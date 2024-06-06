В Раді зареєстрували законопроєкт про бронювання всіх працівників ДСНС

6 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає бронювання від мобілізації під час війни усіх працівників ДСНС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на картку законопроєкту №11323.

Закон має назву "Про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаних працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій".

Авторами документу стали народний депутат Олексій Гончаренко та нардеп Георгій Мазурашу.

У картці законопроєкту ще не розміщено тексту. Водночас Гончаренко заявив, що 100% працівників ДСНС повинні отримати бронь від мобілізації.

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"Вимоги чіткі. Наші рятувальники, які щодня та щоночі рятують українців та розбирають завали після атак росіян, повинні мати бронь від мобілізації. Наш тил повинен бути захищеним. Зараз це дуже важливо", - наголосив він.

Мобілізація рятувальників

Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що працівників ДСНС нібито планують позбавити броні від мобілізації.

На сайті Кабміну з'явилася петиція із закликом не робити цього. Вона набрала необхідні 25 тисяч підписів.

У середу, 5 червня, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає бронювання, зокрема, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій в обсягах не більше 50%.