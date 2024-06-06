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Новини Мобілізація
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В Раді зареєстрували законопроєкт про бронювання всіх працівників ДСНС

Закон про бронювання рятувальників

6 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає бронювання від мобілізації під час війни усіх працівників ДСНС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на картку законопроєкту №11323.

Закон має назву "Про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаних працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій".

Авторами документу стали народний депутат Олексій Гончаренко та нардеп Георгій Мазурашу.

У картці законопроєкту ще не розміщено тексту. Водночас Гончаренко заявив, що 100% працівників ДСНС повинні отримати бронь від мобілізації.

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"Вимоги чіткі. Наші рятувальники, які щодня та щоночі рятують українців та розбирають завали після атак росіян, повинні мати бронь від мобілізації. Наш тил повинен бути захищеним. Зараз це дуже важливо", - наголосив він.

Мобілізація рятувальників

Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що працівників ДСНС нібито планують позбавити броні від мобілізації.

На сайті Кабміну з'явилася петиція із закликом не робити цього. Вона набрала необхідні 25 тисяч підписів.

У середу, 5 червня, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає бронювання, зокрема, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій в обсягах не більше 50%.

Автор: 

бронювання (336) мобілізація (3059) ДСНС (5110)


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Топ коментарі
+12
Поки що бронь на 100% у мажорів, котрі у 23 ночі, та і вдень, влаштовують перегони на вулицях міст своімі автівками та особливо мотоциклетками знятими глушаками.

Щось у зраді кішка тонка проти своіх мажорів! Ганьба зРаді!
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06.06.2024 20:08
+6
У законі про мобілізацію в 1 читанні була бронь 50% для ментів, 100% для ДСНС - так проголосувала Рада. В 2 читанні зробили все навпаки і зебільна більшість разом із опзж теж проголосували! Тепер у ментів 100% бронь, а у ДСНС - 50%. Хто зараз важливіший, а?
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06.06.2024 20:11
+5
Не бачу в цьому ніякої проблеми, на пожежах, ДТП і розборах завалів ДСНСників без проблем можуть підмінити клоуни, курєри доставки та працівники онлайн казино.
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06.06.2024 20:11
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Спочатку роблять, а потім «думають».
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06.06.2024 20:00 Відповісти
Так сливки слуги ж народа, 73% жирности.
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06.06.2024 20:05 Відповісти
Поки що бронь на 100% у мажорів, котрі у 23 ночі, та і вдень, влаштовують перегони на вулицях міст своімі автівками та особливо мотоциклетками знятими глушаками.

Щось у зраді кішка тонка проти своіх мажорів! Ганьба зРаді!
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06.06.2024 20:08 Відповісти
Это точно. Как до войны носились по Киеву, наср.в на полицию и граждан, так и носятся. Разве что раньше имели наглость выезд с моста Патона на левый берег перекрывать, а теперь полюбили парковки гипермаркетов.
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06.06.2024 20:23 Відповісти
сокращайте спикеров, крахоборов инспекторов, набирайте молодежь до 25 лет, возвращайте пенсионеров 45+...а то у вас очередь на 10 лет вперед на трудоустройство....
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06.06.2024 20:11 Відповісти
А 45+ що не мобілізують? У 45+ уже фізичний стан не той як для армії, так і для ДСНС!
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06.06.2024 20:14 Відповісти
мобилизируют, но наверно качественней 45+ использовать на тушении пожара, чем на марше в бронике???
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06.06.2024 20:21 Відповісти
Практично всі частини виставляють воєнкоматам вікові обмеження до 55 років.

Знаю, бо мене вже хотіли везти до бригади на співбесіду (я лейтенант-пінджак ), але після дзвінка у частину поїздка відмінилась.

І так - я не відчуваю в собі силу і можливість бігати на передку у повній викладці, хоча когось в тилу чи недалеко від лінії міг би замінити.
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06.06.2024 21:06 Відповісти
Так вся справа в тому, що більшість пенсіонерів 45+ не кабінетних вже мобілізовані, а ті що ні, мають такий стан здоров'я, що просто фізично не потягнуть, бо хай там, що не розказують, але працювати на пожежі зі спорядженням 25-35 кг курва важко, навіть для молодих.
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06.06.2024 20:20 Відповісти
Не бачу в цьому ніякої проблеми, на пожежах, ДТП і розборах завалів ДСНСників без проблем можуть підмінити клоуни, курєри доставки та працівники онлайн казино.
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06.06.2024 20:11 Відповісти
У законі про мобілізацію в 1 читанні була бронь 50% для ментів, 100% для ДСНС - так проголосувала Рада. В 2 читанні зробили все навпаки і зебільна більшість разом із опзж теж проголосували! Тепер у ментів 100% бронь, а у ДСНС - 50%. Хто зараз важливіший, а?
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06.06.2024 20:11 Відповісти
Євген Дикий, який підтримує посилену мобілізацію, недавно заявив, що із 250 тис. ментів 50-100 тис. можна хоч зараз мобілізувати!
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06.06.2024 20:12 Відповісти
Євген Дикий отримав 11 лямов на вино та ікру і звалив до пінгвінів. А в поліції на даний час з 99 к. особового складу 20 к жінки. Тобто мобілізувати 50к аж ніяк не вийде, томущо з тих 70к чоловіків там ще купа пацанів до 25 років.
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06.06.2024 20:21 Відповісти
пан проти гендерної рівності....?? Якщо склад 99к то жінок повино бути 45-48 к
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06.06.2024 20:48 Відповісти
Не правда. В законі 100% броні для ДСНС ЯК і для всіх силових структур, првопорядку та правозахисту. І це ПРАВИЛЬНО!
Не вистачає нам ще тотального зростання вуличної злочинності і панування озу!!
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06.06.2024 20:19 Відповісти
Полиция занята в основном сдиранием штрафов с граждан, которые не могут активно сопротивляться и судиться в военное время.
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06.06.2024 20:45 Відповісти
НЕ БРЕШИ кацапський троль В МВС--50% бронь .
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06.06.2024 22:41 Відповісти
Что, мусор, за "Беркут" обидно?
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07.06.2024 15:17 Відповісти
озу і так вже панує в вигляді зеленої кодли .
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06.06.2024 20:49 Відповісти
Ох и сильны же Вы, Нед Старк обманывть
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06.06.2024 20:22 Відповісти
Олексій, навіщо?!

Чому 100 % рятувальників?! Чому не 50%?
вони дуже потрібні? Ти впевнений? Так разбирають завали. Так когось рятують… але не завжди.
А що не можно було б замінити 50% на Тіх бійців що повернулися у тил після поранення ? Чи після ротації? Можно.

А якщо 50% з них були військові ЗСУ- це буда б гарна допомога хлопцям на нулі.

Не може бути 100% броні ні у кого, коли війна!!!
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08.06.2024 16:05 Відповісти
Що ви хочете від влади придурків, зрадників , клептократів і просто ментально хворих ?
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06.06.2024 20:12 Відповісти
І оця 🐷 сидить на нашій шиї, жере потатки!
Пора скорочувати роздуті кадри!
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06.06.2024 20:20 Відповісти
Цікаво, за якими критеріями відбирали на цю посаду 😭
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06.06.2024 20:34 Відповісти
Невже хоч одна розумна думка закралася в раду?
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06.06.2024 20:12 Відповісти
Це не рада, а х... на пальмовій олії😏
В мене враження, що вониніколи не читають закони про які голосують, виключно - назву!
Бл...ь, прочитайте закон, в якому все чітко визначено, кого 50%, кого всіх ви ж законом вже ЗАБРОНЮВАЛИ, серед них заброньованими є в тому числі 100% рятувальників!
Ба більше - ЦЕЙ ЗАКОН ПІДПИСАНО ПРЕЗИДЕНТОМ.
І якщо цілий міністр економіки вирішив нас...ати на ваше голосування і навіть підтерти дупу підписом президента, не аби яки принижуючі цим і його і вас, то не хайпуйте на цьому приниженні, а бийте по руках цих чиновників і не дозволяйте це робити н і к о л и!
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06.06.2024 20:16 Відповісти
Думаю, що кожне підприємство повинно мати бронь 50% , а не закриватись
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06.06.2024 20:17 Відповісти
Тепер вся мусорва піде в ДНС)))))
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06.06.2024 20:17 Відповісти
50% мусорів зрасу в окопи а 50% через рік !
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06.06.2024 20:19 Відповісти
А ви ким працюєте, що так дбаєте про волі для злочинців на вулицях наших міст?
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06.06.2024 20:21 Відповісти
Лариса, ти реально заїбала своїми страхами злочинців! Сиди вдома, не вдягай коротких спідниць, вчасно віддавай борги й не бзди!
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06.06.2024 20:32 Відповісти
Стиль спілкування кацапського троля.
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06.06.2024 22:45 Відповісти
Хватит ментов защищать, шкура
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06.06.2024 23:03 Відповісти
Я буду завжди захищати тих хто захищає мене. Це логічно для людей які поважають закон і не бажать безладу на вулицях наших міст.
Охолоньте.
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06.06.2024 23:11 Відповісти
Перш ніж популістично волати про 100% ДСНС, потрібно зробити аудит тих "пожежників", бо буде як в ЗСУ: мобілізовано 1+ мільйона, а воюють бодай 200 тис.
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06.06.2024 20:34 Відповісти
І всі мусора також. Тепер зрадники у ВР ставлять їх за спинами цивільних
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06.06.2024 22:26 Відповісти
Сирський зробив "аудит". Якщо й знайшлись "мертві душі", нічого нам про це не повідомили.
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07.06.2024 10:13 Відповісти
Зелені ГНИДИ!!!!!!
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06.06.2024 20:48 Відповісти
вже дуже бажаю встромитися в ДСНС в Закарпатті....
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06.06.2024 20:51 Відповісти
Саме так воно й буде. Але не заважайте плебсу радіти від розумних пропозицій влади )))
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06.06.2024 20:59 Відповісти
Ця риго-анальська попешна потвора недавно від злочинів тцк відхрещувалася, мовляв воно тут нічого не може зробити, виживайте собі як хочете.
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06.06.2024 22:20 Відповісти
А в 50 лет можно пойти в ДСНС или полицию? Возьмут?
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06.06.2024 22:37 Відповісти
Для тех кто не знает! Есть Пожарные, которые выезжают на пожары и тушат их, а есть куча полковников и подполковников которые потом с папками бегают, расседлывают, и бабло собирают!
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07.06.2024 07:21 Відповісти
 
 