Более 700 тысяч граждан сняты с безосновательного "розыска" благодаря "Резерв+", - Минобороны

В реестре "Оберіг" без юридических оснований имели статус "в розыске" 710 тысяч военнообязанных. Эту ошибку удалось исправить благодаря мобильному приложению от Минобороны "Резерв+".

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Почему граждане получали статус "в розыске" в приложении?

Черногоренко объяснила, что военнообязанные имели такой статус, если нарушали правила воинского учета - например, игнорировали повестки, ТЦК обращалось в Национальную полицию. Однако фактически количество таких обращений составляет около 25%.

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"Согласно законодательству, такой "розыск" имел свои сроки. Ведь до 19 мая административное взыскание могло быть наложено не позднее двух месяцев со дня нарушения правил воинского учета. Сейчас этот срок - 3 месяца со дня обнаружения, но не позднее одного года со дня совершения", - отметили в Минобороны.

Черногоренко добавила, что статус "в розыске" получили многие военнослужащие, чьи данные не были оцифрованы своевременно.

"К сожалению, в государственных реестрах действительно много ошибок вследствие человеческого фактора. А без "Резерв+" исправить их было бы почти невозможно", - добавила она.

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Как отмечается, для того, чтобы увидеть обновленный статус необходимо авторизоваться в "Резерв+" повторно. При этом в случае снятия с "розыска" в ТЦК обращаться не нужно.

Ранее сообщалось, что военнообязанные, которые при обновлении военно-учетных данных через приложение "Резерв+" узнали об ошибочном статусе розыска, могут обратиться в службу технической поддержки и исправить ошибку в ТЦК и СП.

Напоминаем, "Резерв+" - мобильное приложение для военнообязанных, призывников и резервистов, которое позволит обновить свои учетные данные онлайн в реестре "Оберіг".

В Минобороны анонсировали, что в "Резерв+" появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.

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