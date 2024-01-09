Украина впервые законтрактовала роботизированные турели "ШаБля", - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Технологии Война в Украине
Вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина впервые законтрактовала роботизированные турели отечественного производства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Михаила Федорова.
"Технологически усиливаем армию с Brave1", – написал чиновник.
Он отметил, что "ШаБля" - это пуленепробиваемая автоматизированная система под пулеметы, она помогает бойцам дистанционно уничтожать врага. Именно благодаря дистанционной работе турель сохраняет жизнь и здоровье пулеметчиков.
"Наша задача — помогать создавать инновации, чтобы они быстрее доходили до поля боя, быстрее применялись, мы получали обратную связь и этих инноваций становилось больше. Мы должны сеять стартапы и давать молодым предпринимателям создавать проекты, которые изменяют ситуацию на поле боя. Технологии помогают сохранять жизнь нашим воинам и быть эффективными", - добавил Федоров.
Боевой комплекс действует дистанционно с помощью пульта управления. Это позволяет вести сражение на расстоянии и сохранять жизнь защитников. Боевой модуль "ШаБля" создан компанией Global Dynamics из Львова. Турель предназначена для ведения боя по разному вооружению: 7,62-мм или 12,7-мм пулемет, 40-мм гранатомет. Комплекс оснащен тепловизором и дальномером, что позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 2 километров и эффективно поражать их.
Пожалуйста, подождите...
нарешті...
Перекласти на українську буде "тихіше, панночко".
Вперше роботизований возик з кулеметом!!!!
Вперше роботизований кулемет без возика!!!!
Ай да іноватор, ай да Федоров...
Наступним по ідеї буде роботизований возик без кулемета. І теж стопудово вперше на планеті.
А Федоров своєю правицею через 10 років САМ винайшов, зробив і законтрактував. До нього не було такого ніколи.
Причому певен, що далі піару ніхрена і не буде зроблено. От заявив, картинку показав и нормасик.
Наприклад, сидиш ти десь в Італії і вже не ухилянт а воїн - та-та-та гасиш орків за келихом Мартіні
Українським словом "*****" чи гопницьки -квартально "*****"?
потрібно організовувати підпільне виробництво від держави, а то всіх працівників мобілізують, а
рахунки заблокує ДБР, а ця подруга портнова басалаєва опублікує всі адреси в інтернеті,
і це не жарт !
Вільні жінки. Як хочуть, так і розважаються у відпустці!
Типу ми там щось законтрактували, так шукайте протидію заздалегідь!
Було б добре такий мобільний кулемет проти дронів, щоб в автоматичному режимі націлювався, бо людина не встигне.
але Федоров - це не типовий представник зелені, поки ті в рояль прутнями тикали, він "Прозоро" запускав