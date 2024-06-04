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190 тысяч женщин обновили данные в "Резерв+", - Минобороны

190 тисяч жінок оновили дані у Резерв+

В приложении "Резерв+" свои данные обновили более 1,3 млн граждан, в том числе 190 тысяч женщин.

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

За рубежом свои данные обновили более 18 тысяч человек.

В то же время среди людей, которые обновили данные через "Резерв+", 164 тысячи - это забронированные. Свои данные также внесли более 153 тысяч призывников и 90 тысяч человек, имеющих отсрочку.

"Такие у нас данные на сегодняшнее утро. Можем наблюдать довольно высокую активность людей, которые приложением "Резерв+" уже воспользовались. Загрузок там еще больше. Возможно, люди ожидают и позже это сделают. Такая общая картина", - сказал Лазуткин.

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Так-так! З 1.11млн чоловіків, тих хто оновив, 407 тис мають бронь/відстрочку/ксіву зе-кодла. Лишається 703 тисячі. Мабуть це саме ті, про кого казали, що вони помилково у розшуку, їх там тиждень тому було 700+ тис. Зходиться!
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04.06.2024 10:13 Ответить
І що це їм дало? Треба йти в ТРЦ.
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04.06.2024 10:25 Ответить
Дійсно, а це ідея - перетворити ТЦК на торгово-розважальні центри (ТРЦ).
Там і так уже й торгують, і розважити вміють на всю катушку...
Весела в нас країна. Далі буде.
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04.06.2024 10:47 Ответить
 
 