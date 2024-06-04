Кабмин в ближайшее время утвердит постановление о бронировании спасателей, - "слуга народа" Вениславский. ВИДЕО
Кабинет Министров сегодня или завтра утвердит постановление, в котором должно быть предусмотрено бронирование полицейских и спасателей.
Об этом заявил нардеп "Слуги народа", член Комитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Когда мы принимали закон о внесении изменений в некоторые законы, связанные с мобилизацией, мы четко предусмотрели, что работники органов Нацполиции, ГСЧС, ГБР, НАБУ и т.д., они подлежат бронированию", - отметил парламентарий.
По словам Вениславского, сегодня-завтра Кабмин утвердит постановление о механизме, критериях и порядке бронирования.
Нардеп сомневается в попытках мобилизовать работников ГСЧС. Если сигналы об этом все же будут - вопрос поднимут на комитете по нацбезопасности.
Мобилизация спасателей
Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что работников ГСЧС якобы планируют лишить брони от мобилизации.
На сайте Кабмина появилась петиция с призывом не делать этого. Она набрала необходимые 25 тысяч подписей.
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Причому, після 1 читання там стояла цифра 50% ментів, а в другому читанні - поставили 100%, зате ДСНС зменшили до 50%...
40- 50- мужик з язвою вперше побачивший патрон, за 1-2 міс - готовий штурмовик.
Кончені.