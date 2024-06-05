Уряд ухвалив постанову, яка передбачає бронювання лише половини працівників ДСНС

У середу, 5 червня, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає бронювання, зокрема, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій в обсягах не більше 50%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Як зазначається, окрім рятувальників, уряд обмежив бронювання співробітників Нацполіції, органів прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони, судів, установах судової системи та органах досудового розслідування.

Їх також можна забронювати до 50%.

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Мобілізація рятувальників

Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що працівників ДСНС нібито планують позбавити броні від мобілізації.

На сайті Кабміну з'явилася петиція із закликом не робити цього. Вона набрала необхідні 25 тисяч підписів.