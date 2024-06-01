Уламки "Шахеда" спричинили пожежу на об’єкті критичної інфраструктури на Вінниччині (оновлено). ФОТОрепортаж
Через падіння уламків збитого "Шахеда" здійнялася пожежа на об’єкті критичної інфраструктури на Вінниччині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, постраждалих немає.
"Цієї ночі на Вінниччині у результаті падіння уламків збитого ворожого дрона розпочалась пожежа на об`єкті критичної інфраструктури. Площа займання 600 кв.м. На щастя, обійшлось без людських жертв", - пізніше повідомив Борзов.
Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року
Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.
За даними Повітряних сил, у ніч на 1 червня 2024 року було знищено 35 із 53 ракет та 46 із 47 "Шахедів".
Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.
Окрім того, ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Також окупанти завдали ракетного удару по Балаклії. Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.
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шахед влучив у трансформатор "прямою наводкою" та спалив його, бо т.зв. "укриття" було із тоненької бляхи на сталевих фермах
- це називається "кацапи влучили", бо з москалів сміємося, коли вони "збивають наші ракети своїми "пароходами", а самі робимо те ж саме..
- чи ета другоє і неначосі?
Если б не сто тыщ ухилянтов, ПВО и мобильные группы были бы везде!
Наприклад у москві є два критичних вузли з трансформаторами ось пару бпла туди і весь московський регіон буде без електропостачання.ПРАЦЮЙТЕ!