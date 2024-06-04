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Новости Видео мобилизации
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Кабмин в ближайшее время утвердит постановление о бронировании спасателей, - "слуга народа" Вениславский. ВИДЕО

Кабинет Министров сегодня или завтра утвердит постановление, в котором должно быть предусмотрено бронирование полицейских и спасателей.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа", член Комитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Когда мы принимали закон о внесении изменений в некоторые законы, связанные с мобилизацией, мы четко предусмотрели, что работники органов Нацполиции, ГСЧС, ГБР, НАБУ и т.д., они подлежат бронированию", - отметил парламентарий.

По словам Вениславского, сегодня-завтра Кабмин утвердит постановление о механизме, критериях и порядке бронирования.

Нардеп сомневается в попытках мобилизовать работников ГСЧС. Если сигналы об этом все же будут - вопрос поднимут на комитете по нацбезопасности.

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Мобилизация спасателей

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что работников ГСЧС якобы планируют лишить брони от мобилизации.

На сайте Кабмина появилась петиция с призывом не делать этого. Она набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если обновить данные в "Резерв+", то работники ТЦК могут вручить повестку на ВВК, - адвокат

Автор: 

спасатели (207) мобилизация (2779) ГСЧС (4983) Вениславский Федор (268)


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Топ комментарии
+6
Зате бронювання 100% ментів прямо прописали в новому законі!
Причому, після 1 читання там стояла цифра 50% ментів, а в другому читанні - поставили 100%, зате ДСНС зменшили до 50%...
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04.06.2024 10:43
+5
Ага. Щас в ДСНС и так аншлаг и очередь на десять лет вперед. Может давайте бронь только тем кто уже не менее 5 лет там работает. А то кроме армии полицаев и ТЦК еще будет очередная армия ДСНС где одни мажоры косят от армии
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04.06.2024 10:44
+5
Інспекцію, яка хабарі вимагає за неправильно повішений вогнегасник у кафе, можна в повному складі мобілізувати...
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04.06.2024 10:52
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Зате бронювання 100% ментів прямо прописали в новому законі!
Причому, після 1 читання там стояла цифра 50% ментів, а в другому читанні - поставили 100%, зате ДСНС зменшили до 50%...
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04.06.2024 10:43 Ответить
Ага. Щас в ДСНС и так аншлаг и очередь на десять лет вперед. Может давайте бронь только тем кто уже не менее 5 лет там работает. А то кроме армии полицаев и ТЦК еще будет очередная армия ДСНС где одни мажоры косят от армии
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04.06.2024 10:44 Ответить
Про 5 років ви загнули... З їх зарплатами там текучка постійна!
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04.06.2024 10:53 Ответить
Шановний, про що ви говорите? В моєму місті навіть молодші офіцери-рятувальники отримують зарплату(капітан-38 тис.грн), про яку більшість і не мріяли, якщо ви до цієї теми не дотичні, то не треба балаболити!
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04.06.2024 11:04 Ответить
Ну не знаю. Вон сосед там работает уже хрен знает сколько дом вымахал в 3 етажа. И своих сыновей и зятя пристроил туда же. И постоянно дома сидят
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04.06.2024 11:11 Ответить
так и есть - там куча деток депутатом и прочей ******* за последний год устроилась
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04.06.2024 10:56 Ответить
На черзі ЗЄ-ботоферма
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04.06.2024 10:46 Ответить
У ДСНС різна склалдова. Нагляд та ліквідація пожеж (аварій). Нагляд можно скоротити на 90 %. А ось рятувальників треба забезпечити бронею. Але тільки у той кількості, що існувала до лютого 22р
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04.06.2024 10:49 Ответить
Інспекцію, яка хабарі вимагає за неправильно повішений вогнегасник у кафе, можна в повному складі мобілізувати...
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04.06.2024 10:52 Ответить
А в реальности окажется наоборот... Те кто с проверками ходят - будут забронированы. А остальных, не смотря на опыт, стаж - мобилизуют.
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04.06.2024 11:22 Ответить
Чисельність ДСНС орієнтовно 70 тисяч, це разом із ВУЗами де вчать курсантів, саперами які постійно працюють біля лінії фронту, при тому, що відсотків 15 зі всього складу жінки. Решта о/с постійно їздять на ротацію працювати біля лінії фронту. Так що про армію мажорів в ДСНС ти чесно кажучи спи*дів! Є одиночні випадки як і в кожній структурі, але це не масове явище!
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04.06.2024 11:02 Ответить
ДСНС щодня людей рятують поки більша частина мусорви тиняється без діла та по кущам з радаром ховається
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04.06.2024 11:04 Ответить
Подобається визначення Веніславського в кавичках "слуга народу". Всі ці слуги в кавичках. Щодо Феді. То з Тупицьким справився, КСУ з його допомогою розігнали . Таким же недолугим і несправедливим буде і Федіне бронювання.
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04.06.2024 11:02 Ответить
Мусора шо здають нормативи по стрільбі, фізрі щодва роки, заброньовані.
40- 50- мужик з язвою вперше побачивший патрон, за 1-2 міс - готовий штурмовик.
Кончені.
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04.06.2024 11:08 Ответить
Щакон прийняли недолугий і суперечливий. У деяких моментах не відповідає Констицуції, у деяких - здоровому глузду. Тепер це все пробують виправити постановами. Це вносить ще більший хаос. Але постанови Кабміну - це підзаконні акти і якщо у законі чогось нема, то підзаконним актом цього вписати не можна. Тобто для судів найперше - це Конституція, яку "на паузу" всупереч твердженню деяких недоюристів поставити не можна навіть під час війни, другим за важливістю є закон, яаий суперечити Конституції не може. І лише потім йдуть укази прещидента, розпорядження і постанови Кабміну і внших державниз органів, які знову ж таки не можуть суперечити Конституції чи замінювати закони.
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04.06.2024 11:11 Ответить
Я так розумію - у ДСНС формуватимуть філіал баталйону "Манака"...
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04.06.2024 11:20 Ответить
Якщо за кордрн офіційно виїхало 6 мільйонів українців, то для початку треба скоротити кадри, поліцію та інших, а потім вже бронювати! Кого вони обслуговують?

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04.06.2024 11:28 Ответить
А щоб не ржали над броньованим статусом клоунів у кварталістів, їх зачислять в рятувальники.
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04.06.2024 11:30 Ответить
Хлопцям на фронті потрібна ротація, полцейських які на авто та скаладають протоколи цілком можна замінити, така робота, викої підготовки, не потребує, щоб вважати іх дуже цінними кадрами
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04.06.2024 11:34 Ответить
сейчас дснс сказали 10% будут мобилизировать....
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04.06.2024 12:01 Ответить
Демобілізуйте всіх хто воює і хоче в ДСНС (курси 1міс), і буде ротація. Те ж саме з рештою броньованих незамінних молодих і красівих держслужбовців. Перевагу я б надав бородатим - вони вже знають, як з нею поводитись...
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04.06.2024 12:22 Ответить
80 % мусоров в окопи !
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04.06.2024 12:53 Ответить
 
 