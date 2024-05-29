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Через застосунок "Резерв+" оновили дані 1,3 млн військовозобов’язаних, з них 15 тис. за кордоном, - Міноборони

жінки в ЗСУ

Станом на 29 травня через мобільний застосунок "Резерв+" 1,3 мільйона військовозобов’язаних громадян України оновили свої дані, з них — 15 тисяч зробили це за кордоном.

Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"Через ТЦК та СП оновили свої дані майже 58 тисяч військовозобов’язаних. А через ЦНАП – 80 тисяч військовозобов’язаних", — сказав Лазуткін.

Речник Міноборони зазначив, що наразі 155 тисяч військовозобов’язаних жінок виконали цю норму закону.

Також читайте: Понад 700 тисяч громадян знято з безпідставного "розшуку" завдяки "Резерв+", - Міноборони

Нагадуємо, "Резерв+" - мобільний застосунок для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволить оновити свої облікові дані онлайн в реєстрі "Оберіг".

У Міноборони анонсували, що в "Резерв+" зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

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Топ коментарі
+33
Що ви там напрацювали пенсіонери? Те що вибирали кожен раз як не дебіла то ще якесь лайно. Через ваші напрацювання тепер молодь гине. Напрацьовщики хринові. Ти Гена хитровимаханий, раз вважаєш що за тебе чи тобі подібних молодь буде життя віддавати.
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29.05.2024 21:46
+27
Той Гена, скоріше за все, пенсіонер- мусор, або військовий, якому 45- 55 років. І котрий усіх навколо називає ухилянтами, бо він пенс і на країну вже попрацював. І воювати Гена не піде.
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29.05.2024 21:55
+20
Навіщо? Там відразу висновок з'явиться - годен.
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29.05.2024 21:32
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Які молодці. 90 відсотків тих хто обновив скоріше за все мають бронь
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29.05.2024 21:23 Відповісти
З чого це? Вам звичайно там, за кордоном нічого, а нас тут штрафуватимуть.
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29.05.2024 21:28 Відповісти
Не знаю навіть що вам і сказати. Зажало шапіто з усіх сторін
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29.05.2024 21:34 Відповісти
Так із ухилянтами так і потрібно. Вони інакше не розуміють. А ми, пенсіонери на країну вже попрацювали. Тепер їхня черга щось для батьківщини зробити корисне.
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29.05.2024 21:39 Відповісти
Що ви там напрацювали пенсіонери? Те що вибирали кожен раз як не дебіла то ще якесь лайно. Через ваші напрацювання тепер молодь гине. Напрацьовщики хринові. Ти Гена хитровимаханий, раз вважаєш що за тебе чи тобі подібних молодь буде життя віддавати.
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29.05.2024 21:46 Відповісти
Ну якщо так, то я на майданах не був..і за них, кто від туди прийшов не гососував.Тож тут відповідальність за навибирали не на мені.
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29.05.2024 21:54 Відповісти
"Работальщик" хєров. За ригохряків голосував, нєбось...

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29.05.2024 22:03 Відповісти
То це вже Ви мем, про якогоо тут чутки ходють ? )
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30.05.2024 05:19 Відповісти
Той Гена, скоріше за все, пенсіонер- мусор, або військовий, якому 45- 55 років. І котрий усіх навколо називає ухилянтами, бо він пенс і на країну вже попрацював. І воювати Гена не піде.
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29.05.2024 21:55 Відповісти
Ахаха.
З цього і потрібно було починати " ми пісюанери..."
Про ухилянтів рота відкривають тільки ті, хто станом на сьогодні ухилянт в законі.
Але дуже не радійте, бо і до пісюанерів чнрга дійде.
Потім і будете розповідати про ухилянтів.
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29.05.2024 22:06 Відповісти
Дивлюсь я на них біженців у Європі і у мене відпадає усіляке бажання їх захищати. особливо біженців із західної України, які втомилися, їм холодно і сиро і їм терміново потрібна Італія, Іспанія, Греція чи Мальдіви... Але ніхто в Україну їхати не хоче.Мееі здається навіть жінкам є робота на кухні, волонтерська робота і .т.д. Так вже ті біженців ******* Україну на хребті Фінлядії
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30.05.2024 08:17 Відповісти
Ви ще Монако згадайте. Там знайшли прихисток самі нещасні наші співвітчизники! Хвилююсь за них
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30.05.2024 08:55 Відповісти
і його штрафуватимуть, якщо має майно і захоче хоч колись вїхати в Україну.
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29.05.2024 22:55 Відповісти
А ти втік з України назовсім, чи чекаєш, поки українці війну виграють?
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29.05.2024 21:42 Відповісти
В Міноборони кажуть, що приблизно 25-28,5% із них - наразі мають відстрочку або бронювання.
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29.05.2024 21:58 Відповісти
Все що каже влада то суцільне лайно.
Не варто слухати
Там правди немає
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29.05.2024 22:09 Відповісти
Коли в застосунку буде направлення на влк?
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29.05.2024 21:25 Відповісти
Навіщо? Там відразу висновок з'явиться - годен.
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29.05.2024 21:32 Відповісти
Тоді треба питати коли в застосунку з'явиться бусік?
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29.05.2024 21:33 Відповісти
Щоб замовити бусік незламності натисніть 1, щоб замовити бусік незламності разом із поліцією натисніть 2, щоб замовити бусік незламності разом із п..здюлями натисніть 3.
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29.05.2024 22:00 Відповісти
...А якщо у вас епілепсії ніколи не було, нічого не натискайте, залишайтесь на лінії, буде.
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29.05.2024 22:11 Відповісти
Не підказуйте! Бо федоров під це ще пів бюджету освоїть..
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29.05.2024 22:25 Відповісти
Я вже не раз чув, що там влк і порок серця лікую і на ноги інвалідів ставить
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29.05.2024 21:35 Відповісти
І на ноги ставлять і руки відновлюють....
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29.05.2024 21:42 Відповісти
ага
Кашпировський збоку курить 😂
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29.05.2024 22:02 Відповісти
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29.05.2024 22:09 Відповісти
Сразу "боевая" повестка на место службы.И добираться своим ходом.Срок 3 дня,иначе СЗЧ.
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29.05.2024 21:48 Відповісти
Не смішно
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29.05.2024 22:35 Відповісти
А де я сміюсь?
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29.05.2024 22:40 Відповісти
А можна і в армії відслужити по мобільному зв'язку? А то що це що я троллю кацапів у ВК задарма та без корочки.
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29.05.2024 21:30 Відповісти
Вам ксерокопія підійде? Зараз роздрукую
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29.05.2024 21:43 Відповісти
Ну и что дальше? Ну видосик склепали что оновили данные полтора ляма ухилянтов с помощью миллиона ТЦКшников и мусоров. Давайте порадуемся. А в ето время про*бали рашистам еще приличный кусок территории и десяток населенных пунктов. А теперь чтобы обучить и вооружить хотя бы 500тыс престарелых ухилянтов нужно выделить минимум $5млрд. А у государства нету денег или желания снабдить дронами даже тех кто сейчас на фронте и мужики просят собрать им на дрон стоимостью всего $2тыс. Зато какую мобилизацию провели при етом положив економику.
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29.05.2024 21:46 Відповісти
А на кой країні дрони та інша фігня... якщо є потужний орнітолог Євген Дикий, та програма вивчення пінгвінів в Антарктиді на пів лярда гривень...? Що важливіше?
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29.05.2024 22:04 Відповісти
А Мільйон дронів від пана Шмигаля вже ось ось надійдуть до Армії...це "трошки"...
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30.05.2024 01:08 Відповісти
"и мужики просят собрать им на дрон"
Бо просити замінити їх самих на нулі хоча б на деякий час для фізичного та психологічного відновлення-тими, хто показово обурюється мобілізацією-їм гордість не дозволяє. Тому й просять-хоча б на дрони.
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29.05.2024 22:43 Відповісти
Зрада? Кац предлагает сдаться?
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29.05.2024 23:31 Відповісти
''Мусорами'' правоохоронців зажди називали люди незаконослухняні. Усякі там ''крадії у законі'', ''приблатньонні'' та усяка кацапоязика шансоністська шушваль.
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30.05.2024 00:59 Відповісти
А слово "ухилянт" хто придумав...?! І кого так можна називати...?
300тисполіцейських в тилу...близько 150 тис військових пенсіонерів...кілька десЯтків охоронних фірм- ось і вже чималий "Резерв+"...
А не дальнобійники,трактористи,електрики,підприємці..
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30.05.2024 01:06 Відповісти
мусорами їх називають також ті, яки стикнулись з кричащою корумпованістю та беззаконням
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30.05.2024 05:24 Відповісти
"Правоохоронцями" їх ще продовжують називати люди, котрі не стикалися з цією клоакою.
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30.05.2024 09:02 Відповісти
А зебіли марафонять, що начебто всі біди і проблема в них...може все ж таки в розмінуванні і згортанні оборонних програм? Чи в тому що малорос препіздент, який прожив все життя на кацапії?
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29.05.2024 22:08 Відповісти
У розшуку в додатку... сидиш такий в окопі.. і опа Ти у розшуку... МЦТ воно таке...
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30.05.2024 01:21 Відповісти
Усім у щоденику 5 поставили, хто обновив, чи лайк? )
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30.05.2024 01:19 Відповісти
Хорошо, что я успел получить американский паспорт. Сейчас бы гнил, вместе с остальными в "найкрепчайших" фотификациях под Харьковом.
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30.05.2024 14:32 Відповісти
 
 