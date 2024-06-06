В Раді зареєстрували законопроєкт про бронювання всіх працівників ДСНС
6 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає бронювання від мобілізації під час війни усіх працівників ДСНС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на картку законопроєкту №11323.
Закон має назву "Про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаних працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій".
Авторами документу стали народний депутат Олексій Гончаренко та нардеп Георгій Мазурашу.
У картці законопроєкту ще не розміщено тексту. Водночас Гончаренко заявив, що 100% працівників ДСНС повинні отримати бронь від мобілізації.
"Вимоги чіткі. Наші рятувальники, які щодня та щоночі рятують українців та розбирають завали після атак росіян, повинні мати бронь від мобілізації. Наш тил повинен бути захищеним. Зараз це дуже важливо", - наголосив він.
Мобілізація рятувальників
Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що працівників ДСНС нібито планують позбавити броні від мобілізації.
На сайті Кабміну з'явилася петиція із закликом не робити цього. Вона набрала необхідні 25 тисяч підписів.
У середу, 5 червня, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає бронювання, зокрема, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій в обсягах не більше 50%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
сливкислуги ж народа, 73% жирности.
Щось у зраді кішка тонка проти своіх мажорів! Ганьба зРаді!
Знаю, бо мене вже хотіли везти до бригади на співбесіду (я лейтенант-пінджак ), але після дзвінка у частину поїздка відмінилась.
І так - я не відчуваю в собі силу і можливість бігати на передку у повній викладці, хоча когось в тилу чи недалеко від лінії міг би замінити.
Не вистачає нам ще тотального зростання вуличної злочинності і панування озу!!
Чому 100 % рятувальників?! Чому не 50%?
вони дуже потрібні? Ти впевнений? Так разбирають завали. Так когось рятують… але не завжди.
А що не можно було б замінити 50% на Тіх бійців що повернулися у тил після поранення ? Чи після ротації? Можно.
А якщо 50% з них були військові ЗСУ- це буда б гарна допомога хлопцям на нулі.
Не може бути 100% броні ні у кого, коли війна!!!
Пора скорочувати роздуті кадри!
В мене враження, що вониніколи не читають закони про які голосують, виключно - назву!
Бл...ь, прочитайте закон, в якому все чітко визначено, кого 50%, кого всіх ви ж законом вже ЗАБРОНЮВАЛИ, серед них заброньованими є в тому числі 100% рятувальників!
Ба більше - ЦЕЙ ЗАКОН ПІДПИСАНО ПРЕЗИДЕНТОМ.
І якщо цілий міністр економіки вирішив нас...ати на ваше голосування і навіть підтерти дупу підписом президента, не аби яки принижуючі цим і його і вас, то не хайпуйте на цьому приниженні, а бийте по руках цих чиновників і не дозволяйте це робити н і к о л и!
Охолоньте.