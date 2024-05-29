18 июня в приложении "Резерв+" появится QR-код, - Минобороны
18 июня в приложении "Резерв+" появится QR-код, что позволит использовать электронные данные как полноценный военный учетный документ.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
"18 июня в "Резерв+" появится QR-код - это окончательно приравняет информацию из "Оберег" к электронному военному учетному документу. Мы можем считывать этот QR-код и получать всю нужную информацию", - сообщила Черногоренко.
Чиновница акцентировала, что больше не потребуется привязываться к бумажным документам.
Сейчас более 1,2 миллиона военнообязанных обновили свои данные, из них 1,175 миллиона воспользовались приложением "Резерв+".
Напоминаем, "Резерв+" - мобильное приложение для военнообязанных, призывников и резервистов, которое позволяет обновить свои учетные данные онлайн в реестре "Оберіг".
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