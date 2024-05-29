Через застосунок "Резерв+" оновили дані 1,3 млн військовозобов’язаних, з них 15 тис. за кордоном, - Міноборони
Станом на 29 травня через мобільний застосунок "Резерв+" 1,3 мільйона військовозобов’язаних громадян України оновили свої дані, з них — 15 тисяч зробили це за кордоном.
Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
"Через ТЦК та СП оновили свої дані майже 58 тисяч військовозобов’язаних. А через ЦНАП – 80 тисяч військовозобов’язаних", — сказав Лазуткін.
Речник Міноборони зазначив, що наразі 155 тисяч військовозобов’язаних жінок виконали цю норму закону.
Нагадуємо, "Резерв+" - мобільний застосунок для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволить оновити свої облікові дані онлайн в реєстрі "Оберіг".
У Міноборони анонсували, що в "Резерв+" зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.
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З цього і потрібно було починати " ми пісюанери..."
Про ухилянтів рота відкривають тільки ті, хто станом на сьогодні ухилянт в законі.
Але дуже не радійте, бо і до пісюанерів чнрга дійде.
Потім і будете розповідати про ухилянтів.
Не варто слухати
Там правди немає
Кашпировський збоку курить 😂
Бо просити замінити їх самих на нулі хоча б на деякий час для фізичного та психологічного відновлення-тими, хто показово обурюється мобілізацією-їм гордість не дозволяє. Тому й просять-хоча б на дрони.
300тисполіцейських в тилу...близько 150 тис військових пенсіонерів...кілька десЯтків охоронних фірм- ось і вже чималий "Резерв+"...
А не дальнобійники,трактористи,електрики,підприємці..