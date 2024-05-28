Понад 10 роботизованих комплексів вітчизняного виробництва допущено до експлуатації у війську від початку року, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Від початку 2024 року в Міністерстві оборони України кодифіковано та допущено до експлуатації понад 10 наземних роботизованих комплексів вітчизняної розробки.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, завданням сучасних високотехнологічних інструментів ведення війни є мінімізація прямого контакту з противником та убезпечення життя військовослужбовців. І першими в цій лінійці стали дрони-безпілотники, які зараз масово використовуються українськими воїнами під час виконання бойових завдань різного спектру: від ураження важливих об’єктів, техніки та живої сили ворога, до ведення повітряної розвідки і коригування вогню нашої артилерії.

У Міноборони зазначили, що наступним етапом посилення бойових спроможностей підрозділів Сил оборони України стало впровадження наземних мобільних та стаціонарних роботизованих платформ, що керуються як оператором, так і за допомогою штучного інтелекту.

Так, від початку року в Міністерстві оборони України кодифіковано та допущено до експлуатації понад 10 наземних роботизованих комплексів вітчизняної розробки. Роботизація є одним з перспективних напрямків посилення українського війська. Низка вітчизняних виробників працюють над створенням нових моделей і типів роботизованих систем, які мають на меті підвищити спроможності ЗСУ.

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Варто зауважити, що наземні роботизовані платформи мають різне призначення: бути носіями озброєння, допомагати нашим воїнам вести вогонь з укриття, не наражаючись на небезпеку. Окрім того, наземні роботи можуть виконувати завдання евакуації поранених з поля бою, виконувати логістичну підтримку – доставляти боєприпаси та інші вантажі на бойові позиції під ворожим вогнем, здійснювати постановку мінних загороджень. Або навпаки, розміновувати місцевість, реагуючи на команди сапера-оператора.

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Як повідомили в Міноборони, деякі роботизовані комплекси українського виробництва уже пройшли перевірку в бойових умовах і отримали оцінку кінцевого користувача – українських захисників. Конструктори та виробники врахували зауваження і побажання наших військовослужбовців, відтак роботизовані наземні платформи мають багато "сюрпризів" для противника.