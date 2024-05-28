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Розсилка повісток через "Резерв+" поки що не планується, - Міноборони

Міноборони запустило додаток

У Міністерстві оборони України розповіли, чи будуть розсилати повістки через мобільний застосунок "Резерв+".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"Наразі робота над таким функціоналом не ведеться. Тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок "Резерв+" не розсилаються. І поки що не плануються", — заявила заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадуємо, "Резерв+" - мобільний застосунок для для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволить оновити свої облікові дані онлайн в реєстрі "Оберіг".

Раніше у Міноборони анонсували, що  в "Резерв+" зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Резерв+" планують додати функцію електронних направлень на ВЛК, - Міноборони

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Топ коментарі
+18
Поки що))))
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28.05.2024 18:15
+12
Нашей власти поверить все равно что себя пальцем в****ть. Знакомый пошел в ТЦК обновить данные а ему штраф 17000 выписали за то что он приписное не обменял на военный билет вовремя
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28.05.2024 18:15
+5
Помню как говорили что и водительские удостоверения не будут отбирать и что счета не будут блокировать. Ага. Теперь говорят что недвижимость не будут отбирать. Ну умные люди знающие в каком государстве они живут уже начали закрывать свои счета в банках, распродавать или переписывать на третих лиц свое имущество чтобы их больше ничего с етим государством не связывало
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28.05.2024 19:23
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28.05.2024 18:10 Відповісти
Поки що))))
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28.05.2024 18:15 Відповісти
Нашей власти поверить все равно что себя пальцем в****ть. Знакомый пошел в ТЦК обновить данные а ему штраф 17000 выписали за то что он приписное не обменял на военный билет вовремя
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28.05.2024 18:15 Відповісти
Помню как говорили что и водительские удостоверения не будут отбирать и что счета не будут блокировать. Ага. Теперь говорят что недвижимость не будут отбирать. Ну умные люди знающие в каком государстве они живут уже начали закрывать свои счета в банках, распродавать или переписывать на третих лиц свое имущество чтобы их больше ничего с етим государством не связывало
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28.05.2024 19:23 Відповісти
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28.05.2024 18:16 Відповісти
тобто, тема бусиків не вичерпана!
ще, не всі воєнкоми побудували сирітські хатинки в іспаніях.
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28.05.2024 18:24 Відповісти
А даремно. У нас тут дуже багато "розумних", які сидять на диванах і міркують про військову справу. Ось їх і треба мобілізувати насамперед
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28.05.2024 18:24 Відповісти
Так і не збрехали ж - "поки що".
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28.05.2024 18:27 Відповісти
поки що, от якраз після 18 липня і почнуть
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28.05.2024 18:38 Відповісти
Хм... . Я так и не смог в нем зарегистрироваться. Оно в Германии даже не высвечивается в списке на гугл плэй. Скачал через ВПН). И всё равно не смог зарегистрироваться. Так что отправить туда мне повестку - 🔥 идея!!!
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28.05.2024 18:52 Відповісти
Сьогоднi нi. А завтра...
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28.05.2024 19:08 Відповісти

ви б трохи глибше в тему занурились - абсолютно вся діяльність державних органів в т.ч. й ЗСУ чітко регламентована законами України, в яких відсутні будь-які згадки про вищевказаний застосунок
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28.05.2024 19:21 Відповісти
То ********,то *******.Электронных повесток говорили не будет,а уже разогрев выбросами пошел.
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28.05.2024 19:28 Відповісти
))). Ключове тут "поки що". Як завжди всі запевняння Зе-влади брехня.
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28.05.2024 19:48 Відповісти
А чего? Все адекваты за електронные повестки на назначенное время, в очередях стоять никто не хочет.
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28.05.2024 21:13 Відповісти
Ключове слово "покищо". Хоча, як на мене це єдиний варіант вислати реально повістку, бо так вони довго шукатимуть людей
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29.05.2024 09:47 Відповісти
 
 