Через приложение "Резерв+" обновили данные 1,3 млн военнообязанных, из них 15 тыс. за рубежом, - Минобороны
По состоянию на 29 мая через мобильное приложение "Резерв+" 1,3 миллиона военнообязанных граждан Украины обновили свои данные, из них - 15 тысяч сделали это за рубежом.
Об этом рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
"Через ТЦК и СП обновили свои данные почти 58 тысяч военнообязанных. А через ЦПАУ - 80 тысяч военнообязанных", - сказал Лазуткин.
Представитель Минобороны отметил, что сейчас 155 тысяч военнообязанных женщин выполнили эту норму закона.
Напоминаем, "Резерв+" - мобильное приложение для военнообязанных, призывников и резервистов, которое позволит обновить свои учетные данные онлайн в реестре "Оберіг".
В Минобороны анонсировали, что в "Резерв+" появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.
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З цього і потрібно було починати " ми пісюанери..."
Про ухилянтів рота відкривають тільки ті, хто станом на сьогодні ухилянт в законі.
Але дуже не радійте, бо і до пісюанерів чнрга дійде.
Потім і будете розповідати про ухилянтів.
Не варто слухати
Там правди немає
Кашпировський збоку курить 😂
Бо просити замінити їх самих на нулі хоча б на деякий час для фізичного та психологічного відновлення-тими, хто показово обурюється мобілізацією-їм гордість не дозволяє. Тому й просять-хоча б на дрони.
300тисполіцейських в тилу...близько 150 тис військових пенсіонерів...кілька десЯтків охоронних фірм- ось і вже чималий "Резерв+"...
А не дальнобійники,трактористи,електрики,підприємці..