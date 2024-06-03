Если обновить данные в "Резерв+", то работники ТЦК могут вручить повестку на ВВК, - адвокат
Повестку на прохождение ВВК могут вручить гражданам, которые обновили данные в приложении "Резерв+".
Об этом заявила адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Так, человека, который обновил данные в приложении "Резерв+" правоохранители или работники ТЦК не смогут оштрафовать за то, что он не обновил данные. В то же время когда такого человека встретят работники ТЦК, то следующим шагом будет вручение повестки на ВВК.
По ее словам, такая же процедура ожидает и тех, кто данные еще не обновил: их направят в ТЦК обновлять данные. А в процедуру обновления данных как раз и входит прохождение военно-врачебной комиссии.
"Лица, которые уже обновили данные онлайн, будут получать направление на ВВК и в дальнейшем реализовывать это направление на практике. Будет доступна более детальная функция: когда в следующий раз остановят на улице, то при проверке данных будет видно, что человек зарегистрирован в едином реестре призывников, мобилизованных и военнослужащих. И также будет видно, что у него есть направление на ВВК, которое было или не было реализовано", - пояснила адвокат.
Также в профильных структурах обещают, что работникам ТЦК также будет доступна информация о том, сколько повесток человек получил и на сколько из них не среагировал. Но сейчас этот функционал пока не введен.
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То в "кнр" электронный концлагерь... А тут другое: "потужний незламний" Нарид, наломавший дров и не соображающий, как и кто будет расхлебывать.