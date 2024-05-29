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Новости мобилизации
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Минобороны (9038) мобилизация (2607) приложение (168)

Через приложение "Резерв+" обновили данные 1,3 млн военнообязанных, из них 15 тыс. за рубежом, - Минобороны

жінки в ЗСУ

По состоянию на 29 мая через мобильное приложение "Резерв+" 1,3 миллиона военнообязанных граждан Украины обновили свои данные, из них - 15 тысяч сделали это за рубежом.

Об этом рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"Через ТЦК и СП обновили свои данные почти 58 тысяч военнообязанных. А через ЦПАУ - 80 тысяч военнообязанных", - сказал Лазуткин.

Представитель Минобороны отметил, что сейчас 155 тысяч военнообязанных женщин выполнили эту норму закона.

Читайте также: Более 700 тысяч граждан сняты с безосновательного "розыска" благодаря "Резерв+", - Минобороны

Напоминаем, "Резерв+" - мобильное приложение для военнообязанных, призывников и резервистов, которое позволит обновить свои учетные данные онлайн в реестре "Оберіг".

В Минобороны анонсировали, что в "Резерв+" появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.
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Топ комментарии
+33
Що ви там напрацювали пенсіонери? Те що вибирали кожен раз як не дебіла то ще якесь лайно. Через ваші напрацювання тепер молодь гине. Напрацьовщики хринові. Ти Гена хитровимаханий, раз вважаєш що за тебе чи тобі подібних молодь буде життя віддавати.
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29.05.2024 21:46
+27
Той Гена, скоріше за все, пенсіонер- мусор, або військовий, якому 45- 55 років. І котрий усіх навколо називає ухилянтами, бо він пенс і на країну вже попрацював. І воювати Гена не піде.
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29.05.2024 21:55
+20
Навіщо? Там відразу висновок з'явиться - годен.
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29.05.2024 21:32
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Які молодці. 90 відсотків тих хто обновив скоріше за все мають бронь
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29.05.2024 21:23 Ответить
З чого це? Вам звичайно там, за кордоном нічого, а нас тут штрафуватимуть.
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29.05.2024 21:28 Ответить
Не знаю навіть що вам і сказати. Зажало шапіто з усіх сторін
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29.05.2024 21:34 Ответить
Так із ухилянтами так і потрібно. Вони інакше не розуміють. А ми, пенсіонери на країну вже попрацювали. Тепер їхня черга щось для батьківщини зробити корисне.
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29.05.2024 21:39 Ответить
Що ви там напрацювали пенсіонери? Те що вибирали кожен раз як не дебіла то ще якесь лайно. Через ваші напрацювання тепер молодь гине. Напрацьовщики хринові. Ти Гена хитровимаханий, раз вважаєш що за тебе чи тобі подібних молодь буде життя віддавати.
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29.05.2024 21:46 Ответить
Ну якщо так, то я на майданах не був..і за них, кто від туди прийшов не гососував.Тож тут відповідальність за навибирали не на мені.
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29.05.2024 21:54 Ответить
"Работальщик" хєров. За ригохряків голосував, нєбось...

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29.05.2024 22:03 Ответить
То це вже Ви мем, про якогоо тут чутки ходють ? )
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30.05.2024 05:19 Ответить
Той Гена, скоріше за все, пенсіонер- мусор, або військовий, якому 45- 55 років. І котрий усіх навколо називає ухилянтами, бо він пенс і на країну вже попрацював. І воювати Гена не піде.
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29.05.2024 21:55 Ответить
Ахаха.
З цього і потрібно було починати " ми пісюанери..."
Про ухилянтів рота відкривають тільки ті, хто станом на сьогодні ухилянт в законі.
Але дуже не радійте, бо і до пісюанерів чнрга дійде.
Потім і будете розповідати про ухилянтів.
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29.05.2024 22:06 Ответить
Дивлюсь я на них біженців у Європі і у мене відпадає усіляке бажання їх захищати. особливо біженців із західної України, які втомилися, їм холодно і сиро і їм терміново потрібна Італія, Іспанія, Греція чи Мальдіви... Але ніхто в Україну їхати не хоче.Мееі здається навіть жінкам є робота на кухні, волонтерська робота і .т.д. Так вже ті біженців ******* Україну на хребті Фінлядії
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30.05.2024 08:17 Ответить
Ви ще Монако згадайте. Там знайшли прихисток самі нещасні наші співвітчизники! Хвилююсь за них
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30.05.2024 08:55 Ответить
і його штрафуватимуть, якщо має майно і захоче хоч колись вїхати в Україну.
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29.05.2024 22:55 Ответить
А ти втік з України назовсім, чи чекаєш, поки українці війну виграють?
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29.05.2024 21:42 Ответить
В Міноборони кажуть, що приблизно 25-28,5% із них - наразі мають відстрочку або бронювання.
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29.05.2024 21:58 Ответить
Все що каже влада то суцільне лайно.
Не варто слухати
Там правди немає
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29.05.2024 22:09 Ответить
Коли в застосунку буде направлення на влк?
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29.05.2024 21:25 Ответить
Навіщо? Там відразу висновок з'явиться - годен.
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29.05.2024 21:32 Ответить
Тоді треба питати коли в застосунку з'явиться бусік?
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29.05.2024 21:33 Ответить
Щоб замовити бусік незламності натисніть 1, щоб замовити бусік незламності разом із поліцією натисніть 2, щоб замовити бусік незламності разом із п..здюлями натисніть 3.
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29.05.2024 22:00 Ответить
...А якщо у вас епілепсії ніколи не було, нічого не натискайте, залишайтесь на лінії, буде.
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29.05.2024 22:11 Ответить
Не підказуйте! Бо федоров під це ще пів бюджету освоїть..
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29.05.2024 22:25 Ответить
Я вже не раз чув, що там влк і порок серця лікую і на ноги інвалідів ставить
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29.05.2024 21:35 Ответить
І на ноги ставлять і руки відновлюють....
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29.05.2024 21:42 Ответить
ага
Кашпировський збоку курить 😂
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29.05.2024 22:02 Ответить
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29.05.2024 22:09 Ответить
Сразу "боевая" повестка на место службы.И добираться своим ходом.Срок 3 дня,иначе СЗЧ.
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29.05.2024 21:48 Ответить
Не смішно
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29.05.2024 22:35 Ответить
А де я сміюсь?
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29.05.2024 22:40 Ответить
А можна і в армії відслужити по мобільному зв'язку? А то що це що я троллю кацапів у ВК задарма та без корочки.
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29.05.2024 21:30 Ответить
Вам ксерокопія підійде? Зараз роздрукую
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29.05.2024 21:43 Ответить
Ну и что дальше? Ну видосик склепали что оновили данные полтора ляма ухилянтов с помощью миллиона ТЦКшников и мусоров. Давайте порадуемся. А в ето время про*бали рашистам еще приличный кусок территории и десяток населенных пунктов. А теперь чтобы обучить и вооружить хотя бы 500тыс престарелых ухилянтов нужно выделить минимум $5млрд. А у государства нету денег или желания снабдить дронами даже тех кто сейчас на фронте и мужики просят собрать им на дрон стоимостью всего $2тыс. Зато какую мобилизацию провели при етом положив економику.
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29.05.2024 21:46 Ответить
А на кой країні дрони та інша фігня... якщо є потужний орнітолог Євген Дикий, та програма вивчення пінгвінів в Антарктиді на пів лярда гривень...? Що важливіше?
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29.05.2024 22:04 Ответить
А Мільйон дронів від пана Шмигаля вже ось ось надійдуть до Армії...це "трошки"...
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30.05.2024 01:08 Ответить
"и мужики просят собрать им на дрон"
Бо просити замінити їх самих на нулі хоча б на деякий час для фізичного та психологічного відновлення-тими, хто показово обурюється мобілізацією-їм гордість не дозволяє. Тому й просять-хоча б на дрони.
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29.05.2024 22:43 Ответить
Зрада? Кац предлагает сдаться?
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29.05.2024 23:31 Ответить
''Мусорами'' правоохоронців зажди називали люди незаконослухняні. Усякі там ''крадії у законі'', ''приблатньонні'' та усяка кацапоязика шансоністська шушваль.
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30.05.2024 00:59 Ответить
А слово "ухилянт" хто придумав...?! І кого так можна називати...?
300тисполіцейських в тилу...близько 150 тис військових пенсіонерів...кілька десЯтків охоронних фірм- ось і вже чималий "Резерв+"...
А не дальнобійники,трактористи,електрики,підприємці..
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30.05.2024 01:06 Ответить
мусорами їх називають також ті, яки стикнулись з кричащою корумпованістю та беззаконням
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30.05.2024 05:24 Ответить
"Правоохоронцями" їх ще продовжують називати люди, котрі не стикалися з цією клоакою.
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30.05.2024 09:02 Ответить
А зебіли марафонять, що начебто всі біди і проблема в них...може все ж таки в розмінуванні і згортанні оборонних програм? Чи в тому що малорос препіздент, який прожив все життя на кацапії?
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29.05.2024 22:08 Ответить
У розшуку в додатку... сидиш такий в окопі.. і опа Ти у розшуку... МЦТ воно таке...
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30.05.2024 01:21 Ответить
Усім у щоденику 5 поставили, хто обновив, чи лайк? )
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30.05.2024 01:19 Ответить
Хорошо, что я успел получить американский паспорт. Сейчас бы гнил, вместе с остальными в "найкрепчайших" фотификациях под Харьковом.
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30.05.2024 14:32 Ответить
 
 