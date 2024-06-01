Обломки "шахеда" вызвали пожар на объекте критической инфраструктуры на Виннитчине (обновлено). ФОТОрепортаж

Из-за падения обломков сбитого "шахеда" начался пожар на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, пострадавших нет.

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"Этой ночью в Винницкой области в результате падения обломков сбитого вражеского дрона начался пожар на объекте критической инфраструктуры. Площадь возгорания - 600 кв.м. К счастью, обошлось без человеческих жертв", - позже сообщил Борзов.









Массированная атака на Украину в ночь на 1 июня 2024 года

Как сообщалось, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, войска РФ в очередной раз массированно атаковали Украину с применением ракет и ударных дронов типа "Шахед". Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, атакованы энергообъекты в 5 областях.

Также Цензор.НЕТ информировал, что рашисты массированно обстреляли Запорожье, есть разрушения на объекте энергетической инфраструктуры.

Кроме того, враг атаковал энергетическую инфраструктуру на Днепропетровщине. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее.

Есть попадание в объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.