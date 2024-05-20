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У Міноборони пояснили, що робити, якщо через "Резерв+" виявив, що помилково перебуваєш у розшуку

статус розшуку в додатку реєстр+

Військовозобов’язані, які під час оновлення військово-облікових даних через застосунок "Резерв+" дізналися про помилковий статус розшуку, можуть звернутися до служби технічної підтримки та виправити помилку в ТЦК та СП. Наразі технічна команда Міноборони працює над додатковим функціоналом, щоб це можна було робити онлайн.

Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Ми запустили можливість надавати запити до нашої технічної підтримки щодо таких ситуацій. Ми зараз знаходимось в розробці додаткового функціоналу, щоб можна було дистанційно звернутися за виправленням даних, не маючи візит до ТЦК та СП. Це буде дуже зручна історія, коли не треба буде ходити, знімати себе з розшуку, якщо це було здійснено помилково.

Ми розуміємо, що це людський фактор і оператор (ТЦК та СП) може теж помилятися, але завдяки тому, що людина бачить по собі фактичний статус, ми можемо ці помилки швидко виправляти.

Тобто зараз це звернення до служби підтримки і можливість зробити офлайн через візит до ТЦК і СП, трохи пізніше ми зробимо це в автоматичному режимі, щоб людина взагалі для уточнення даних не ходила до ТЦК і СП", - пояснила заступниця Умєрова.

Також читайте: Понад 400 тис. громадян оновили дані у "Резерв+"

За словами Черногоренко, наразі українці є свідками народження "електронного ТЦК і СП".

Нагадаємо, Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів. О 00:01 18 травня він з'явився у Google Play та AppStore. Українці у застосунку зможуть оновити свої дані та отримати доступ до інформації в реєстрі "Оберіг".

Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін підтвердив наявність помилок в рееєстрі "Оберіг".

Автор: 

Міноборони (7329) реєстр (843) розшук (650) військовослужбовці (4723) мобілізація (3036) електронні послуги (194)


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Топ коментарі
+10
Що робити? Та на х#й послати. До цього все йде. Поняття "держава" просто деградоване. З'їдене зеленою пліснявою.
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20.05.2024 17:55
+8
Так наївно, по дитячому. Але спроба хороша.
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20.05.2024 17:53
+8
Тобто через помилку (а може і свідомі дії) треба пиляти в ТЦК і доводити їм шо ти не ухилянт? А яким чином? Ну окрім хабаря .
Це я в податковій так намагався ЧП закрити три роки. Прихожу раз, а вони мені кажуть - а у вас тут борг зʼявився і ми вже на нього пеню нараховуємо. Я в скандал. А вони "та то у нас компʼютер помилився, зараз я вас записую ось на цьому клаптику туалетного папіру і вважайте шо боргу у вас нема".
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20.05.2024 17:56
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Чи вони колись карали самих себе чи мали честь іти з посади після порушень закону , ніяк не дочекаюсь коли буде електронний кабінет корупціонера ....
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20.05.2024 18:41 Відповісти
Офшор+, Хабар+
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20.05.2024 22:21 Відповісти
в розшуку, тобто злочинець.
це що сказати так.
ви помилково в списках маньяків.
і який, ****, куй, за такі помилки буде відповідати, морально та фінансово???
ви потратили 2-3 доби, доїхали до кордону, витративши десятки тисяч грн а вам...
*****???
*****!!!!
ти в розшуку!!!
і до вияснення обставин ти в сраці, уібани при роботі
нікому нікуя, тобі збитки всіх мастєй...
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20.05.2024 18:57 Відповісти
Так наївно, по дитячому. Але спроба хороша.
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20.05.2024 17:53 Відповісти
Дуже цікава помилка?!?!? Чи не зраджує вона совкову філософію укладання бази даних, коли людина за фактом є винною чи злочинцем?
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20.05.2024 17:55 Відповісти
Помилка то помилкою, а як хтось з погранців чи поліціянтів у базі побачить і вирішить бігуна пристрелити , як нещодавно на кордоні було.
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20.05.2024 17:55 Відповісти
Що робити? Та на х#й послати. До цього все йде. Поняття "держава" просто деградоване. З'їдене зеленою пліснявою.
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20.05.2024 17:55 Відповісти
Тобто через помилку (а може і свідомі дії) треба пиляти в ТЦК і доводити їм шо ти не ухилянт? А яким чином? Ну окрім хабаря .
Це я в податковій так намагався ЧП закрити три роки. Прихожу раз, а вони мені кажуть - а у вас тут борг зʼявився і ми вже на нього пеню нараховуємо. Я в скандал. А вони "та то у нас компʼютер помилився, зараз я вас записую ось на цьому клаптику туалетного папіру і вважайте шо боргу у вас нема".
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20.05.2024 17:56 Відповісти
Тобі не треба🤣
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20.05.2024 17:57 Відповісти
Та хто його знає. Такими темпами і забугорних патріотів шерстити начнуть.
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20.05.2024 18:03 Відповісти
Ггг
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20.05.2024 17:56 Відповісти
Сира утеліта надрукована на "колінкі" не синхронизована з ріестрами.
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20.05.2024 17:56 Відповісти
Там взагалі прикол, навіть ті хто за кордоном, мають зареєструватися і оновити данні. Я намагався завантажити і мені пише, - не доступно для скачування у вашому регіоні😁
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20.05.2024 17:59 Відповісти
Тому що в вас діють жорсткі правила, щодо збору та надійності зберігання користувацьких даних, а в нас болта клали.
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20.05.2024 18:05 Відповісти
Нє трохі не те. Обмеження на скачування утиліти в плеймаркеті вводить її виробник чи власник. Отже вони зробили прогу, сказали що всі мають зареєструватися навіть за кордоном, але можливості зкачати прогу за кордоном МО не дає🤣
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20.05.2024 20:15 Відповісти
«Обмеження на скачування утиліти в плеймаркеті вводить її виробник чи власник.» Не завжди. Про Гугл Плей не скажу, але Апп Стор доволі вибагливий, щодо якості програмного забезпечення, яке там розміщується. Особливо якщо йдеться про безпеку.
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20.05.2024 21:17 Відповісти
Утиліта, а не утеліта. На колінці, а не на колінкі. Синхронізована, а не Синхронизована. Реєстр, а не ріестр. І взагалі, ні про яку утиліту тут і і близько не йдеться.
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20.05.2024 18:11 Відповісти
Я пдивлюсь на тебе коли почунт красти гроши з рахунків, до яких надають доступ через цей застосунок.
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20.05.2024 18:18 Відповісти
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20.05.2024 20:27 Відповісти
Фуясе помилка.
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20.05.2024 18:00 Відповісти
Якість™
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20.05.2024 18:03 Відповісти
Дайте їм ще 100 днів, вони вчаться...
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20.05.2024 18:13 Відповісти
О резерв заработал, увидел что я тоже в розыске, хотя снят у учета еще 20 лет назад в школе (((
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20.05.2024 18:22 Відповісти
Мой дом турма ! Ось що жде...без вини всі українці злочинці перед Зеленським-Єрмаком...
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20.05.2024 18:49 Відповісти
Всі, крім - божєжь мой, этаже таки НАШИ🤣
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20.05.2024 20:16 Відповісти
Говорят, что отсутствие в приложении функции "удалить свои данные ( из базы)" является нарушением условия размещения приложений в App Store и плэймаркете !!! Так как эта функция является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием для размещения на этих платформах !!!
И при жалобах на эти нарушения они подлежат УДАЛЕНИЮ с этих площадок!
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20.05.2024 22:38 Відповісти
 
 