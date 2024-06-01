Оккупанты обстреляли две теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование
В ночь на 1 июня 2024 года во время массированной атаки войска РФ обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
"И снова крайне тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял две наши ТЭС", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что серьезно повреждено оборудование. Энергетики сейчас работают над ликвидацией последствий атаки.
Также в ДТЭК информируют, что это уже шестая массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК за 2,5 месяца.
"С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 180 раз. За этот период от обстрелов на станциях 51 работник был ранен, трое энергетиков погибли", - уточнили в компании.
Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года
Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.
Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.
Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее.
Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.
Пожалуйста, подождите...
восени, можна підняти і в грудні.
українці, все відремонтують, за свій кошт.
А і ладно - а то ті всі бабки якісь дуже живучі, ермак заїбався їх усіх кормить... 4,68 - норм.
1. Все оставленное имущество общее (пока, кроме баб)
2. Работать не надо.
Военные, полиция, волонтеры прут всё необходимое.
Там 2 генератора на семью, и не думайте что бензин сами покупают.
Может прилететь с концами, но это рулетка, пример жителей Мариуполя и Бахмута показывает что не обязательно.
И, кстати, по платежным ведомостям соцзащиты они все переселенцы в Полтаве.
Я в курсе этой кухни
І жодної.
Жодної атаки на генеруючі станції ні на параші ні в Криму. Балаклавська ТЕС з краденими турбінами працює без проблем. Топлять якісь рибацькі човни атакамсами і рідко прилітає дрон по забитих підстанціях на пару вулиць. Якісь піддавки чи х/з...
Але є одне "але" - з початку війни ворог знищив на Придніпровській ТЕС чотири блоки по 150 МВт.
За той самий час дтек (отой, що бідкається) на тій самій ТЕС списав і частково порізав 4 блоки по 300 МВт.
скільки МІЛЬЯРДІВ ДОЛЛАРІВ вже надали союзники для ВІДНОВЛЕННЯ генерації електроенергії?
І теплова енергетика ще існує, і гідроенергетика працює, а НКРЕКП встановлює ГРАНИЧНІ ціни, а не поточні. Та й обладнання мало бути застраховане, а не просто так стояти. Про амортизаційні відрахування, я взагалі промовчу. Стосовно ахметових-пінчуків - то це контори приватні і відновлюватись вони мають за приватні ж або кредитні кошти.
Про те, що зробив ахметівіський дтек -мій пост вище о 9.45
Перед тим, як щось десь з розумним виглядом про щось говорити - вивчіть питання, а не патякайте дурню.
Схоже, що вас захват від "стадіонної зЕленщини"-19 ще не відпустив.