишеться
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01.06.2024 09:53 Ответить
«В Вашингтоне больше заботятся о благополучии Путина, чем о своем президенте».

Пропоноване до уваги інтерв'ю, будучи перекладене на українську мову і подано умовними Петренко і Бондаренко, могли б бути прочитані з увагою і сприйняті спокійно...

Але пропаганда Кремля успішно попрацювала по навішуванню ярликів на своїх опонентів -іноземних агентів, і тепер "полєзниє Кремлю ідіоти" замість того, щоб читати таких авторів, автоматом переходять на дискурс "А ТИ ХТО ТАКИЙ?"

«В Вашингтоне больше заботятся о благополучии Путина, чем о своем президенте». Интервью Михаила Ходорковского Юлии Латыниной о том, почему Запад должен изменить отношение к войне в Украине.

На майской антивоенной конференции Берлине предприниматель и общественный деятель Михаил Ходорковский попросил «украинских друзей закрыть уши», после чего заявил, что Киев «практически проиграл эту войну». Он обвинил Запад в недостаточной поддержке Украины и объяснил, что разница в расходах составляет «в лучшем случае два с половиной к одному в пользу [Владимира] Путина».

По прогнозу Ходорковского, при текущем раскладе сил Украина к концу года может потерять Харьков, а к середине следующего - Одессу, к середине 2026-го - страна продолжит исключительно партизанскую войну. С его мнением согласны далеко не все эксперты.

В интервью Юлии Латыниной он рассказывает, чем война против Украины принципиально отличается от других конфликтов, и о том, сможет ли Запад остановить Путина. Повністю https://novayagazeta.eu/articles/2024/05/31/v-vashingtone-bolshe-zabotiatsia-o-blagopoluchii-putina-chem-o-svoem-prezidente?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR13_d-VxwPcdJnfuVvod79CPd5e7zkm1RoyeMnHIhZhl6fdbQ93NtHvQ_4_aem_AaY-************************************************************************************
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01.06.2024 08:45 Ответить
украинских друзей??? тамбовский волк ему друг.
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01.06.2024 16:10 Ответить
Добре, що поляки F-16 піднімали...
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01.06.2024 08:48 Ответить
все всё видят и понимают-толку
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01.06.2024 09:06 Ответить
Ну ось знову приліт, і знову енергетика. А в Києві все збили. То може Київ буде буде генерувати енергію на всю Україну?
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01.06.2024 09:08 Ответить
А де нам взяти стільки систем ППО,а це мінімум 50,щоб прикрити всі великі міста і електростанції???
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01.06.2024 09:16 Ответить
асфальтні катапульти? Чи натягнути сімейство препізедента із орденоносними корешами на дирижаблях?
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01.06.2024 09:26 Ответить
Навіть не знаю що й сказати пане Ігор.Надія тільки на Захід
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01.06.2024 09:51 Ответить
а на кого ще, після обрання цього метрового гнія із чліном дЄрмака в опі, якщо 73%- це клінічні ідіоти, що іржуть на гілці котру ріжуть?
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01.06.2024 09:55 Ответить
Та й ті не поспішають.Мабуть хочуть щоб нашому народу дійшло хто є хто
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01.06.2024 10:12 Ответить
ні, не "нашому" народу, оскільки, тільки за попереднє століття його було знищено та заміщено на цих какий разницей із генетично звихненими щелепами.
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01.06.2024 10:18 Ответить
Багато помінялись,дуже багато.Мій найкращий друг,з яким ми обороняли Київ,сибіряк,жив на Донбасі.Кращого патріота України я не знав ще.І таких багато.Але на жаль,вати,напіввати,і іншого непотребу вистачає.Кацапи зараз перепрошивають їх,я,як мінімум,сильно сподіваюсь на це.....
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01.06.2024 10:33 Ответить
виняток із правила, хоча й надзвичайно обнадійливий...
Але, поспілкуйтесь із тими хто бачить цей весь непотріб, котрий привівши війну своїм голосуванням, утік за кордон та й далі дуріє від кацапського ізіка.
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01.06.2024 10:41 Ответить
Я знаю це.Я до 14 проживав в Донецьку.Немало побачив,і розумію що ще купа роботи.Але,за 10 років,а особливо за останні 2 дуже багато прозрівших,дуже.Але й загиблих теж....
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01.06.2024 10:45 Ответить
Ні просто треба ракети купити до міг29 але вони дорогі..... от і вся х..ня... мабуть тому мігами не збивають крилаті ракети.... ще розумію 100-150км від кордонів там їх можуть збити орки а в глибині території мабуть причина що економлять ракети більше не бачу причин

а те що економіка буде сидіти без світла або на дорогій генераторній енергії то всім пох...
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01.06.2024 10:03 Ответить
І як Ви уявляєте роботу ППО,тут ракети,тут літаки,непросто все це
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01.06.2024 10:15 Ответить
Ви про мобільні групи вони міг29 не дістануть, а комплекси ППО мають свій-чужий
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01.06.2024 10:44 Ответить
 
 