РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12279 посетителей онлайн
Новости мобилизации
8 692 69

Правительство приняло постановление, предусматривающее бронирование только половины работников ГСЧС

Бронювання працівників ДСНС

В среду, 5 июня, Кабинет Министров принял постановление, которое предусматривает бронирование, в частности, работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в объемах не более 50%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Как отмечается, кроме спасателей, правительство ограничило бронирование сотрудников Нацполиции, органов прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Государственной уголовно-исполнительной службы, Службы судебной охраны, судов, учреждениях судебной системы и органов досудебного расследования.

Их также можно забронировать до 50%.

Бронювання працівників ДСНС

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кабмин в ближайшее время утвердит постановление о бронировании спасателей, - "слуга народа" Вениславский. ВИДЕО

Мобилизация спасателей

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что работников ГСЧС якобы планируют лишить брони от мобилизации.

На сайте Кабмина появилась петиция с призывом не делать этого. Она набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Автор: 

Кабмин (14027) бронирование (152) спасатели (206) мобилизация (2762) ГСЧС (4967) Гончаренко (535)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
От утирки. Проте мусара та інша навалоч на всі 200 відсотків.
показать весь комментарий
05.06.2024 12:54
+14
Правильно, я считаю. А если чрезвычайная ситуация - сразу можно Квартал подтянуть или бродячий цирк. На крайняк - спецов из "Приправки" или футболистов.
показать весь комментарий
05.06.2024 12:55
+13
В Украине огромный ресурс для мобилизации.

Члены секты слуги народа и их сынульки.

Депутаты и их сыночки.

Чиновники и их сыночки.

Прокураторы и их сыночки.

Налоговая милиция и их сынульки, со своим спецназом, который может воевать против женщин бухгалтеров.

Налоговики - куча откормленных боровов и их сынульки.

Таможенники и их сынульки, тут без комментариев.

Менты прячущийся в кустах с радарами. И протирающие штаны в отделах. Берущие мзду от воров, за не открытие дел на своей территории.

Ворье и уличный обменщики, легко могут пойти на разминирование.

Куча хачиков не понятно, что делающие на наших улицах. Война, а у них все хорошо, жируют, чувствуют себя хозяевами жизни.

Можорики всех мастей - грозные ********** в узких штанишках с обвисшими коленями, грозными тату и ухоженными бородами.

Куча вонючих организаций содействующих полиции - титушня для разборок ментов, чинушь, ворья-урок с работягами и бизнесом, который не хочет им платить.

Кого я забыл?
показать весь комментарий
05.06.2024 12:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От утирки. Проте мусара та інша навалоч на всі 200 відсотків.
показать весь комментарий
05.06.2024 12:54 Ответить
Нацполіція теж 50% під бронь.
показать весь комментарий
05.06.2024 12:57 Ответить
ментів можна бронювати 5-10% або не бронювати взагалі, влаштувавши ратацію ментовських підрозділів на переовій, наприклад 1/3 відділку на передовій 3-4 місяці, пере якій час туди заступає 2 з третини і тд.тп. !!! країна від цього апсолютно нічого не втратить - зменшеться лиш кількість поборів на дорогах та інших корукційних дій ...
показать весь комментарий
05.06.2024 13:09 Ответить
так отож. проте 50% це вже краще, ніж 100% заброньованих.
показать весь комментарий
05.06.2024 13:14 Ответить
краще звичайно, але апсолютно недостатньо .. нажаль ...
показать весь комментарий
05.06.2024 13:15 Ответить
Вірно.
Ротаційний принцип - місяць фронту три місяці в тилу. І всі без винятків. Бо те що пропонують - 50% недоторканних, це пряма дорога до корупційного піз-децю...
показать весь комментарий
05.06.2024 13:24 Ответить
ну так, на фронт підуть ті хто неугодний начальству ментовському, неприклад не виконує "план" по поборах ...
показать весь комментарий
05.06.2024 13:27 Ответить
щось я не бачу твоїх "поборів на дорогах " НІКОЛИ не давав хабаря,а якщо порушив--вимагав протокол А якщо ви порушник,самі тичете гроші,то не говоріть (не брешіть) за всіх.
показать весь комментарий
05.06.2024 13:46 Ответить
я також не давав - автомобіля в мене, нажаль, а може на щастя, немає бо маю деякі суттєві проблеми з зором ... , але це не означає що ніхто не дає на лапу ментам і що вони усі такі чесні що не беруть ...
показать весь комментарий
05.06.2024 13:51 Ответить
Да причем тут бронь 50% для полиции. У полиции, кроме чисто полицейской "Люти", которую уже пополняют принудительно, еще и другие подразделения создали для участия в боевых действиях, в которые уже отобрали 10% личного состава. Так что есть бронь от ЗСУ в полиции, или ее нет, вообще ничего не меняет.
показать весь комментарий
05.06.2024 15:19 Ответить
Прямо в тексті що поліція теж 50%, але ж читать то не наш метод. Наш метод одразу коментувать...
показать весь комментарий
05.06.2024 12:59 Ответить
Ти дійсно віриш що когось із мусарів та всіх тих перерахованих заберуть?
показать весь комментарий
05.06.2024 13:02 Ответить
Я вірю що зараз почнуться феєричні розборки за право потрапити в 50%. І це явно не піде на користь ні поліції ні МНС.
Має бути або всі або ніхто...
показать весь комментарий
05.06.2024 13:13 Ответить
А я не тільки вірю---язнаю,що іде великий потік на фронт із числа поліції. Будьте не кацапом --тролем,а хоть трохи розумним.
показать весь комментарий
05.06.2024 13:49 Ответить
Насправді постанова прчмо протирічить закону, який має вищу силу. Але кошмарити бабцю на переході - то одне, а відстоювати свої права перед начальством - то інше, чи не так?
показать весь комментарий
05.06.2024 13:05 Ответить
Спасибі за здоровий глузд. Вже кілька тижнів по всій Україні формуються зведені батальйони із ментів. пожежників і тюремщиків. Всьому свій час.
показать весь комментарий
05.06.2024 13:24 Ответить
Бгггг. Не сміши ..якщо і буде такий батальйон то мабуть під Києвом
показать весь комментарий
05.06.2024 19:31 Ответить
У всіх війнах всіх часів у всіх країнах рятувальники, поліція та працівники ВПК мали броню,

але тільки не в корумпованій ЗЄліній країні клоунів та рєшал
показать весь комментарий
05.06.2024 13:16 Ответить
Що ти верзеш кацапський троль Рятувальникі і поліція бронь 50% Правда я би збільшив процент броні Бо рятувпльникі потрібні скрізь,ну а патрульна поліція і так вже обезкровлена,бо частина поліції вже давно на фронті А іще бандитизм,порушення ПДР і так високиї. Штат поліції не заповнений. Можемо відкрити "другий фронт" в тилу. Рішення вважаю не однозначно виважене.
показать весь комментарий
05.06.2024 13:43 Ответить
Ти реальний вася))) та ще і мкшанський троль
показать весь комментарий
05.06.2024 19:33 Ответить
Вася, жертва марафону. На якому фронті? Закарпатському? Населення країни скоротилося на 10 - 15 мільйонів, проте Васі потрібно ще більше мусарів. Вася, вони ж не тебе, довбня, захищають, а срану владу. Хоча може Вася і є мусор.
показать весь комментарий
05.06.2024 19:49 Ответить
Що Вася, бронь не дають?
показать весь комментарий
06.06.2024 00:15 Ответить
Правильно, я считаю. А если чрезвычайная ситуация - сразу можно Квартал подтянуть или бродячий цирк. На крайняк - спецов из "Приправки" или футболистов.
показать весь комментарий
05.06.2024 12:55 Ответить
Мнєніє кацапського пітуха дуже важливе. Продовжуйте нас радувать.
показать весь комментарий
05.06.2024 13:01 Ответить
Другий день наплив сколківських..
показать весь комментарий
05.06.2024 13:06 Ответить
кацап, а почему ты молчишь и не выходишь к кремлю на протест, чтобы твоё ху йло прекратило "сво". а то сегодня ты тут бодрячком пишешь шнягу, а завтра ты уже можешь быть где-нить в посадке под Угледаром.. "сво" ведь проводится часы, ну пару дней максимум, а не годы... не задумывался, что это на самом деле и не "сво" вовсе, а по факту захватническая война твоего мордора против соседней страны. война преступная. и если ты не попадешь в пакет под Угледаром, то тебя может ждать судьба Йозефа Геббельса как пропагандиста и пособника кремлевского режима.
показать весь комментарий
05.06.2024 13:02 Ответить
Мені здається, з цією мобілізацією, скоро спливе афера століття, та зясується, що при розвалі СССР щось нахімічили та створили не державу, а приватну корпорацію Україна, куди й йдуть всі наші податки
показать весь комментарий
05.06.2024 13:05 Ответить
А от і цільова аудиторія - істосковавшиєся по сересере...
показать весь комментарий
05.06.2024 13:09 Ответить
Бачу зачепило, гуляй лісом! А афера таки скоро вспливе
показать весь комментарий
05.06.2024 14:17 Ответить
Ну а что, каждому бронь давать только за то что он МЧСник? А так - кто денег даст, тому и бронь.
показать весь комментарий
05.06.2024 12:59 Ответить
В Украине огромный ресурс для мобилизации.

Члены секты слуги народа и их сынульки.

Депутаты и их сыночки.

Чиновники и их сыночки.

Прокураторы и их сыночки.

Налоговая милиция и их сынульки, со своим спецназом, который может воевать против женщин бухгалтеров.

Налоговики - куча откормленных боровов и их сынульки.

Таможенники и их сынульки, тут без комментариев.

Менты прячущийся в кустах с радарами. И протирающие штаны в отделах. Берущие мзду от воров, за не открытие дел на своей территории.

Ворье и уличный обменщики, легко могут пойти на разминирование.

Куча хачиков не понятно, что делающие на наших улицах. Война, а у них все хорошо, жируют, чувствуют себя хозяевами жизни.

Можорики всех мастей - грозные ********** в узких штанишках с обвисшими коленями, грозными тату и ухоженными бородами.

Куча вонючих организаций содействующих полиции - титушня для разборок ментов, чинушь, ворья-урок с работягами и бизнесом, который не хочет им платить.

Кого я забыл?
показать весь комментарий
05.06.2024 12:59 Ответить
Молодих пенсіонерів з силових структур, які повиходили на пенсію в сорок років і насолоджуються життям отримуючи крім чималих пенсій ще й пільги. Якщо зібрати їх всіх у віці 40-60 років вийде чимало бригад з навчених бійців, які давали присягу і мають її виконувати, а не ховатися за спинами мобілізованих цивільних такого ж віку. Нехай відпрацьовують свої пільги.
показать весь комментарий
05.06.2024 13:38 Ответить
Якщо ти такий "розумний базіка" дай точну цифру ментів-пенсіонерів в 40 років Балабол.
показать весь комментарий
05.06.2024 13:55 Ответить
"У Львові затримано колишнього поліцейського, який намагався продати понад три кілограми кокаїну за 135 тисяч доларів. Про це https://lv.npu.gov.ua/news/narkotrafik-iz-ekvadoru-u-lvovi-operatyvnyky-dvb-natspolitsii-zablokuvaly-transnatsionalnyi-kanal-zbutu-kokainu повідомляє поліція Львівщини. Ним виявився 42-річний житель Львівщини, який до 2021 року проходив службу на посаді дільничного офіцера поліції."
/14.07.23/
Таких "пенсіонерів" дуже багато, і всі вони поховалися за спецобліком. Точну цифру вам зможе назвати лише хтось з чиновників МВС, тому що на те він і спецоблік. Оці "пенсіонери", користуючись зв'язками серед діючих копів, продовжують пити кров народу, а ви їх намагаєтеся виправдовувати. Навіщо? Що не злочин в новинах, обов'язково там фігурують колишні "правоохоронці".
показать весь комментарий
05.06.2024 14:33 Ответить
Начальство сделает себе бронь. А на вызовы тоже начальство будет выезжать?
показать весь комментарий
05.06.2024 13:01 Ответить
Сейчас все менты лично принесут справки о своей смерти.
показать весь комментарий
05.06.2024 13:05 Ответить
вумний по-зєлєнскі уряд відкрив у ДСНС сезон "боїв без правил", не на життя, а на смерть
показать весь комментарий
05.06.2024 13:05 Ответить
Завтра на вулицях Київа та інших міст триллер - ТКЦ пакує в бусік половину екіпажу ППС
показать весь комментарий
05.06.2024 13:13 Ответить
Треба відкривати збір на бус, половина коментуючих ще й задонатить...
показать весь комментарий
05.06.2024 13:32 Ответить
показать весь комментарий
05.06.2024 16:21 Ответить
А 95 квартал 100% заброньований..бо КРИТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА.
показать весь комментарий
05.06.2024 13:14 Ответить
аааааааааааахахахахаахахахха, це піздець
показать весь комментарий
05.06.2024 13:18 Ответить
Интересно как они будут делиться бронью одной на двоих. Представляю какая грызня начнется в ДСНС. По чесному так лучше всех вахтовым методом по очереди на 3 месяца на боевые отправлять.
показать весь комментарий
05.06.2024 13:19 Ответить
Почнуться з'являтися віли на морському узбережжі у начальників ДСНС..... "таке життя".....
показать весь комментарий
05.06.2024 13:42 Ответить
Як варіант- ДСНСники тепер можуть гасити тільки 50% пожеж....
показать весь комментарий
05.06.2024 13:19 Ответить
Або гасити всі пожежі та розбирати всі завали, але на 50%
показать весь комментарий
05.06.2024 14:07 Ответить
не все дснсники гасят пожежи - там дармоедов выше крыши, которые пенсию в добавок будут жирную получать
показать весь комментарий
05.06.2024 14:30 Ответить
Так от саме таких і забронюють. Рядові пожежники будуть бронюватися після таких "цінних кадрів".
показать весь комментарий
05.06.2024 14:36 Ответить
А чому товстуни в чорних сарафанах недоторкані?!
показать весь комментарий
05.06.2024 13:19 Ответить
очікуємо черг в центрах зайнятості та на кордоні
показать весь комментарий
05.06.2024 13:25 Ответить
******* клоуни перетворили черги в ТЦК в якусь позорну *****!!! є 15 млн. мужиків, на фронті 1 млн., для ротації потрібно десь 300-400 тис., це 2-3 міс. служби раз в 2 роки для всіх мужиків, но клоуни створили касти неприкасаємих мусорів прокурорів і чинуш а скільки за бабло випустили ухилянтів говорять вілли в іспанії і тепер даже 300 тис неможуть мобілізувати УРОДИ
показать весь комментарий
05.06.2024 13:26 Ответить
Чому не можна було написати такий заголовок: "Уряд ухвалив постанову, яка передбачає бронювання лише половини працівників Національної поліції"?
показать весь комментарий
05.06.2024 13:31 Ответить
або таку - уряд терміново відправляє для ротації 100 тисяч працівників національної поліції
показать весь комментарий
05.06.2024 13:41 Ответить
Навчіться рахувати Бо ви навіть не знаєте чисельність в МВС. Балаболи безпросвітні.
показать весь комментарий
05.06.2024 13:59 Ответить
Вася, не нервуй і змирись, короче - готов шинель.
показать весь комментарий
06.06.2024 00:23 Ответить
Та їх і так посилають в ті райони! Мій родич на 3-и місяці поїхав на кордон, його кум отримав важке поранення....
Хлопці теж воюють !!!
показать весь комментарий
05.06.2024 13:43 Ответить
Шапіто невмируще...
показать весь комментарий
05.06.2024 13:40 Ответить
Там є куча працівників, яки займаються бамажками, приписами, перевірками... - хай перевірять тепер на фронті - заземлення, страховки, вогнегасники, дозвола на початок бою і чи підписався підрозділ на журнал Надзвичайні ситуації".....
показать весь комментарий
05.06.2024 13:40 Ответить
Половину..... а як розділятимуть? О.... тепер й верхівка ДСНС почне купувати віли біля моря.
показать весь комментарий
05.06.2024 13:40 Ответить
Так и вижу эпическую картину как на Тисе погранцы ловят в воде гаишников-ухилянтов.
показать весь комментарий
05.06.2024 13:54 Ответить
То може і ********** лише половину?
От все просто ж, мобілізуіати тих, хто не приходить не приходить на сходку, тобто на засідання
показать весь комментарий
05.06.2024 14:07 Ответить
З поліцією вирішити легко.
Створити групи з пенсіонерів на кожному м\р, у селах, на дорогах, дати зброю(дехто зі своєю прийде), право на відстріл і жосткий порядок буде. Тоді поліцію можна на 90% відправити на більш важку роботу, на війну.
показать весь комментарий
05.06.2024 14:28 Ответить
А поліцаїв ? Бо поженики тепер дійсно пятують і самі бувають в небезпеці а поліцаї чим ?
показать весь комментарий
05.06.2024 15:13 Ответить
Мобілізуйте молодих пенсів з ментівок, тих самих військових кадрових, сбушників ну і колишніх прокурорських та дпсу. серед них чимало здорових які майже не спрацювалисяб а тупо відсиділисяб щє й пільг отримали разом з житлом... а в най тяжчий час сховалися чи для них присяга вже всьо...? чимало з них на пенсії щє з 40, а то і 35 з на пенсіїї з липовими пораненнями і групами... діючі співробітники нехай працюють як працювали!!!
показать весь комментарий
05.06.2024 15:33 Ответить
Які зараз гроші ходять у владних кабінетах цих організацій!
показать весь комментарий
05.06.2024 15:35 Ответить
От чисто гіпотетично цікаво, кого начальник забронює: підлеглого який приніс 50тис. гривень, чи іншого що приніс 100тис. ?
показать весь комментарий
05.06.2024 16:24 Ответить
 
 