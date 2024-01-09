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Новости ТехнологииВойна в Украине
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Украина впервые законтрактовала роботизированные турели "ШаБля", - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Технологии Война в Украине

шабля

Вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина впервые законтрактовала роботизированные турели отечественного производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Михаила Федорова.

"Технологически усиливаем армию с Brave1", – написал чиновник.

Он отметил, что "ШаБля" - это пуленепробиваемая автоматизированная система под пулеметы, она помогает бойцам дистанционно уничтожать врага. Именно благодаря дистанционной работе турель сохраняет жизнь и здоровье пулеметчиков.

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"Наша задача — помогать создавать инновации, чтобы они быстрее доходили до поля боя, быстрее применялись, мы получали обратную связь и этих инноваций становилось больше. Мы должны сеять стартапы и давать молодым предпринимателям создавать проекты, которые изменяют ситуацию на поле боя. Технологии помогают сохранять жизнь нашим воинам и быть эффективными", - добавил Федоров.

Боевой комплекс действует дистанционно с помощью пульта управления. Это позволяет вести сражение на расстоянии и сохранять жизнь защитников. Боевой модуль "ШаБля" создан компанией Global Dynamics из Львова. Турель предназначена для ведения боя по разному вооружению: 7,62-мм или 12,7-мм пулемет, 40-мм гранатомет. Комплекс оснащен тепловизором и дальномером, что позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 2 километров и эффективно поражать их.

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Топ комментарии
+19
......один харків'янин, він же і блогер такі турелі показував ще 14 і 15 роках, на замовлення бійців!!! Федоров брехун, " вперше"........
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09.01.2024 18:42
+16
з 14-го року талдичили про необхідність таких турелей

нарешті...
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09.01.2024 18:36
+15
Шо опять???!!!

Вперше роботизований возик з кулеметом!!!!
Вперше роботизований кулемет без возика!!!!

Ай да іноватор, ай да Федоров...

Наступним по ідеї буде роботизований возик без кулемета. І теж стопудово вперше на планеті.
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09.01.2024 18:37
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з 14-го року талдичили про необхідність таких турелей

нарешті...
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09.01.2024 18:36 Ответить
Пізно ж ви, хлопченята, подивились омериганський бойовичок, в якому подібною штукою скористався герой-поганець, якого зіграв вічний ковбой Брюс Вілліс. У тому фільмі Вілліс ще був молодий і чубатий, скільки ж років пройшло, пізно до наших кулібіних доходить, може варто було б звернутись за консультацією до певних спеціалістів Голлівуду, у них, якщо в загашниках поритись багато чого цікавого є, що б не сподобалось поганцям оркостану 🤔🧐😁
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09.01.2024 19:02 Ответить
**Шакал**
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09.01.2024 20:50 Ответить
Але назва москальска.
Перекласти на українську буде "тихіше, панночко".
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09.01.2024 19:23 Ответить
та піздно трохи. Хіба що ставити там де є захист від камікадзе. Без цього він одноразовий.
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09.01.2024 20:23 Ответить
южнокорейцы применяют такое на границе уже десятки лет
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09.01.2024 22:51 Ответить
Шо опять???!!!

Вперше роботизований возик з кулеметом!!!!
Вперше роботизований кулемет без возика!!!!

Ай да іноватор, ай да Федоров...

Наступним по ідеї буде роботизований возик без кулемета. І теж стопудово вперше на планеті.
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09.01.2024 18:37 Ответить
Наступним буде *****..
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09.01.2024 18:39 Ответить
''Зє-***''
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09.01.2024 19:33 Ответить
......один харків'янин, він же і блогер такі турелі показував ще 14 і 15 роках, на замовлення бійців!!! Федоров брехун, " вперше"........
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09.01.2024 18:42 Ответить
Так а я ж про шо. І сухопутні дрони з кулеметами приблизно тоді ж на Донбасі вже воювали.

А Федоров своєю правицею через 10 років САМ винайшов, зробив і законтрактував. До нього не було такого ніколи.

Причому певен, що далі піару ніхрена і не буде зроблено. От заявив, картинку показав и нормасик.
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09.01.2024 18:46 Ответить
Саша Беспалый
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09.01.2024 18:47 Ответить
Але ідея втім непогана ставити виносні кулемети - хотелось що б ними можна було керувати через інтернет.

Наприклад, сидиш ти десь в Італії і вже не ухилянт а воїн - та-та-та гасиш орків за келихом Мартіні
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09.01.2024 18:49 Ответить
Ага , а кацапи зламали перехопили керування розвернули і вже по ЗСУ луплять. Деякі речі мають бути ''деякими речами''
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09.01.2024 19:36 Ответить
набої не безкінечні, ззаряджати як? а як заклинить? а акумулятор поміняти, а ремонт, тому сиди на дивані роби ротом та-та-та, ти всіх убив.
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09.01.2024 21:55 Ответить
То це ті що виготовили в 14-15 роках чи вперше в 23 ??
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09.01.2024 21:00 Ответить
Він пропонував МО, але схоже що ні чого з того не вийшло!!! Але він робив багато і різних турелі і військові всім цим користувалися!!!
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09.01.2024 21:51 Ответить
То як же він називається?
Українським словом "*****" чи гопницьки -квартально "*****"?
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09.01.2024 18:41 Ответить
Українською не можна...антисемітизм...
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09.01.2024 18:45 Ответить
Давно на часі виготовити, та відправити на передок сотні тисяч таких "робокопів". Життя нащих воїнів набагато цінніше металу!
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09.01.2024 18:42 Ответить
в цього озброєння є один ворог - ЄРМАК і його медіаширма зеленський
потрібно організовувати підпільне виробництво від держави, а то всіх працівників мобілізують, а
рахунки заблокує ДБР, а ця подруга портнова басалаєва опублікує всі адреси в інтернеті,
і це не жарт !
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09.01.2024 18:44 Ответить
Казав про це ще з 2014 року. Про захисну смугу в 30 км яка прострілюється з автоматичних кулеметів гармат мінометів. З ровом для крокодилів. Але це нікому не потрібно було. Хотілось їздити в Крим, до московії, торгувати та принижуватись.
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09.01.2024 18:45 Ответить
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09.01.2024 18:45 Ответить
А шо такоє?
Вільні жінки. Як хочуть, так і розважаються у відпустці!
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09.01.2024 20:04 Ответить
Хорошие офицеры ФСБ не разговаривает с незнакомыми тётеньками!
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09.01.2024 21:08 Ответить
Ша, ***!
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09.01.2024 18:53 Ответить
******
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09.01.2024 19:05 Ответить
Це той Фьодоров що фсбшну "Дію" всучив Україні, пацріот України ще той ....
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09.01.2024 19:06 Ответить
Яку ж ще назву міг придумати інтернет-шахрай, крім кримінально-колгоспної..
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09.01.2024 19:08 Ответить
Для дронів теж потрібен схожий комплекс.
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09.01.2024 19:10 Ответить
А наші посадовці про все повідомляють ворогові наперед?
Типу ми там щось законтрактували, так шукайте протидію заздалегідь!
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09.01.2024 19:25 Ответить
Дуже затяжні род-и-и-и.......
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09.01.2024 19:25 Ответить
А «*****» це з помилкою написаний заклик «Ша, ***!» для федорових і йому подібних, щоб не розголошували таємниць?
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09.01.2024 19:44 Ответить
Наситили б війська такими штуками, і ворог дізнався б на передовій, ні. Спочатку розпотякають, потім гроші вкрадуть, і нічого не зроблять, що за люди…
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09.01.2024 20:08 Ответить
Файна штука, як для початку війни. А зараз... На один скид або камікадзе. Без прикриття вони одноразові ((
Було б добре такий мобільний кулемет проти дронів, щоб в автоматичному режимі націлювався, бо людина не встигне.
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09.01.2024 20:20 Ответить
В нас вже була така штука для знищення такнків, називалася "Стугна", виробляло КБ "Луч", пишуть що збанкрутіло
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09.01.2024 20:20 Ответить
А яким боком тут нуль федоров.
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09.01.2024 20:41 Ответить
Фьодоров! Йди *****! інтернет-жулік
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09.01.2024 20:52 Ответить
Штука потрібна, і це винайдено років 50 тому.Треба виробляти, а не робити на цьому хайп.
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09.01.2024 22:12 Ответить
ну, нормально
але Федоров - це не типовий представник зелені, поки ті в рояль прутнями тикали, він "Прозоро" запускав
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11.01.2024 17:55 Ответить
 
 