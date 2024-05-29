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Минобороны (9038) реестр (305) мобилизация (2607) приложение (168) Черногоренко (96)

18 июня в приложении "Резерв+" появится QR-код, - Минобороны

Понад 1 млн осіб авторизувалися у Резерв+

18 июня в приложении "Резерв+" появится QR-код, что позволит использовать электронные данные как полноценный военный учетный документ.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"18 июня в "Резерв+" появится QR-код - это окончательно приравняет информацию из "Оберег" к электронному военному учетному документу. Мы можем считывать этот QR-код и получать всю нужную информацию", - сообщила Черногоренко.

Чиновница акцентировала, что больше не потребуется привязываться к бумажным документам.

Сейчас более 1,2 миллиона военнообязанных обновили свои данные, из них 1,175 миллиона воспользовались приложением "Резерв+".

Также читайте: Рассылка повесток через "Резерв+" пока не планируется, - Минобороны

Напоминаем, "Резерв+" - мобильное приложение для военнообязанных, призывников и резервистов, которое позволяет обновить свои учетные данные онлайн в реестре "Оберіг".
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Топ комментарии
+5
Я здивований, як вони взагалі ще стільки ресурсів виділяють на цю показуху і бажання зробити ніби як "все по закону". Третій рік війни, і так все ясно, шо буде.
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29.05.2024 00:03
+2
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28.05.2024 23:46
+2
Кацапські дебіли вибривають на потилиці Z.

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29.05.2024 00:05
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Пиліть кнопочки бубочки...
Дія на 700+ гіг бекап на мало, давайте одразу злиємо війскових, або потенційних військових данні
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28.05.2024 23:44 Ответить
Ніколи добровільно
не залишайте свої персональні данні у «державних « та інших реестрах.

Якщо не можливо цего уникнути - тільки тоді.

Це запорука вашої безпеки.
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29.05.2024 01:04 Ответить
І також інфу о властності автомобілей, квартир, земельних ділянок, підприємств в держреєстрі?
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29.05.2024 08:35 Ответить
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28.05.2024 23:46 Ответить
Кацапські дебіли вибривають на потилиці Z.

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29.05.2024 00:05 Ответить


https://www.youtube.com/watch?v=bd3Abwta90I
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29.05.2024 00:13 Ответить
Я здивований, як вони взагалі ще стільки ресурсів виділяють на цю показуху і бажання зробити ніби як "все по закону". Третій рік війни, і так все ясно, шо буде.
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29.05.2024 00:03 Ответить
Реальній мобілізації підлягають орієнтовно 4,5 млн українців. Понад 1,2 мільйона військовозобов'язаних оновили свої дані і ця цифра не змінюється майже. Ви дійсно вважаєте, шо у вас зараз проблем з мобілізацією немає, чи будете робити заград отряди, як у москалів?
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29.05.2024 10:02 Ответить
 
 