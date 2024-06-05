Правительство приняло постановление, предусматривающее бронирование только половины работников ГСЧС

В среду, 5 июня, Кабинет Министров принял постановление, которое предусматривает бронирование, в частности, работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в объемах не более 50%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Как отмечается, кроме спасателей, правительство ограничило бронирование сотрудников Нацполиции, органов прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Государственной уголовно-исполнительной службы, Службы судебной охраны, судов, учреждениях судебной системы и органов досудебного расследования.

Их также можно забронировать до 50%.

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Мобилизация спасателей

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что работников ГСЧС якобы планируют лишить брони от мобилизации.

На сайте Кабмина появилась петиция с призывом не делать этого. Она набрала необходимые 25 тысяч подписей.