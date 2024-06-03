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Кабмін (13943) бронювання (309) рятувальники (161) петиція (313) ДСНС (4987)

Петиція про бронювання рятувальників та пожежників набрала 25 тис. голосів

Петиція про бронювання рятувальників набрала голоси

На сайті Кабміну опублікували петицію із закликом надати бронювання від військової служби для всього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту. Наразі вона набрала понад 30 тис. голосів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Петицію створили 31 травня.  Наразі її підписали понад 30 тисяч осіб із 25 тис. необхідних для розгляду.

"Працівники ДСНС здійснюють гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян на захист життя, здоровʼя та власності; А ТАКОЖ ВИКОНАННЯ У ВОЄННИЙ ЧАС НОРМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА [ст. 7, ч. 1, п. 1, КЦЗУ] А також гарантує інші принципи здійснення цивільного захисту! Щоб вони захищали нас тут, ми повинні надати їм можливість та забезпечити право виконувати свої обовʼязки та функції", - йдеться в тексті.

Також читайте: Масована атака на Україну: ДСНС оперативно ліквідували всі пожежі. ФОТО

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Топ коментарі
+8
Сарказм, якщо що.
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03.06.2024 13:13
+5
З якої радості? Вони що, такі ж корисні як поліція? Роблять стільки ж хорошого і корисного як 400 000 силовиків-ублюдків?
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03.06.2024 13:12
+5
Наберу 25000 хлопців з фронту, готових їх замінити.
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03.06.2024 13:31
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З якої радості? Вони що, такі ж корисні як поліція? Роблять стільки ж хорошого і корисного як 400 000 силовиків-ублюдків?
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03.06.2024 13:12 Відповісти
Сарказм, якщо що.
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03.06.2024 13:13 Відповісти
А по каким данным Вы, уважаемый, насчитали 400 000 полицейских. Ну и чтобы понятно было, с части ментов +/- 10% (кроме уже воюющих в "Люти", "КОРДе" и других подразделениях так же сняли бронь и пока менты тянули спички (будем честными, добровольцы уже все на фронте), пожарники быстренько петицию нарисовали. Особенно порадовало вот это: "На даний момент бронь з частини бійців знята!" То есть как бы и бойцы и плохо, что бронь с них снята. А вообще то то же и присягу давали и мужики здоровые, подготовленные (то, что менты раз в год стреляют 3 патрона из ПМ в современной войне вряд ли дает им преимущество перед пожарниками) и деньги как бы из бюджета получают с народных то налогов, а поди ж ты, считают, что в тылу от них больше пользы будет, так, что пусть тракторист дядя Вася их защищает, пока они отдыхают между пожарами
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03.06.2024 22:47 Відповісти
Ах да, еще забыл, доплату пожарники так же как и менты получают.
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03.06.2024 22:51 Відповісти
1. Я написав 400к "силовиків". 140 к поліції + податкова поліція, + таможні, + різні спецнази, +ДБР/НАБУ/СБУ, + державна охорона, + прокурори/судді. Зараз ще військова поліція буде. Думаєте не набереться 300-400 к? Ну дайте свою оцінку кількості.
2. Пожежники відпочивать між КОРИСНИМИ справами, які вони роблять. А 70% силовиків в Україні - бандити, які не те що, не роблять нічого корисного - їх на виклик не докличешся, так ще й в основному займаються протиправною діяльністю - кошмаренням/віджиманням бізнесу, хабарництвом, кришуванням проституції/наркоторгівлі/тощо, вимаганням грошей з бабуль, що картоплю продають, слідкують цілими відділами за журналістами, і т.д. і т.п. Поліцейські максимум що роблять, це дівчат з Onlyfans ловлять. Тому, якщо 50% їх відправити на фронт, то я вам гарантую - країні тільки користь. Злочинів стане відсотків на 20-30 менше.
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03.06.2024 23:48 Відповісти
В Украине 140 к полиции? Все понятно, с человеком, который не может забить в ГУГЛ фразу: "количество полицейских в Украине в 2024" и прочесть данные, как то и дискутировать смысла нет. Вы, Лысый коротышка, скорее всего бронированный боец ДСНС, который очень не хочет отрываться от отдыха между своими полезными делами.
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04.06.2024 08:53 Відповісти
Ну то не дискутуйте. Я не плакатиму, чесне слово. Тим більше, що Ви і не дискутуєте - замість навести власні цифри та відповісти по суті ви пишете якусь абстрактну *****. Так що ви дуже сильно переоцінюєте цікавість спілкування з Вами.
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04.06.2024 09:04 Відповісти
Коротышка, не возбуждайтесь так, Вам еще отдыхать перед пожаром. Интерес от дискуссии со мной с Вашей стороны, поверьте, я совсем не переоцениваю - Вы же мне ответ написали. Теперь без абстракции - все с цифрами: если 50 процентов пожарников отправить на фронт, я Вам гарантирую, что пожаров станет на процентов 20-30 меньше. Ну и, раз Вы уже совсем не умеете пользоваться поисковиками - численность полицейских в 2024 (не полиции в целом, как и в любой структуре там есть и гражданские ) 100 к., из низ 20 к. женщины (как по мне, реальный перебор, думаю у пожарников процент женщин поменьше). Кроме того, "Лють", которая на фронте, так же входит в число этих 100 к, как и подразделения "КОРД", БППОП (реально выполняющие боевые задачи) и ряд других, которые, в том числе, занимаются эвакуацией граждан из зоны боевых действий и несением службы непосредственно на прифронтовой территории. Вся суть моего первого комента, которую, судя по всему Вы просто не поняли, вообще-то сводится к тому, что ничего страшного, если во время войны, принявшие присягу, прошедшие медкомиссию, получающие зарплату (и доплату) из гос бюджета, уходящие на пенсию в 20 лет, здоровые мужики (которые сами себя называют бойцами) , будут меньше отдыхать между полезными делами. Хотя, пожарники, конечно люди креативные. Ни трактористы, ни комбайнеры, ни просто работники предприятий петицию о том, какие они полезные и нужные в тылу не подали, а пожарники подали
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04.06.2024 09:31 Відповісти
Про уходящих на пенсию в 20 лет пожарников, конечно, опечатка. В 40 лет.
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04.06.2024 09:33 Відповісти
Ну, Ви судячи з усього теж мій коментар не правильно прочитали. При чому двічі. Як ви оцінюєте кількість СИЛОВИКІВ, а не поліцейських. А саме "поліція + СБУ + податкова поліція + різні внутрішні спецнази + ДБР + САП + НАБУ + митна поліція + прикордонники + державна охорона + прокурори + судді + ще явно якась шелупонь, про яку забув тут вказати". Це перше. Не чіпляйтеся до слова "поліцейські". Я і в першому дописі і в наступному використовую слово СИЛОВИКИ. І друге, я не підтримую 100% бронювання ані ДСНС а ні пожежників. Але не підтримую і 100% бронювання СИЛОВИКІВ. Я вважаю, що треба УРІВНЯТИ силовиків із ДСНС та пожежниками і відправляти на фронт по 30% складу, скажімо на 6 місяців. Потім проводити ротацію і відправляти інші 30%. Потім ще інші 30%. І так по колу. Це дасть тисяч 100+ людей. Тому що, якщо ще додати до списку вище пожежників та ДСНС, то 400к буде точно.
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04.06.2024 09:51 Відповісти
В первом коменте, Вы, сначала указали именно полицейских, усомнившись в их полезности. Спецназы все, как минимум, по принципу ротации, задействованы. По поводу НАБУ, ДБР, САП с Вами полностью согласен. С уличной преступностью они не борются (не их уровень), но и с преступностью в высших эшелонах власти, судя по всему, у них борьба не получается. Насколько помню, предел работы ДБР показали в прошлом году, поймав совместно с внутренней безопасностью мента - сержанта, который в свободное от службы время таксовал по Киеву на своем "Ланосе", причем, судя по некоторым моментам, не просто поймали, а целую спец операцию провели. Снова обращаю Ваше внимание на то, что суть моего комента в том, что при снятии отсрочки, петицию о том, что они не хотят принимать участие в обороне страны, подали ТОЛЬКО ПОЖАРНИКИ, которые, так же как и те же менты принимали присягу ну и далее по тексту из моего предыдущего комента
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04.06.2024 11:58 Відповісти
Згідно Безуглої, вони ухилянти... А значить мають здати свої паспорти, раз не хочуть йти в м'ясорубку.
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03.06.2024 13:12 Відповісти
А ті, хто пішли в м'ясорубку, - лохи?? Ясно.
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03.06.2024 13:49 Відповісти
Цих хлопців треба берегти,вони потрібні людям.В мене є товариш який працює в приватній столярці.То він казав що власник майстерні хоче забронювати своїх працівників,чи вийде в нього подивимося.Але це звичайно смішно.
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03.06.2024 13:18 Відповісти
Наберу 25000 хлопців з фронту, готових їх замінити.
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03.06.2024 13:31 Відповісти
До жОПи всі ці петиції. Потрібно на рівні закону встановити обмеження на мобілізацію максимум 20% працівників на будь-якому комерційному виробничому підприємстві. 80% тих, хто лишаться, забезпечать ефективне існування компаній
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03.06.2024 13:48 Відповісти
Мабуть, не тільки виробничих підприємствах, а на будь-яких
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03.06.2024 13:50 Відповісти
можно в ряды МЧС брать тех же военных пенсионеров, людей 50+, получающих пенсии от государства, с воинскими званиями...
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03.06.2024 14:04 Відповісти
треба мобілізовувати всіх без винятку, особливо працівників оборонної сфери, насамперед інженерів розробників, потім інший кваліфікований персонал й одразу на передову, щоб й духу ніякого, ніяких розробок, щоб й близько не було..., потім рятувальників та пожежників..., горить, то й нехай згорить, така доля, а то попривикали... не можемо виграти війну, тому що немає розуму в керівників, то нехай всі поляжуть, а вони поїдуть...
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03.06.2024 14:22 Відповісти
 
 