Украина впервые законтрактовала роботизированные турели "ШаБля", - Федоров

Вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина впервые законтрактовала роботизированные турели отечественного производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Михаила Федорова.

"Технологически усиливаем армию с Brave1", – написал чиновник.

Он отметил, что "ШаБля" - это пуленепробиваемая автоматизированная система под пулеметы, она помогает бойцам дистанционно уничтожать врага. Именно благодаря дистанционной работе турель сохраняет жизнь и здоровье пулеметчиков.

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"Наша задача — помогать создавать инновации, чтобы они быстрее доходили до поля боя, быстрее применялись, мы получали обратную связь и этих инноваций становилось больше. Мы должны сеять стартапы и давать молодым предпринимателям создавать проекты, которые изменяют ситуацию на поле боя. Технологии помогают сохранять жизнь нашим воинам и быть эффективными", - добавил Федоров.

Боевой комплекс действует дистанционно с помощью пульта управления. Это позволяет вести сражение на расстоянии и сохранять жизнь защитников. Боевой модуль "ШаБля" создан компанией Global Dynamics из Львова. Турель предназначена для ведения боя по разному вооружению: 7,62-мм или 12,7-мм пулемет, 40-мм гранатомет. Комплекс оснащен тепловизором и дальномером, что позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 2 километров и эффективно поражать их.

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