Кабмин в ближайшее время утвердит постановление о бронировании спасателей, - "слуга народа" Вениславский. ВИДЕО

Кабинет Министров сегодня или завтра утвердит постановление, в котором должно быть предусмотрено бронирование полицейских и спасателей.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа", член Комитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Когда мы принимали закон о внесении изменений в некоторые законы, связанные с мобилизацией, мы четко предусмотрели, что работники органов Нацполиции, ГСЧС, ГБР, НАБУ и т.д., они подлежат бронированию", - отметил парламентарий.

По словам Вениславского, сегодня-завтра Кабмин утвердит постановление о механизме, критериях и порядке бронирования.

Нардеп сомневается в попытках мобилизовать работников ГСЧС. Если сигналы об этом все же будут - вопрос поднимут на комитете по нацбезопасности.

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Мобилизация спасателей

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что работников ГСЧС якобы планируют лишить брони от мобилизации.

На сайте Кабмина появилась петиция с призывом не делать этого. Она набрала необходимые 25 тысяч подписей.

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