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Новини Війна
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Уламки "Шахеда" спричинили пожежу на об’єкті критичної інфраструктури на Вінниччині (оновлено). ФОТОрепортаж

Пожежа на об’єкті критичної інфраструктури на Вінниччині

Через падіння уламків збитого "Шахеда" здійнялася пожежа на об’єкті критичної інфраструктури на Вінниччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждалих немає.

Також читайте: Наслідки нічної атаки РФ на Вінниччині. ВІДЕО+ФОТО

"Цієї ночі на Вінниччині у результаті падіння уламків збитого ворожого дрона розпочалась пожежа на об`єкті критичної інфраструктури. Площа займання 600 кв.м. На щастя, обійшлось без людських жертв", - пізніше повідомив Борзов.

Пожежа на об'єкті критичної інфраструктури на Вінниччині
Пожежа на об'єкті критичної інфраструктури на Вінниччині
Пожежа на об'єкті критичної інфраструктури на Вінниччині
Пожежа на об'єкті критичної інфраструктури на Вінниччині

Масована атака на Україну у ніч на 1 червня 2024 року

Як повідомлялося, у ніч проти суботи, 1 червня 2024 року, війська РФ вчергове масовано атакували Україну із застосуванням ракет та ударних дронів типу "Шахед". Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, атаковано енергооб’єкти у 5 областях.

За даними Повітряних сил, у ніч на 1 червня 2024 року було знищено 35 із 53 ракет та 46 із 47 "Шахедів".

Також Цензор.НЕТ інформував, що рашисти масовано обстріляли Запоріжжя, є руйнування на об’єкті енергетичної інфраструктури.

Окрім того, ворог атакував енергетичну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Також окупанти завдали ракетного удару по Балаклії. Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.

Автор: 

Вінницька область (1014) пожежа (4325) дрони (4695)


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Топ коментарі
+17
це вже давно починає дратувати: "уламки "Шахеда" спричинили пожежу на об'єкті критичної інфраструктури"..
- це називається "кацапи влучили", бо з москалів сміємося, коли вони "збивають наші ракети своїми "пароходами", а самі робимо те ж саме..
- чи ета другоє і неначосі?
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01.06.2024 09:04
+4
А збити за 100 м від об"єкта? - нє?
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01.06.2024 09:04
+4
добре бути дебілом - вони завжди все знають, в тому числі що, кому і як і щобити
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01.06.2024 09:20
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А збити за 100 м від об"єкта? - нє?
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01.06.2024 09:04 Відповісти
добре бути дебілом - вони завжди все знають, в тому числі що, кому і як і щобити
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01.06.2024 09:20 Відповісти
Ви це сериозно - збивати над об"єктом Шахед - це норм - як збивати над містом ракету - тоді на голови падає дві ракети
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01.06.2024 10:28 Відповісти
Ніякі це не "уламки". Це ****.ож для лохів. Ударні безпілотники рф попадають і нищать цілі. ППО і ПРО країни не організовано і не забезпечено. Країною правлять злодюги і зрадники, які ведуть Україну до капітуляціїх.
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01.06.2024 12:34 Відповісти
а що ж тут знати?
подивіться фото:
шахед влучив у трансформатор "прямою наводкою" та спалив його, бо т.зв. "укриття" було із тоненької бляхи на сталевих фермах
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01.06.2024 12:49 Відповісти
нажаль так,балакав з одним хлопцем з моб.бригади ппо то каже що недістають їх з того що мають на озброєні.бк у них є а толку. просто візуально ведуть тай все, хоча деякі таки влучають у шахеди, але недумаю що це масово.
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01.06.2024 13:20 Відповісти
це вже давно починає дратувати: "уламки "Шахеда" спричинили пожежу на об'єкті критичної інфраструктури"..
- це називається "кацапи влучили", бо з москалів сміємося, коли вони "збивають наші ракети своїми "пароходами", а самі робимо те ж саме..
- чи ета другоє і неначосі?
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01.06.2024 09:04 Відповісти
Можна подумати що шахед такий величезний як Боїнг 747.
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01.06.2024 09:43 Відповісти
А дорогою до Вінничини збити неможливо? Вони з'являються вже біля цілей нізвідки? Чи спрацьовує принцип -''не на нас, ну то нехай далі летить''.
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01.06.2024 09:30 Відповісти
А как "дорогою"?
Если б не сто тыщ ухилянтов, ПВО и мобильные группы были бы везде!
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01.06.2024 10:39 Відповісти
а десь вже дозріває мульярд дерев із котрих буде зроблено тримільярдний дрон-кукурудзник імені 73% видатних мудреців препізедента...
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01.06.2024 09:35 Відповісти
Потрібно те саме робити по енергетичних об'єктах рф. "Шахед" коштує копійки по відношенню до завданного збитку який сягає для нас сотні млн.грн.
Наприклад у москві є два критичних вузли з трансформаторами ось пару бпла туди і весь московський регіон буде без електропостачання.ПРАЦЮЙТЕ!
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01.06.2024 13:25 Відповісти
 
 