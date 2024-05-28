РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12088 посетителей онлайн
Новости мобилизации
4 236 17
Минобороны (9025) мобилизация (2602) приложение (168) повестка (149) Черногоренко (96)

Рассылка повесток через "Резерв+" пока не планируется, - Минобороны

Міноборони запустило додаток

В Министерстве обороны Украины рассказали, будут ли рассылать повестки через мобильное приложение "Резерв+".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"Сейчас работа над таким функционалом не ведется. Потому что нет законодательного решения на любом уровне. Поэтому повестки через приложение "Резерв+" не рассылаются. И пока не планируются", - заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Напоминаем, "Резерв+" - мобильное приложение для военнообязанных, призывников и резервистов, которое позволит обновить свои учетные данные онлайн в реестре "Оберіг".

Ранее в Минобороны анонсировали, что в "Резерв+" появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Резерв+" планируют добавить функцию электронных направлений на ВВК, - Минобороны
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
Поки що))))
показать весь комментарий
28.05.2024 18:15
+12
Нашей власти поверить все равно что себя пальцем в****ть. Знакомый пошел в ТЦК обновить данные а ему штраф 17000 выписали за то что он приписное не обменял на военный билет вовремя
показать весь комментарий
28.05.2024 18:15
+5
Помню как говорили что и водительские удостоверения не будут отбирать и что счета не будут блокировать. Ага. Теперь говорят что недвижимость не будут отбирать. Ну умные люди знающие в каком государстве они живут уже начали закрывать свои счета в банках, распродавать или переписывать на третих лиц свое имущество чтобы их больше ничего с етим государством не связывало
показать весь комментарий
28.05.2024 19:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
28.05.2024 18:10 Ответить
Поки що))))
показать весь комментарий
28.05.2024 18:15 Ответить
Нашей власти поверить все равно что себя пальцем в****ть. Знакомый пошел в ТЦК обновить данные а ему штраф 17000 выписали за то что он приписное не обменял на военный билет вовремя
показать весь комментарий
28.05.2024 18:15 Ответить
Помню как говорили что и водительские удостоверения не будут отбирать и что счета не будут блокировать. Ага. Теперь говорят что недвижимость не будут отбирать. Ну умные люди знающие в каком государстве они живут уже начали закрывать свои счета в банках, распродавать или переписывать на третих лиц свое имущество чтобы их больше ничего с етим государством не связывало
показать весь комментарий
28.05.2024 19:23 Ответить
показать весь комментарий
28.05.2024 18:16 Ответить
тобто, тема бусиків не вичерпана!
ще, не всі воєнкоми побудували сирітські хатинки в іспаніях.
показать весь комментарий
28.05.2024 18:24 Ответить
А даремно. У нас тут дуже багато "розумних", які сидять на диванах і міркують про військову справу. Ось їх і треба мобілізувати насамперед
показать весь комментарий
28.05.2024 18:24 Ответить
Так і не збрехали ж - "поки що".
показать весь комментарий
28.05.2024 18:27 Ответить
поки що, от якраз після 18 липня і почнуть
показать весь комментарий
28.05.2024 18:38 Ответить
Хм... . Я так и не смог в нем зарегистрироваться. Оно в Германии даже не высвечивается в списке на гугл плэй. Скачал через ВПН). И всё равно не смог зарегистрироваться. Так что отправить туда мне повестку - 🔥 идея!!!
показать весь комментарий
28.05.2024 18:52 Ответить
Сьогоднi нi. А завтра...
показать весь комментарий
28.05.2024 19:08 Ответить

ви б трохи глибше в тему занурились - абсолютно вся діяльність державних органів в т.ч. й ЗСУ чітко регламентована законами України, в яких відсутні будь-які згадки про вищевказаний застосунок
показать весь комментарий
28.05.2024 19:21 Ответить
То ********,то *******.Электронных повесток говорили не будет,а уже разогрев выбросами пошел.
показать весь комментарий
28.05.2024 19:28 Ответить
))). Ключове тут "поки що". Як завжди всі запевняння Зе-влади брехня.
показать весь комментарий
28.05.2024 19:48 Ответить
А чего? Все адекваты за електронные повестки на назначенное время, в очередях стоять никто не хочет.
показать весь комментарий
28.05.2024 21:13 Ответить
Ключове слово "покищо". Хоча, як на мене це єдиний варіант вислати реально повістку, бо так вони довго шукатимуть людей
показать весь комментарий
29.05.2024 09:47 Ответить
 
 