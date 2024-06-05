Правительство приняло постановление, предусматривающее бронирование только половины работников ГСЧС
В среду, 5 июня, Кабинет Министров принял постановление, которое предусматривает бронирование, в частности, работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в объемах не более 50%.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Как отмечается, кроме спасателей, правительство ограничило бронирование сотрудников Нацполиции, органов прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Государственной уголовно-исполнительной службы, Службы судебной охраны, судов, учреждениях судебной системы и органов досудебного расследования.
Их также можно забронировать до 50%.
Мобилизация спасателей
Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что работников ГСЧС якобы планируют лишить брони от мобилизации.
На сайте Кабмина появилась петиция с призывом не делать этого. Она набрала необходимые 25 тысяч подписей.
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Ротаційний принцип - місяць фронту три місяці в тилу. І всі без винятків. Бо те що пропонують - 50% недоторканних, це пряма дорога до корупційного піз-децю...
Має бути або всі або ніхто...
але тільки не в корумпованій ЗЄліній країні клоунів та рєшал
Члены секты слуги народа и их сынульки.
Депутаты и их сыночки.
Чиновники и их сыночки.
Прокураторы и их сыночки.
Налоговая милиция и их сынульки, со своим спецназом, который может воевать против женщин бухгалтеров.
Налоговики - куча откормленных боровов и их сынульки.
Таможенники и их сынульки, тут без комментариев.
Менты прячущийся в кустах с радарами. И протирающие штаны в отделах. Берущие мзду от воров, за не открытие дел на своей территории.
Ворье и уличный обменщики, легко могут пойти на разминирование.
Куча хачиков не понятно, что делающие на наших улицах. Война, а у них все хорошо, жируют, чувствуют себя хозяевами жизни.
Можорики всех мастей - грозные ********** в узких штанишках с обвисшими коленями, грозными тату и ухоженными бородами.
Куча вонючих организаций содействующих полиции - титушня для разборок ментов, чинушь, ворья-урок с работягами и бизнесом, который не хочет им платить.
Кого я забыл?
/14.07.23/
Таких "пенсіонерів" дуже багато, і всі вони поховалися за спецобліком. Точну цифру вам зможе назвати лише хтось з чиновників МВС, тому що на те він і спецоблік. Оці "пенсіонери", користуючись зв'язками серед діючих копів, продовжують пити кров народу, а ви їх намагаєтеся виправдовувати. Навіщо? Що не злочин в новинах, обов'язково там фігурують колишні "правоохоронці".
Хлопці теж воюють !!!
От все просто ж, мобілізуіати тих, хто не приходить не приходить на сходку, тобто на засідання
Створити групи з пенсіонерів на кожному м\р, у селах, на дорогах, дати зброю(дехто зі своєю прийде), право на відстріл і жосткий порядок буде. Тоді поліцію можна на 90% відправити на більш важку роботу, на війну.