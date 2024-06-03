Петиція про бронювання рятувальників та пожежників набрала 25 тис. голосів
На сайті Кабміну опублікували петицію із закликом надати бронювання від військової служби для всього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту. Наразі вона набрала понад 30 тис. голосів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Петицію створили 31 травня. Наразі її підписали понад 30 тисяч осіб із 25 тис. необхідних для розгляду.
"Працівники ДСНС здійснюють гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян на захист життя, здоровʼя та власності; А ТАКОЖ ВИКОНАННЯ У ВОЄННИЙ ЧАС НОРМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА [ст. 7, ч. 1, п. 1, КЦЗУ] А також гарантує інші принципи здійснення цивільного захисту! Щоб вони захищали нас тут, ми повинні надати їм можливість та забезпечити право виконувати свої обовʼязки та функції", - йдеться в тексті.
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2. Пожежники відпочивать між КОРИСНИМИ справами, які вони роблять. А 70% силовиків в Україні - бандити, які не те що, не роблять нічого корисного - їх на виклик не докличешся, так ще й в основному займаються протиправною діяльністю - кошмаренням/віджиманням бізнесу, хабарництвом, кришуванням проституції/наркоторгівлі/тощо, вимаганням грошей з бабуль, що картоплю продають, слідкують цілими відділами за журналістами, і т.д. і т.п. Поліцейські максимум що роблять, це дівчат з Onlyfans ловлять. Тому, якщо 50% їх відправити на фронт, то я вам гарантую - країні тільки користь. Злочинів стане відсотків на 20-30 менше.