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18 червня у застосунку "Резерв+" з’явиться QR-код, - Міноборони

Понад 1 млн осіб авторизувалися у Резерв+

18 червня в додатку "Резерв+" з’явиться QR-код, що дозволить використовувати електронні дані як повноцінний військовий обліковий документ.

Про це повідомила заступник міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"18 червня у "Резерв+" з’явиться QR-код — це остаточно прирівняє інформацію з "Оберіг" до електронного військового облікового документа. Ми можемо зчитувати цей QR-код і отримувати всю потрібну інформацію", — повідомила Черногоренко.

Чиновниця акцентувала, що більше не буде потрібно прив’язуватись до паперових документів.

Нараза понад 1,2 мільйона військовозобов’язаних оновили свої дані, з них 1,175 мільйона скористалися додатком "Резерв+".

Також читайте: Розсилка повісток через "Резерв+" поки що не планується, - Міноборони

Нагадуємо, "Резерв+" - мобільний застосунок для для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволяє оновити свої облікові дані онлайн в реєстрі "Оберіг".

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Топ коментарі
+5
Я здивований, як вони взагалі ще стільки ресурсів виділяють на цю показуху і бажання зробити ніби як "все по закону". Третій рік війни, і так все ясно, шо буде.
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29.05.2024 00:03
+2
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28.05.2024 23:46
+2
Кацапські дебіли вибривають на потилиці Z.

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29.05.2024 00:05
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Дія на 700+ гіг бекап на мало, давайте одразу злиємо війскових, або потенційних військових данні
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28.05.2024 23:44 Відповісти
Ніколи добровільно
не залишайте свої персональні данні у «державних « та інших реестрах.

Якщо не можливо цего уникнути - тільки тоді.

Це запорука вашої безпеки.
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29.05.2024 01:04 Відповісти
І також інфу о властності автомобілей, квартир, земельних ділянок, підприємств в держреєстрі?
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29.05.2024 08:35 Відповісти
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28.05.2024 23:46 Відповісти
Кацапські дебіли вибривають на потилиці Z.

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29.05.2024 00:05 Відповісти


https://www.youtube.com/watch?v=bd3Abwta90I
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29.05.2024 00:13 Відповісти
Я здивований, як вони взагалі ще стільки ресурсів виділяють на цю показуху і бажання зробити ніби як "все по закону". Третій рік війни, і так все ясно, шо буде.
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29.05.2024 00:03 Відповісти
Реальній мобілізації підлягають орієнтовно 4,5 млн українців. Понад 1,2 мільйона військовозобов'язаних оновили свої дані і ця цифра не змінюється майже. Ви дійсно вважаєте, шо у вас зараз проблем з мобілізацією немає, чи будете робити заград отряди, як у москалів?
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29.05.2024 10:02 Відповісти
 
 