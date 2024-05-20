У Міноборони пояснили, що робити, якщо через "Резерв+" виявив, що помилково перебуваєш у розшуку

Військовозобов’язані, які під час оновлення військово-облікових даних через застосунок "Резерв+" дізналися про помилковий статус розшуку, можуть звернутися до служби технічної підтримки та виправити помилку в ТЦК та СП. Наразі технічна команда Міноборони працює над додатковим функціоналом, щоб це можна було робити онлайн.

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Ми запустили можливість надавати запити до нашої технічної підтримки щодо таких ситуацій. Ми зараз знаходимось в розробці додаткового функціоналу, щоб можна було дистанційно звернутися за виправленням даних, не маючи візит до ТЦК та СП. Це буде дуже зручна історія, коли не треба буде ходити, знімати себе з розшуку, якщо це було здійснено помилково.

Ми розуміємо, що це людський фактор і оператор (ТЦК та СП) може теж помилятися, але завдяки тому, що людина бачить по собі фактичний статус, ми можемо ці помилки швидко виправляти.

Тобто зараз це звернення до служби підтримки і можливість зробити офлайн через візит до ТЦК і СП, трохи пізніше ми зробимо це в автоматичному режимі, щоб людина взагалі для уточнення даних не ходила до ТЦК і СП", - пояснила заступниця Умєрова.

Також читайте: Понад 400 тис. громадян оновили дані у "Резерв+"

За словами Черногоренко, наразі українці є свідками народження "електронного ТЦК і СП".

Нагадаємо, Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів. О 00:01 18 травня він з'явився у Google Play та AppStore. Українці у застосунку зможуть оновити свої дані та отримати доступ до інформації в реєстрі "Оберіг".

Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін підтвердив наявність помилок в рееєстрі "Оберіг".