Уряд ухвалив постанову, яка передбачає бронювання лише половини працівників ДСНС
У середу, 5 червня, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає бронювання, зокрема, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій в обсягах не більше 50%.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Як зазначається, окрім рятувальників, уряд обмежив бронювання співробітників Нацполіції, органів прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони, судів, установах судової системи та органах досудового розслідування.
Їх також можна забронювати до 50%.
Мобілізація рятувальників
Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що працівників ДСНС нібито планують позбавити броні від мобілізації.
На сайті Кабміну з'явилася петиція із закликом не робити цього. Вона набрала необхідні 25 тисяч підписів.
Будь ласка, зачекайте...
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Ротаційний принцип - місяць фронту три місяці в тилу. І всі без винятків. Бо те що пропонують - 50% недоторканних, це пряма дорога до корупційного піз-децю...
Має бути або всі або ніхто...
але тільки не в корумпованій ЗЄліній країні клоунів та рєшал
Члены секты слуги народа и их сынульки.
Депутаты и их сыночки.
Чиновники и их сыночки.
Прокураторы и их сыночки.
Налоговая милиция и их сынульки, со своим спецназом, который может воевать против женщин бухгалтеров.
Налоговики - куча откормленных боровов и их сынульки.
Таможенники и их сынульки, тут без комментариев.
Менты прячущийся в кустах с радарами. И протирающие штаны в отделах. Берущие мзду от воров, за не открытие дел на своей территории.
Ворье и уличный обменщики, легко могут пойти на разминирование.
Куча хачиков не понятно, что делающие на наших улицах. Война, а у них все хорошо, жируют, чувствуют себя хозяевами жизни.
Можорики всех мастей - грозные ********** в узких штанишках с обвисшими коленями, грозными тату и ухоженными бородами.
Куча вонючих организаций содействующих полиции - титушня для разборок ментов, чинушь, ворья-урок с работягами и бизнесом, который не хочет им платить.
Кого я забыл?
/14.07.23/
Таких "пенсіонерів" дуже багато, і всі вони поховалися за спецобліком. Точну цифру вам зможе назвати лише хтось з чиновників МВС, тому що на те він і спецоблік. Оці "пенсіонери", користуючись зв'язками серед діючих копів, продовжують пити кров народу, а ви їх намагаєтеся виправдовувати. Навіщо? Що не злочин в новинах, обов'язково там фігурують колишні "правоохоронці".
Хлопці теж воюють !!!
От все просто ж, мобілізуіати тих, хто не приходить не приходить на сходку, тобто на засідання
Створити групи з пенсіонерів на кожному м\р, у селах, на дорогах, дати зброю(дехто зі своєю прийде), право на відстріл і жосткий порядок буде. Тоді поліцію можна на 90% відправити на більш важку роботу, на війну.