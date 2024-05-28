Более 10 роботизированных комплексов отечественного производства допущено к эксплуатации в армии с начала года, - Минобороны. ФОТОрепортаж

С начала 2024 года в Министерстве обороны Украины кодифицировано и допущено к эксплуатации более 10 наземных роботизированных комплексов отечественной разработки.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, задачей современных высокотехнологичных инструментов ведения войны является минимизация прямого контакта с противником и обеспечение безопасности жизни военнослужащих. И первыми в этой линейке стали дроны-беспилотники, которые сейчас массово используются украинскими воинами при выполнении боевых задач различного спектра: от поражения важных объектов, техники и живой силы врага, до ведения воздушной разведки и корректировки огня нашей артиллерии.

В Минобороны отметили, что следующим этапом усиления боевых возможностей подразделений Сил обороны Украины стало внедрение наземных мобильных и стационарных роботизированных платформ, управляемых как оператором, так и с помощью искусственного интеллекта.

Так, с начала года в Министерстве обороны Украины кодифицировано и допущено к эксплуатации более 10 наземных роботизированных комплексов отечественной разработки. Роботизация является одним из перспективных направлений усиления украинского войска. Ряд отечественных производителей работают над созданием новых моделей и типов роботизированных систем, которые имеют целью повысить возможности ВСУ.

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Стоит заметить, что наземные роботизированные платформы имеют разное назначение: быть носителями вооружения, помогать нашим воинам вести огонь из укрытия, не подвергаясь опасности. Кроме того, наземные роботы могут выполнять задачи эвакуации раненых с поля боя, выполнять логистическую поддержку - доставлять боеприпасы и другие грузы на боевые позиции под вражеским огнем, осуществлять постановку минных заграждений. Или наоборот, разминировать местность, реагируя на команды сапера-оператора.

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Как сообщили в Минобороны, некоторые роботизированные комплексы украинского производства уже прошли проверку в боевых условиях и получили оценку конечного пользователя - украинских защитников. Конструкторы и производители учли замечания и пожелания наших военнослужащих, поэтому роботизированные наземные платформы имеют много "сюрпризов" для противника.