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адвокат (1421) мобилизация (2607) приложение (168) военно-врачебная комиссия (139)

Если обновить данные в "Резерв+", то работники ТЦК могут вручить повестку на ВВК, - адвокат

Після оновлення даних можуть вручити повістку на ВЛК

Повестку на прохождение ВВК могут вручить гражданам, которые обновили данные в приложении "Резерв+".

Об этом заявила адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, человека, который обновил данные в приложении "Резерв+" правоохранители или работники ТЦК не смогут оштрафовать за то, что он не обновил данные. В то же время когда такого человека встретят работники ТЦК, то следующим шагом будет вручение повестки на ВВК.

По ее словам, такая же процедура ожидает и тех, кто данные еще не обновил: их направят в ТЦК обновлять данные. А в процедуру обновления данных как раз и входит прохождение военно-врачебной комиссии.

Читайте: Через приложение "Резерв+" обновили данные 1,3 млн военнообязанных, из них 15 тыс. за рубежом, - Минобороны

"Лица, которые уже обновили данные онлайн, будут получать направление на ВВК и в дальнейшем реализовывать это направление на практике. Будет доступна более детальная функция: когда в следующий раз остановят на улице, то при проверке данных будет видно, что человек зарегистрирован в едином реестре призывников, мобилизованных и военнослужащих. И также будет видно, что у него есть направление на ВВК, которое было или не было реализовано", - пояснила адвокат.

Также в профильных структурах обещают, что работникам ТЦК также будет доступна информация о том, сколько повесток человек получил и на сколько из них не среагировал. Но сейчас этот функционал пока не введен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Функция онлайн-рекрутинга появится в "Резерв+", - Минобороны
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Топ комментарии
+18
А разве не для этого система создавалась?))))
То в "кнр" электронный концлагерь... А тут другое: "потужний незламний" Нарид, наломавший дров и не соображающий, как и кто будет расхлебывать.
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03.06.2024 15:49
+16
Давайте з початку почнемо з працівників ТЦК. Дивлячись на хлопців, які повертаються на фронт з госпіталів, то працівників ТЦК можна сміло записувати в штурмові групи навіть без ВЛК.
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03.06.2024 16:04
+10
Авжеж вручать. План заготівель сам себе не виконає.
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03.06.2024 15:53
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Правила форума Совет форумчан
Ну й в чому проблема? Термін дії висновку ВЛК - рік. Сходіть в свої поліклініки по хронічним болячкам - отримайте папірці. І на ВЛК буде легше пояснювати шо "нє я такая - он сам прішьол"
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03.06.2024 15:47 Ответить
також через сімейного лікаря все провести. Не через комерційні
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03.06.2024 15:58 Ответить
Повістку зможуть вручити і на шляху до поліклиники)
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03.06.2024 16:46 Ответить
Сірожа, дай вгадаю - ти весь цей час підсцикуєш і якщо й виходиш з хати то короткими перебіжками. Так?
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03.06.2024 17:17 Ответить
Так, я вже 11 років з хати не вихожу, вгадав
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03.06.2024 18:57 Ответить
На самоізоляції.
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03.06.2024 19:12 Ответить
згідно нового закону достатньо поштою відправити.
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03.06.2024 17:52 Ответить
Зручно!
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03.06.2024 18:58 Ответить
Ну процедура така, дійсно оновлення даних це і ВЛК. А що робити, чи із резервом, чи без резерва..
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03.06.2024 15:49 Ответить
А разве не для этого система создавалась?))))
То в "кнр" электронный концлагерь... А тут другое: "потужний незламний" Нарид, наломавший дров и не соображающий, как и кто будет расхлебывать.
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03.06.2024 15:49 Ответить
Авжеж вручать. План заготівель сам себе не виконає.
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03.06.2024 15:53 Ответить
У моєму ТЦК вже черага до кінця липня на проходження ВЛК. Навіть ті, хто хоче отримати бронь, має пройти ВЛК, яку зараз пройти нереально через наплив людей.
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03.06.2024 16:00 Ответить
Давайте з початку почнемо з працівників ТЦК. Дивлячись на хлопців, які повертаються на фронт з госпіталів, то працівників ТЦК можна сміло записувати в штурмові групи навіть без ВЛК.
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03.06.2024 16:04 Ответить
В першу чергу я б мобілізовував адвокатів - спеціалістів по мобілізації..
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03.06.2024 16:07 Ответить
А ще Бутусова. а то якось надто багато говорить про проблеми в армії. А не буде говорити - і зразу все стане добре.
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03.06.2024 16:19 Ответить
особливо жінок?
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03.06.2024 16:28 Ответить
Чи й не новина. Прямо відкриття Америки.)
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03.06.2024 16:09 Ответить
*******, а куди ви їх усіх діваєте?
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03.06.2024 16:11 Ответить
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03.06.2024 18:06 Ответить
Кажуть, що тих, хто оновив дані, будуть возити в бусіку сидячи, а тих, хто не оновив - стоячи.
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03.06.2024 16:12 Ответить
Можна й без ВЛК оновити дані, знайомий(офіцер, якого тцк уже давно шукає) дав тцкашніку(кенту) свій воєннік, той все пропічатав, має qrкод... Влк поки удальонно нема можливості проходити (або грошей бракує), тому без нього
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03.06.2024 16:20 Ответить
да пошли вы со своей мобилизацией, мобилизуйте можновладцев, им есть что терять, народ нищий, голый бедный и больной
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03.06.2024 16:23 Ответить
Да, тяжело у вас в Костроме.
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03.06.2024 16:25 Ответить
Пареной рєпи пережрав?
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03.06.2024 16:30 Ответить
вассисуалий, при всей моей ненависти к зелёной шобле я отчётливо слышу твой рязанский акцент
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03.06.2024 18:08 Ответить
Багато, хто встановив Резерв+, це ті , хто знає, що треба, та готовий йти служити, але діти дома плачуть.
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03.06.2024 16:40 Ответить
а вот графы "удалить аккаунт" в этом лохотроне и нет. персоналка всем по барабанам. Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом
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03.06.2024 17:05 Ответить
А що з тими "захисниками" які сьогодні жінок лупцювали в Києві? Їм мабуть премію виписали ? Чи орден дали?
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03.06.2024 18:16 Ответить
Нукак, нука що там трапилося у Києві?? Чому не пишуть в новинах?
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03.06.2024 19:19 Ответить
та в чём проблема? - выходить на улицу с кнопочным телефоном и говорить что денег нема на смарт
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03.06.2024 18:33 Ответить
 
 