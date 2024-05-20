В Минобороны объяснили, что делать, если через "Резерв+" обнаружил, что ошибочно находишься в розыске

Военнообязанные, которые при обновлении военно-учетных данных через приложение "Резерв+" узнали об ошибочном статусе розыска, могут обратиться в службу технической поддержки и исправить ошибку в ТЦК и СП. Сейчас техническая команда Минобороны работает над дополнительным функционалом, чтобы это можно было делать онлайн.

Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Мы запустили возможность предоставлять запросы в нашу техническую поддержку по таким ситуациям. Мы сейчас находимся в разработке дополнительного функционала, чтобы можно было дистанционно обратиться за исправлением данных, не совершая визита в ТЦК и СП. Это будет очень удобная история, когда не надо будет ходить, снимать себя с розыска, если это было осуществлено по ошибке.

Мы понимаем, что это человеческий фактор, и оператор (ТЦК и СП) может тоже ошибаться, но благодаря тому, что человек видит свой фактический статус, мы можем эти ошибки быстро исправлять.

То есть сейчас - это обращение в службу поддержки и возможность сделать офлайн через визит в ТЦК и СП, чуть позже мы сделаем это в автоматическом режиме, чтобы человек вообще для уточнения данных не ходил в ТЦК и СП", - сказала заместитель Умерова.

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По словам Черногоренко, сейчас украинцы являются свидетелями рождения "электронного ТЦК и СП".

Напомним, Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. В 00:01 18 мая оно появилось в Google Play и AppStore. Украинцы в приложении смогут обновить свои данные и получить доступ к информации в реестре "Оберіг".

Ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин подтвердил наличие ошибок в реестре "Оберіг".