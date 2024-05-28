18 червня у застосунку "Резерв+" з’явиться QR-код, - Міноборони
18 червня в додатку "Резерв+" з’явиться QR-код, що дозволить використовувати електронні дані як повноцінний військовий обліковий документ.
Про це повідомила заступник міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
"18 червня у "Резерв+" з’явиться QR-код — це остаточно прирівняє інформацію з "Оберіг" до електронного військового облікового документа. Ми можемо зчитувати цей QR-код і отримувати всю потрібну інформацію", — повідомила Черногоренко.
Чиновниця акцентувала, що більше не буде потрібно прив’язуватись до паперових документів.
Нараза понад 1,2 мільйона військовозобов’язаних оновили свої дані, з них 1,175 мільйона скористалися додатком "Резерв+".
Нагадуємо, "Резерв+" - мобільний застосунок для для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволяє оновити свої облікові дані онлайн в реєстрі "Оберіг".
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Дія на 700+ гіг бекап на мало, давайте одразу злиємо війскових, або потенційних військових данні
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