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Новини Мобілізація
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Уряд ухвалив постанову, яка передбачає бронювання лише половини працівників ДСНС

Бронювання працівників ДСНС

У середу, 5 червня, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає бронювання, зокрема, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій в обсягах не більше 50%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. 

Як зазначається, окрім рятувальників, уряд обмежив бронювання співробітників Нацполіції, органів прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони, судів, установах судової системи та органах досудового розслідування.

Їх також можна забронювати до 50%.

Бронювання працівників ДСНС

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кабмін найближчим часом затвердить постанову щодо бронювання рятувальників, - "слуга народу" Веніславський. ВIДЕО

Мобілізація рятувальників

Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що працівників ДСНС нібито планують позбавити броні від мобілізації.

На сайті Кабміну з'явилася петиція із закликом не робити цього. Вона набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Автор: 

Кабмін (14090) бронювання (336) рятувальники (167) мобілізація (3059) ДСНС (5110) Гончаренко Олексій (488)


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Топ коментарі
+15
От утирки. Проте мусара та інша навалоч на всі 200 відсотків.
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05.06.2024 12:54
+14
Правильно, я считаю. А если чрезвычайная ситуация - сразу можно Квартал подтянуть или бродячий цирк. На крайняк - спецов из "Приправки" или футболистов.
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05.06.2024 12:55
+13
В Украине огромный ресурс для мобилизации.

Члены секты слуги народа и их сынульки.

Депутаты и их сыночки.

Чиновники и их сыночки.

Прокураторы и их сыночки.

Налоговая милиция и их сынульки, со своим спецназом, который может воевать против женщин бухгалтеров.

Налоговики - куча откормленных боровов и их сынульки.

Таможенники и их сынульки, тут без комментариев.

Менты прячущийся в кустах с радарами. И протирающие штаны в отделах. Берущие мзду от воров, за не открытие дел на своей территории.

Ворье и уличный обменщики, легко могут пойти на разминирование.

Куча хачиков не понятно, что делающие на наших улицах. Война, а у них все хорошо, жируют, чувствуют себя хозяевами жизни.

Можорики всех мастей - грозные ********** в узких штанишках с обвисшими коленями, грозными тату и ухоженными бородами.

Куча вонючих организаций содействующих полиции - титушня для разборок ментов, чинушь, ворья-урок с работягами и бизнесом, который не хочет им платить.

Кого я забыл?
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05.06.2024 12:59
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От утирки. Проте мусара та інша навалоч на всі 200 відсотків.
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05.06.2024 12:54 Відповісти
Нацполіція теж 50% під бронь.
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05.06.2024 12:57 Відповісти
ментів можна бронювати 5-10% або не бронювати взагалі, влаштувавши ратацію ментовських підрозділів на переовій, наприклад 1/3 відділку на передовій 3-4 місяці, пере якій час туди заступає 2 з третини і тд.тп. !!! країна від цього апсолютно нічого не втратить - зменшеться лиш кількість поборів на дорогах та інших корукційних дій ...
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05.06.2024 13:09 Відповісти
так отож. проте 50% це вже краще, ніж 100% заброньованих.
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05.06.2024 13:14 Відповісти
краще звичайно, але апсолютно недостатньо .. нажаль ...
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05.06.2024 13:15 Відповісти
Вірно.
Ротаційний принцип - місяць фронту три місяці в тилу. І всі без винятків. Бо те що пропонують - 50% недоторканних, це пряма дорога до корупційного піз-децю...
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05.06.2024 13:24 Відповісти
ну так, на фронт підуть ті хто неугодний начальству ментовському, неприклад не виконує "план" по поборах ...
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05.06.2024 13:27 Відповісти
щось я не бачу твоїх "поборів на дорогах " НІКОЛИ не давав хабаря,а якщо порушив--вимагав протокол А якщо ви порушник,самі тичете гроші,то не говоріть (не брешіть) за всіх.
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05.06.2024 13:46 Відповісти
я також не давав - автомобіля в мене, нажаль, а може на щастя, немає бо маю деякі суттєві проблеми з зором ... , але це не означає що ніхто не дає на лапу ментам і що вони усі такі чесні що не беруть ...
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05.06.2024 13:51 Відповісти
Да причем тут бронь 50% для полиции. У полиции, кроме чисто полицейской "Люти", которую уже пополняют принудительно, еще и другие подразделения создали для участия в боевых действиях, в которые уже отобрали 10% личного состава. Так что есть бронь от ЗСУ в полиции, или ее нет, вообще ничего не меняет.
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05.06.2024 15:19 Відповісти
Прямо в тексті що поліція теж 50%, але ж читать то не наш метод. Наш метод одразу коментувать...
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05.06.2024 12:59 Відповісти
Ти дійсно віриш що когось із мусарів та всіх тих перерахованих заберуть?
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05.06.2024 13:02 Відповісти
Я вірю що зараз почнуться феєричні розборки за право потрапити в 50%. І це явно не піде на користь ні поліції ні МНС.
Має бути або всі або ніхто...
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05.06.2024 13:13 Відповісти
А я не тільки вірю---язнаю,що іде великий потік на фронт із числа поліції. Будьте не кацапом --тролем,а хоть трохи розумним.
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05.06.2024 13:49 Відповісти
Насправді постанова прчмо протирічить закону, який має вищу силу. Але кошмарити бабцю на переході - то одне, а відстоювати свої права перед начальством - то інше, чи не так?
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05.06.2024 13:05 Відповісти
Спасибі за здоровий глузд. Вже кілька тижнів по всій Україні формуються зведені батальйони із ментів. пожежників і тюремщиків. Всьому свій час.
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05.06.2024 13:24 Відповісти
Бгггг. Не сміши ..якщо і буде такий батальйон то мабуть під Києвом
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05.06.2024 19:31 Відповісти
У всіх війнах всіх часів у всіх країнах рятувальники, поліція та працівники ВПК мали броню,

але тільки не в корумпованій ЗЄліній країні клоунів та рєшал
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05.06.2024 13:16 Відповісти
Що ти верзеш кацапський троль Рятувальникі і поліція бронь 50% Правда я би збільшив процент броні Бо рятувпльникі потрібні скрізь,ну а патрульна поліція і так вже обезкровлена,бо частина поліції вже давно на фронті А іще бандитизм,порушення ПДР і так високиї. Штат поліції не заповнений. Можемо відкрити "другий фронт" в тилу. Рішення вважаю не однозначно виважене.
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05.06.2024 13:43 Відповісти
Ти реальний вася))) та ще і мкшанський троль
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05.06.2024 19:33 Відповісти
Вася, жертва марафону. На якому фронті? Закарпатському? Населення країни скоротилося на 10 - 15 мільйонів, проте Васі потрібно ще більше мусарів. Вася, вони ж не тебе, довбня, захищають, а срану владу. Хоча може Вася і є мусор.
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05.06.2024 19:49 Відповісти
Що Вася, бронь не дають?
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06.06.2024 00:15 Відповісти
Правильно, я считаю. А если чрезвычайная ситуация - сразу можно Квартал подтянуть или бродячий цирк. На крайняк - спецов из "Приправки" или футболистов.
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05.06.2024 12:55 Відповісти
Мнєніє кацапського пітуха дуже важливе. Продовжуйте нас радувать.
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05.06.2024 13:01 Відповісти
Другий день наплив сколківських..
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05.06.2024 13:06 Відповісти
кацап, а почему ты молчишь и не выходишь к кремлю на протест, чтобы твоё ху йло прекратило "сво". а то сегодня ты тут бодрячком пишешь шнягу, а завтра ты уже можешь быть где-нить в посадке под Угледаром.. "сво" ведь проводится часы, ну пару дней максимум, а не годы... не задумывался, что это на самом деле и не "сво" вовсе, а по факту захватническая война твоего мордора против соседней страны. война преступная. и если ты не попадешь в пакет под Угледаром, то тебя может ждать судьба Йозефа Геббельса как пропагандиста и пособника кремлевского режима.
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05.06.2024 13:02 Відповісти
Мені здається, з цією мобілізацією, скоро спливе афера століття, та зясується, що при розвалі СССР щось нахімічили та створили не державу, а приватну корпорацію Україна, куди й йдуть всі наші податки
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05.06.2024 13:05 Відповісти
А от і цільова аудиторія - істосковавшиєся по сересере...
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05.06.2024 13:09 Відповісти
Бачу зачепило, гуляй лісом! А афера таки скоро вспливе
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05.06.2024 14:17 Відповісти
Ну а что, каждому бронь давать только за то что он МЧСник? А так - кто денег даст, тому и бронь.
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05.06.2024 12:59 Відповісти
В Украине огромный ресурс для мобилизации.

Члены секты слуги народа и их сынульки.

Депутаты и их сыночки.

Чиновники и их сыночки.

Прокураторы и их сыночки.

Налоговая милиция и их сынульки, со своим спецназом, который может воевать против женщин бухгалтеров.

Налоговики - куча откормленных боровов и их сынульки.

Таможенники и их сынульки, тут без комментариев.

Менты прячущийся в кустах с радарами. И протирающие штаны в отделах. Берущие мзду от воров, за не открытие дел на своей территории.

Ворье и уличный обменщики, легко могут пойти на разминирование.

Куча хачиков не понятно, что делающие на наших улицах. Война, а у них все хорошо, жируют, чувствуют себя хозяевами жизни.

Можорики всех мастей - грозные ********** в узких штанишках с обвисшими коленями, грозными тату и ухоженными бородами.

Куча вонючих организаций содействующих полиции - титушня для разборок ментов, чинушь, ворья-урок с работягами и бизнесом, который не хочет им платить.

Кого я забыл?
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05.06.2024 12:59 Відповісти
Молодих пенсіонерів з силових структур, які повиходили на пенсію в сорок років і насолоджуються життям отримуючи крім чималих пенсій ще й пільги. Якщо зібрати їх всіх у віці 40-60 років вийде чимало бригад з навчених бійців, які давали присягу і мають її виконувати, а не ховатися за спинами мобілізованих цивільних такого ж віку. Нехай відпрацьовують свої пільги.
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05.06.2024 13:38 Відповісти
Якщо ти такий "розумний базіка" дай точну цифру ментів-пенсіонерів в 40 років Балабол.
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05.06.2024 13:55 Відповісти
"У Львові затримано колишнього поліцейського, який намагався продати понад три кілограми кокаїну за 135 тисяч доларів. Про це https://lv.npu.gov.ua/news/narkotrafik-iz-ekvadoru-u-lvovi-operatyvnyky-dvb-natspolitsii-zablokuvaly-transnatsionalnyi-kanal-zbutu-kokainu повідомляє поліція Львівщини. Ним виявився 42-річний житель Львівщини, який до 2021 року проходив службу на посаді дільничного офіцера поліції."
/14.07.23/
Таких "пенсіонерів" дуже багато, і всі вони поховалися за спецобліком. Точну цифру вам зможе назвати лише хтось з чиновників МВС, тому що на те він і спецоблік. Оці "пенсіонери", користуючись зв'язками серед діючих копів, продовжують пити кров народу, а ви їх намагаєтеся виправдовувати. Навіщо? Що не злочин в новинах, обов'язково там фігурують колишні "правоохоронці".
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05.06.2024 14:33 Відповісти
Начальство сделает себе бронь. А на вызовы тоже начальство будет выезжать?
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05.06.2024 13:01 Відповісти
Сейчас все менты лично принесут справки о своей смерти.
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05.06.2024 13:05 Відповісти
вумний по-зєлєнскі уряд відкрив у ДСНС сезон "боїв без правил", не на життя, а на смерть
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05.06.2024 13:05 Відповісти
Завтра на вулицях Київа та інших міст триллер - ТКЦ пакує в бусік половину екіпажу ППС
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05.06.2024 13:13 Відповісти
Треба відкривати збір на бус, половина коментуючих ще й задонатить...
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05.06.2024 13:32 Відповісти
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05.06.2024 16:21 Відповісти
А 95 квартал 100% заброньований..бо КРИТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА.
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05.06.2024 13:14 Відповісти
аааааааааааахахахахаахахахха, це піздець
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05.06.2024 13:18 Відповісти
Интересно как они будут делиться бронью одной на двоих. Представляю какая грызня начнется в ДСНС. По чесному так лучше всех вахтовым методом по очереди на 3 месяца на боевые отправлять.
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05.06.2024 13:19 Відповісти
Почнуться з'являтися віли на морському узбережжі у начальників ДСНС..... "таке життя".....
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05.06.2024 13:42 Відповісти
Як варіант- ДСНСники тепер можуть гасити тільки 50% пожеж....
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05.06.2024 13:19 Відповісти
Або гасити всі пожежі та розбирати всі завали, але на 50%
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05.06.2024 14:07 Відповісти
не все дснсники гасят пожежи - там дармоедов выше крыши, которые пенсию в добавок будут жирную получать
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05.06.2024 14:30 Відповісти
Так от саме таких і забронюють. Рядові пожежники будуть бронюватися після таких "цінних кадрів".
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05.06.2024 14:36 Відповісти
А чому товстуни в чорних сарафанах недоторкані?!
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05.06.2024 13:19 Відповісти
очікуємо черг в центрах зайнятості та на кордоні
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05.06.2024 13:25 Відповісти
******* клоуни перетворили черги в ТЦК в якусь позорну *****!!! є 15 млн. мужиків, на фронті 1 млн., для ротації потрібно десь 300-400 тис., це 2-3 міс. служби раз в 2 роки для всіх мужиків, но клоуни створили касти неприкасаємих мусорів прокурорів і чинуш а скільки за бабло випустили ухилянтів говорять вілли в іспанії і тепер даже 300 тис неможуть мобілізувати УРОДИ
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05.06.2024 13:26 Відповісти
Чому не можна було написати такий заголовок: "Уряд ухвалив постанову, яка передбачає бронювання лише половини працівників Національної поліції"?
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05.06.2024 13:31 Відповісти
або таку - уряд терміново відправляє для ротації 100 тисяч працівників національної поліції
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05.06.2024 13:41 Відповісти
Навчіться рахувати Бо ви навіть не знаєте чисельність в МВС. Балаболи безпросвітні.
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05.06.2024 13:59 Відповісти
Вася, не нервуй і змирись, короче - готов шинель.
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06.06.2024 00:23 Відповісти
Та їх і так посилають в ті райони! Мій родич на 3-и місяці поїхав на кордон, його кум отримав важке поранення....
Хлопці теж воюють !!!
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05.06.2024 13:43 Відповісти
Шапіто невмируще...
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05.06.2024 13:40 Відповісти
Там є куча працівників, яки займаються бамажками, приписами, перевірками... - хай перевірять тепер на фронті - заземлення, страховки, вогнегасники, дозвола на початок бою і чи підписався підрозділ на журнал Надзвичайні ситуації".....
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05.06.2024 13:40 Відповісти
Половину..... а як розділятимуть? О.... тепер й верхівка ДСНС почне купувати віли біля моря.
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05.06.2024 13:40 Відповісти
Так и вижу эпическую картину как на Тисе погранцы ловят в воде гаишников-ухилянтов.
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05.06.2024 13:54 Відповісти
То може і ********** лише половину?
От все просто ж, мобілізуіати тих, хто не приходить не приходить на сходку, тобто на засідання
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05.06.2024 14:07 Відповісти
З поліцією вирішити легко.
Створити групи з пенсіонерів на кожному м\р, у селах, на дорогах, дати зброю(дехто зі своєю прийде), право на відстріл і жосткий порядок буде. Тоді поліцію можна на 90% відправити на більш важку роботу, на війну.
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05.06.2024 14:28 Відповісти
А поліцаїв ? Бо поженики тепер дійсно пятують і самі бувають в небезпеці а поліцаї чим ?
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05.06.2024 15:13 Відповісти
Мобілізуйте молодих пенсів з ментівок, тих самих військових кадрових, сбушників ну і колишніх прокурорських та дпсу. серед них чимало здорових які майже не спрацювалисяб а тупо відсиділисяб щє й пільг отримали разом з житлом... а в най тяжчий час сховалися чи для них присяга вже всьо...? чимало з них на пенсії щє з 40, а то і 35 з на пенсіїї з липовими пораненнями і групами... діючі співробітники нехай працюють як працювали!!!
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05.06.2024 15:33 Відповісти
Які зараз гроші ходять у владних кабінетах цих організацій!
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05.06.2024 15:35 Відповісти
От чисто гіпотетично цікаво, кого начальник забронює: підлеглого який приніс 50тис. гривень, чи іншого що приніс 100тис. ?
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05.06.2024 16:24 Відповісти
 
 