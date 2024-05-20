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Новости мобилизации
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В Минобороны объяснили, что делать, если через "Резерв+" обнаружил, что ошибочно находишься в розыске

статус розшуку в додатку реєстр+

Военнообязанные, которые при обновлении военно-учетных данных через приложение "Резерв+" узнали об ошибочном статусе розыска, могут обратиться в службу технической поддержки и исправить ошибку в ТЦК и СП. Сейчас техническая команда Минобороны работает над дополнительным функционалом, чтобы это можно было делать онлайн.

Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Мы запустили возможность предоставлять запросы в нашу техническую поддержку по таким ситуациям. Мы сейчас находимся в разработке дополнительного функционала, чтобы можно было дистанционно обратиться за исправлением данных, не совершая визита в ТЦК и СП. Это будет очень удобная история, когда не надо будет ходить, снимать себя с розыска, если это было осуществлено по ошибке.

Мы понимаем, что это человеческий фактор, и оператор (ТЦК и СП) может тоже ошибаться, но благодаря тому, что человек видит свой фактический статус, мы можем эти ошибки быстро исправлять.

То есть сейчас - это обращение в службу поддержки и возможность сделать офлайн через визит в ТЦК и СП, чуть позже мы сделаем это в автоматическом режиме, чтобы человек вообще для уточнения данных не ходил в ТЦК и СП", - сказала заместитель Умерова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 400 тыс. граждан обновили данные в "Резерв+"

По словам Черногоренко, сейчас украинцы являются свидетелями рождения "электронного ТЦК и СП".

Напомним, Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. В 00:01 18 мая оно появилось в Google Play и AppStore. Украинцы в приложении смогут обновить свои данные и получить доступ к информации в реестре "Оберіг".

Ранее спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин подтвердил наличие ошибок в реестре "Оберіг".

Автор: 

Минобороны (9305) реестр (322) розыск (840) мобилизация (2747)


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Топ комментарии
+10
Що робити? Та на х#й послати. До цього все йде. Поняття "держава" просто деградоване. З'їдене зеленою пліснявою.
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20.05.2024 17:55
+8
Так наївно, по дитячому. Але спроба хороша.
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20.05.2024 17:53
+8
Тобто через помилку (а може і свідомі дії) треба пиляти в ТЦК і доводити їм шо ти не ухилянт? А яким чином? Ну окрім хабаря .
Це я в податковій так намагався ЧП закрити три роки. Прихожу раз, а вони мені кажуть - а у вас тут борг зʼявився і ми вже на нього пеню нараховуємо. Я в скандал. А вони "та то у нас компʼютер помилився, зараз я вас записую ось на цьому клаптику туалетного папіру і вважайте шо боргу у вас нема".
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20.05.2024 17:56
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Чи вони колись карали самих себе чи мали честь іти з посади після порушень закону , ніяк не дочекаюсь коли буде електронний кабінет корупціонера ....
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20.05.2024 18:41 Ответить
Офшор+, Хабар+
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20.05.2024 22:21 Ответить
в розшуку, тобто злочинець.
це що сказати так.
ви помилково в списках маньяків.
і який, ****, куй, за такі помилки буде відповідати, морально та фінансово???
ви потратили 2-3 доби, доїхали до кордону, витративши десятки тисяч грн а вам...
*****???
*****!!!!
ти в розшуку!!!
і до вияснення обставин ти в сраці, уібани при роботі
нікому нікуя, тобі збитки всіх мастєй...
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20.05.2024 18:57 Ответить
Так наївно, по дитячому. Але спроба хороша.
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20.05.2024 17:53 Ответить
Дуже цікава помилка?!?!? Чи не зраджує вона совкову філософію укладання бази даних, коли людина за фактом є винною чи злочинцем?
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20.05.2024 17:55 Ответить
Помилка то помилкою, а як хтось з погранців чи поліціянтів у базі побачить і вирішить бігуна пристрелити , як нещодавно на кордоні було.
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20.05.2024 17:55 Ответить
Що робити? Та на х#й послати. До цього все йде. Поняття "держава" просто деградоване. З'їдене зеленою пліснявою.
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20.05.2024 17:55 Ответить
Тобто через помилку (а може і свідомі дії) треба пиляти в ТЦК і доводити їм шо ти не ухилянт? А яким чином? Ну окрім хабаря .
Це я в податковій так намагався ЧП закрити три роки. Прихожу раз, а вони мені кажуть - а у вас тут борг зʼявився і ми вже на нього пеню нараховуємо. Я в скандал. А вони "та то у нас компʼютер помилився, зараз я вас записую ось на цьому клаптику туалетного папіру і вважайте шо боргу у вас нема".
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20.05.2024 17:56 Ответить
Тобі не треба🤣
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20.05.2024 17:57 Ответить
Та хто його знає. Такими темпами і забугорних патріотів шерстити начнуть.
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20.05.2024 18:03 Ответить
Ггг
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20.05.2024 17:56 Ответить
Сира утеліта надрукована на "колінкі" не синхронизована з ріестрами.
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20.05.2024 17:56 Ответить
Там взагалі прикол, навіть ті хто за кордоном, мають зареєструватися і оновити данні. Я намагався завантажити і мені пише, - не доступно для скачування у вашому регіоні😁
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20.05.2024 17:59 Ответить
Тому що в вас діють жорсткі правила, щодо збору та надійності зберігання користувацьких даних, а в нас болта клали.
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20.05.2024 18:05 Ответить
Нє трохі не те. Обмеження на скачування утиліти в плеймаркеті вводить її виробник чи власник. Отже вони зробили прогу, сказали що всі мають зареєструватися навіть за кордоном, але можливості зкачати прогу за кордоном МО не дає🤣
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20.05.2024 20:15 Ответить
«Обмеження на скачування утиліти в плеймаркеті вводить її виробник чи власник.» Не завжди. Про Гугл Плей не скажу, але Апп Стор доволі вибагливий, щодо якості програмного забезпечення, яке там розміщується. Особливо якщо йдеться про безпеку.
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20.05.2024 21:17 Ответить
Утиліта, а не утеліта. На колінці, а не на колінкі. Синхронізована, а не Синхронизована. Реєстр, а не ріестр. І взагалі, ні про яку утиліту тут і і близько не йдеться.
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20.05.2024 18:11 Ответить
Я пдивлюсь на тебе коли почунт красти гроши з рахунків, до яких надають доступ через цей застосунок.
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20.05.2024 18:18 Ответить
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20.05.2024 20:27 Ответить
Фуясе помилка.
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20.05.2024 18:00 Ответить
Якість™
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20.05.2024 18:03 Ответить
Дайте їм ще 100 днів, вони вчаться...
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20.05.2024 18:13 Ответить
О резерв заработал, увидел что я тоже в розыске, хотя снят у учета еще 20 лет назад в школе (((
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20.05.2024 18:22 Ответить
Мой дом турма ! Ось що жде...без вини всі українці злочинці перед Зеленським-Єрмаком...
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20.05.2024 18:49 Ответить
Всі, крім - божєжь мой, этаже таки НАШИ🤣
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20.05.2024 20:16 Ответить
Говорят, что отсутствие в приложении функции "удалить свои данные ( из базы)" является нарушением условия размещения приложений в App Store и плэймаркете !!! Так как эта функция является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием для размещения на этих платформах !!!
И при жалобах на эти нарушения они подлежат УДАЛЕНИЮ с этих площадок!
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20.05.2024 22:38 Ответить
 
 