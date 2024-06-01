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Винницкая область (1009) пожар (5737) дроны (3553)

Обломки "шахеда" вызвали пожар на объекте критической инфраструктуры на Виннитчине (обновлено). ФОТОрепортаж

Пожежа на об’єкті критичної інфраструктури на Вінниччині

Из-за падения обломков сбитого "шахеда" начался пожар на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, пострадавших нет.

Также читайте: Последствия ночной атаки РФ в Винницкой области. ВИДЕО+ФОТО

"Этой ночью в Винницкой области в результате падения обломков сбитого вражеского дрона начался пожар на объекте критической инфраструктуры. Площадь возгорания - 600 кв.м. К счастью, обошлось без человеческих жертв", - позже сообщил Борзов.

Пожежа на об'єкті критичної інфраструктури на Вінниччині
Пожежа на об'єкті критичної інфраструктури на Вінниччині
Пожежа на об'єкті критичної інфраструктури на Вінниччині
Пожежа на об'єкті критичної інфраструктури на Вінниччині

Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.

Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее.

Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.
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Топ комментарии
+17
це вже давно починає дратувати: "уламки "Шахеда" спричинили пожежу на об'єкті критичної інфраструктури"..
- це називається "кацапи влучили", бо з москалів сміємося, коли вони "збивають наші ракети своїми "пароходами", а самі робимо те ж саме..
- чи ета другоє і неначосі?
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01.06.2024 09:04
+4
А збити за 100 м від об"єкта? - нє?
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01.06.2024 09:04
+4
добре бути дебілом - вони завжди все знають, в тому числі що, кому і як і щобити
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01.06.2024 09:20
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А збити за 100 м від об"єкта? - нє?
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01.06.2024 09:04 Ответить
добре бути дебілом - вони завжди все знають, в тому числі що, кому і як і щобити
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01.06.2024 09:20 Ответить
Ви це сериозно - збивати над об"єктом Шахед - це норм - як збивати над містом ракету - тоді на голови падає дві ракети
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01.06.2024 10:28 Ответить
Ніякі це не "уламки". Це ****.ож для лохів. Ударні безпілотники рф попадають і нищать цілі. ППО і ПРО країни не організовано і не забезпечено. Країною правлять злодюги і зрадники, які ведуть Україну до капітуляціїх.
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01.06.2024 12:34 Ответить
а що ж тут знати?
подивіться фото:
шахед влучив у трансформатор "прямою наводкою" та спалив його, бо т.зв. "укриття" було із тоненької бляхи на сталевих фермах
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01.06.2024 12:49 Ответить
нажаль так,балакав з одним хлопцем з моб.бригади ппо то каже що недістають їх з того що мають на озброєні.бк у них є а толку. просто візуально ведуть тай все, хоча деякі таки влучають у шахеди, але недумаю що це масово.
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01.06.2024 13:20 Ответить
це вже давно починає дратувати: "уламки "Шахеда" спричинили пожежу на об'єкті критичної інфраструктури"..
- це називається "кацапи влучили", бо з москалів сміємося, коли вони "збивають наші ракети своїми "пароходами", а самі робимо те ж саме..
- чи ета другоє і неначосі?
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01.06.2024 09:04 Ответить
Можна подумати що шахед такий величезний як Боїнг 747.
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01.06.2024 09:43 Ответить
А дорогою до Вінничини збити неможливо? Вони з'являються вже біля цілей нізвідки? Чи спрацьовує принцип -''не на нас, ну то нехай далі летить''.
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01.06.2024 09:30 Ответить
А как "дорогою"?
Если б не сто тыщ ухилянтов, ПВО и мобильные группы были бы везде!
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01.06.2024 10:39 Ответить
а десь вже дозріває мульярд дерев із котрих буде зроблено тримільярдний дрон-кукурудзник імені 73% видатних мудреців препізедента...
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01.06.2024 09:35 Ответить
Потрібно те саме робити по енергетичних об'єктах рф. "Шахед" коштує копійки по відношенню до завданного збитку який сягає для нас сотні млн.грн.
Наприклад у москві є два критичних вузли з трансформаторами ось пару бпла туди і весь московський регіон буде без електропостачання.ПРАЦЮЙТЕ!
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01.06.2024 13:25 Ответить
 
 