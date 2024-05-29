Более 700 тысяч граждан сняты с безосновательного "розыска" благодаря "Резерв+", - Минобороны
В реестре "Оберіг" без юридических оснований имели статус "в розыске" 710 тысяч военнообязанных. Эту ошибку удалось исправить благодаря мобильному приложению от Минобороны "Резерв+".
Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.
Почему граждане получали статус "в розыске" в приложении?
Черногоренко объяснила, что военнообязанные имели такой статус, если нарушали правила воинского учета - например, игнорировали повестки, ТЦК обращалось в Национальную полицию. Однако фактически количество таких обращений составляет около 25%.
"Согласно законодательству, такой "розыск" имел свои сроки. Ведь до 19 мая административное взыскание могло быть наложено не позднее двух месяцев со дня нарушения правил воинского учета. Сейчас этот срок - 3 месяца со дня обнаружения, но не позднее одного года со дня совершения", - отметили в Минобороны.
Черногоренко добавила, что статус "в розыске" получили многие военнослужащие, чьи данные не были оцифрованы своевременно.
"К сожалению, в государственных реестрах действительно много ошибок вследствие человеческого фактора. А без "Резерв+" исправить их было бы почти невозможно", - добавила она.
Как отмечается, для того, чтобы увидеть обновленный статус необходимо авторизоваться в "Резерв+" повторно. При этом в случае снятия с "розыска" в ТЦК обращаться не нужно.
Ранее сообщалось, что военнообязанные, которые при обновлении военно-учетных данных через приложение "Резерв+" узнали об ошибочном статусе розыска, могут обратиться в службу технической поддержки и исправить ошибку в ТЦК и СП.
Напоминаем, "Резерв+" - мобильное приложение для военнообязанных, призывников и резервистов, которое позволит обновить свои учетные данные онлайн в реестре "Оберіг".
В Минобороны анонсировали, что в "Резерв+" появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.
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Має бути спочатку оголошена підозра у вчиненні кримінального правопорушення, потім постанова слідчого органу досудового розслідування про оголошення особи в розшук, якщо попередньо вжиті заходи не дали можливості визначити місцезнаходження підозрюваного чи обвинуваченого. Лише постанова слідчого у кримінальному провадженні є підставою для оголошення розшуку особи.
Це можна кваліфікувати як службове підроблення, тероризм цивільного населення, шахрайство, вимагання, перевищення повноважень, зловживання владою, залежно від обставин вчинення злочину ухилянтами й злочинцями в погонах.
Це як взагалі?
Совпадєніє?
ТЦК розшукують виборців Зеленського...
2. Випускаємо інший глючний додаток який збирає персональні дані і ніби цю проблему вирішує і орем "ми обісралися, щоправда вам в штани, але дивіться, ми підмилися!".
....
4. Profit
- розшук - це не справжній розшук (згідно ККУ), а якийсь тцк "розшук";
- ухилянт - цивільна людина яка не складала присягу і ніколи не тримала в руках зброї.
Додавати всіх у "розшук" це ж по суті презумпція винуватості - тобто обоснуй що ти не ухилянт.
2. Чи є оновлення персональних даних виконанням обовязку уточнити персональні дані? Відповідно до перехідних положень ЗУ №3633 "громадяни України, ... зобов'язані протягом 60 днів ... уточнити ... персональні дані" - застосунок РЕЗЕРВ+ - оновлює персональні данні.Нагадую, що термін "оновлення персональних даних" в ЗУ №3633 стосується виключно оновлення даних в консульських установах.
3. У разі відмови МОУ від подальшого виористання застосунку РЕЗЕРВ+, чи буде якесь підтвердження у військовозобов'язаного факту "оновлення/уточнення даних"?
4. Оскільки ТЦК та СП не мають права здійснювати оперативно-розшукову діяльність, на підставі якого закону ТЦК та СП вносить статус військовозобов'язаного "У Розшуку"?
5. Яка відповідальність передбачена для працівників ТЦК та СП за помилки, або так званий "людський фактор"?
6. Чи є факти притягнення працівників ТЦК та СП за помилки/людський фактор?