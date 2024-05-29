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Минобороны (9038) розыск (835) военнослужащие (5997) мобилизация (2607) приложение (168) Черногоренко (96)

Более 700 тысяч граждан сняты с безосновательного "розыска" благодаря "Резерв+", - Минобороны

Статус розшуку у Резерв+

В реестре "Оберіг" без юридических оснований имели статус "в розыске" 710 тысяч военнообязанных. Эту ошибку удалось исправить благодаря мобильному приложению от Минобороны "Резерв+".

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.

Почему граждане получали статус "в розыске" в приложении?

Черногоренко объяснила, что военнообязанные имели такой статус, если нарушали правила воинского учета - например, игнорировали повестки, ТЦК обращалось в Национальную полицию. Однако фактически количество таких обращений составляет около 25%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 18 июня в приложении "Резерв+" появится QR-код, - Минобороны

"Согласно законодательству, такой "розыск" имел свои сроки. Ведь до 19 мая административное взыскание могло быть наложено не позднее двух месяцев со дня нарушения правил воинского учета. Сейчас этот срок - 3 месяца со дня обнаружения, но не позднее одного года со дня совершения", - отметили в Минобороны.

Черногоренко добавила, что статус "в розыске" получили многие военнослужащие, чьи данные не были оцифрованы своевременно.

"К сожалению, в государственных реестрах действительно много ошибок вследствие человеческого фактора. А без "Резерв+" исправить их было бы почти невозможно", - добавила она.

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Как отмечается, для того, чтобы увидеть обновленный статус необходимо авторизоваться в "Резерв+" повторно. При этом в случае снятия с "розыска" в ТЦК обращаться не нужно.

Ранее сообщалось, что военнообязанные, которые при обновлении военно-учетных данных через приложение "Резерв+" узнали об ошибочном статусе розыска, могут обратиться в службу технической поддержки и исправить ошибку в ТЦК и СП.

Напоминаем, "Резерв+" - мобильное приложение для военнообязанных, призывников и резервистов, которое позволит обновить свои учетные данные онлайн в реестре "Оберіг".

В Минобороны анонсировали, что в "Резерв+" появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.

Также читайте: В Минобороны ответили на наиболее распространенные вопросы работы приложения "Резерв+". ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+27
а хто ж їх подав у безпідставний розшук? їбанати якісь. самі признались, що заносять в базу кого хочуть просто так.
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29.05.2024 14:50
+23
Та пофіг на 700 тис. громадян, ви головне скажіть Потужного вдалось знайти? Він оновив свої дані, чи все так же носять повістки в Кривий Ріг в квартиру батьків.
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29.05.2024 14:48
+22
Та там один Бубучка чотири рази занесенеий... А скільки їх в одному Кварталі таких...
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29.05.2024 14:47
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Правила форума Совет форумчан
доводять ситуацію до абсурду, або створюють безконтрольну диктатуру, коли можна хапати будь-кого з великими шансами схопити того, хто в "розшуку"
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29.05.2024 14:45 Ответить
Та там один Бубучка чотири рази занесенеий... А скільки їх в одному Кварталі таких...
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29.05.2024 14:47 Ответить
В них довідки від психдиспансеру.
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29.05.2024 14:54 Ответить
Та пофіг на 700 тис. громадян, ви головне скажіть Потужного вдалось знайти? Він оновив свої дані, чи все так же носять повістки в Кривий Ріг в квартиру батьків.
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29.05.2024 14:48 Ответить
а хто ж їх подав у безпідставний розшук? їбанати якісь. самі признались, що заносять в базу кого хочуть просто так.
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29.05.2024 14:50 Ответить
Це чудова підстава "бусифікувати" будь-кого. "Там розберемося".
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29.05.2024 14:55 Ответить
Отож. Це тіпічно кацапська логіка - "там разбєрутся", або "начальству віднєє".

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29.05.2024 17:59 Ответить
Це не підстава якийсь там мусорський оберіг на планшеті, це службістський фейк, не більше й не менше.
Має бути спочатку оголошена підозра у вчиненні кримінального правопорушення, потім постанова слідчого органу досудового розслідування про оголошення особи в розшук, якщо попередньо вжиті заходи не дали можливості визначити місцезнаходження підозрюваного чи обвинуваченого. Лише постанова слідчого у кримінальному провадженні є підставою для оголошення розшуку особи.
Це можна кваліфікувати як службове підроблення, тероризм цивільного населення, шахрайство, вимагання, перевищення повноважень, зловживання владою, залежно від обставин вчинення злочину ухилянтами й злочинцями в погонах.
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29.05.2024 19:28 Ответить
У реєстрі "Оберіг" без юридичних підстав мали статус "у розшуку" 710 тисяч військовозобов'язаних.

Це як взагалі?
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29.05.2024 14:53 Ответить
Це анархія.
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29.05.2024 15:02 Ответить
арахамнія
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29.05.2024 16:45 Ответить
З "оновленооблікованих" у Резерві+ трохи більше 1 мільйона військовозобов'язаних, - 710 тисяч мали статус "у розшуку". Тобто, це майже сакраментальні 73%.

Совпадєніє?

ТЦК розшукують виборців Зеленського...
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29.05.2024 19:36 Ответить
Саме так! Більше половини зареєстрованих зареєструвалися у розшук самі, ніхто їх не розшукував, там питання було "Чи бажаєте стати розшукуваним ухилянтом?" Вони відповіли ствердно. "Чи надаєте додатку дозвіл...". - "Так"
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29.05.2024 14:57 Ответить
Не мели дурниць!
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29.05.2024 15:39 Ответить
А там є опція "Надати додатку дозвіл мобілізувати користувача"?
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29.05.2024 15:43 Ответить
А відповідальність за такі про*би буде?!!!
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29.05.2024 14:59 Ответить
Буде. Для ухилянта. Якого щойно зняли з розшуку, але "осадок остался"
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29.05.2024 15:04 Ответить
звісно буде) хто був в розшуку - мобілізується за пришвидшенною процедурою - тцк-влк-навчальний центр - окоп - 2 дні
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29.05.2024 15:49 Ответить
Не плутайте відповідальність з сервісом Платна відписка
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29.05.2024 16:50 Ответить
так це не реєстр, а шарашка. Викинути нафіг цей реєстр, а у розробників конфіскувати гроші, отримані за цю роботу і майно
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29.05.2024 15:01 Ответить
Левова частка грошей вже розпихана по кишенях "замовників".
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29.05.2024 15:13 Ответить
Ну так для того і робилося. Притомні люди з самого початку так і говорили.
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29.05.2024 15:32 Ответить
цю сову неможливо натягнути на жоден глобус. щоденні новини про незаконний застосунок
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29.05.2024 15:11 Ответить
ЗеЛене Дно насправді не має дна. Вони з кожним днем самовдосконалюються...
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29.05.2024 15:42 Ответить
****, я вже посивів весь. Помилка. На обліку.
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29.05.2024 15:17 Ответить
І шо ? Цей розшук , чи реєстрація даних додали військових на фронт ?
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29.05.2024 15:18 Ответить
В цьому визнанні все чудово, особливо словосполучення "Безпідставний розшук"
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29.05.2024 15:20 Ответить
А кто понесет наказание за то что безпiдставно внесли в розыск невиновных людей? А вы знаете что только в Винницкой области произошло три самоубийства на етой почве, когда невиноватые люди получили повестки со штампом что они в розыске? Притом один из них даже по закону имел бронь так как имел трех несовершеннолетних детей.
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29.05.2024 15:23 Ответить
iНе3.14зди!
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29.05.2024 16:09 Ответить
Це вже стаття для шулерів зєопи і їх іуд виконавців за доведення до самогубства
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29.05.2024 19:36 Ответить
Заяви про майже мільйон добровільно оновлених даних в "Резерв+". Їх не будуть мобілізовувати? Політика ОПИ силоміць заламувати прохожих, лицем в оновлений асфальт, і з такою "мотивацією" на передок?
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29.05.2024 15:26 Ответить
1. Створюємо глючний реєстр і вносимо всіх підряд в розшук "без юридичних підстав"
2. Випускаємо інший глючний додаток який збирає персональні дані і ніби цю проблему вирішує і орем "ми обісралися, щоправда вам в штани, але дивіться, ми підмилися!".
....
4. Profit
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29.05.2024 15:30 Ответить
В пропущеному п.3 було "Отримали за це гівно грубі гроші"?
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29.05.2024 15:46 Ответить
Підміна понятть в повному обсязі:

- розшук - це не справжній розшук (згідно ККУ), а якийсь тцк "розшук";

- ухилянт - цивільна людина яка не складала присягу і ніколи не тримала в руках зброї.

Додавати всіх у "розшук" це ж по суті презумпція винуватості - тобто обоснуй що ти не ухилянт.
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29.05.2024 15:46 Ответить
Цікаво от що, читата - "Черногоренко додала, що статус "в розшуку" отримали багато військовослужбовців, чиї дані не були оцифровані своєчасно." Тобто близько 700 000 людей, які мали статус "у розшуку" це насправді військовослужбоці, яким і реєструватись не було потреби, тобто майже всі військовослужбовці. От як злажено працює адміністративний апарат! А по друге - виходить, що частка, яка дійсно не військовослужбовці і не заброньовані і не "менти+" складає менше 10% від загальної кількості зареєестрваних у цьому застосунку.
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29.05.2024 15:55 Ответить
1. Яким нормативним актом передбачено існування РЕЗЕРВУ+? Нагадаю, що за своїм функціоналом, він не є електронним кабінетом.

2. Чи є оновлення персональних даних виконанням обовязку уточнити персональні дані? Відповідно до перехідних положень ЗУ №3633 "громадяни України, ... зобов'язані протягом 60 днів ... уточнити ... персональні дані" - застосунок РЕЗЕРВ+ - оновлює персональні данні.Нагадую, що термін "оновлення персональних даних" в ЗУ №3633 стосується виключно оновлення даних в консульських установах.

3. У разі відмови МОУ від подальшого виористання застосунку РЕЗЕРВ+, чи буде якесь підтвердження у військовозобов'язаного факту "оновлення/уточнення даних"?

4. Оскільки ТЦК та СП не мають права здійснювати оперативно-розшукову діяльність, на підставі якого закону ТЦК та СП вносить статус військовозобов'язаного "У Розшуку"?

5. Яка відповідальність передбачена для працівників ТЦК та СП за помилки, або так званий "людський фактор"?

6. Чи є факти притягнення працівників ТЦК та СП за помилки/людський фактор?
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29.05.2024 16:37 Ответить
 
 