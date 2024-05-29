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Міноборони (7016) розшук (644) військовослужбовці (4596) мобілізація (2874) додаток (462) Черногоренко (100)

Понад 700 тисяч громадян знято з безпідставного "розшуку" завдяки "Резерв+", - Міноборони

Статус розшуку у Резерв+

У реєстрі "Оберіг" без юридичних підстав мали статус "у розшуку" 710 тисяч військовозобов’язаних. Цю помилку вдалося виправити завдяки мобільному додатку від Міноборони "Резерв+".

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Чому громадяни отримували статус "в розшуку" у додатку?

Черногоренко пояснила, що військовозобов'язані мали такий статус, якщо порушували правила військового обліку - наприклад, ігнорували повістки, ТЦК зверталось до Національної поліції. Проте фактично кількість таких звернень становить близько 25%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 18 червня у застосунку "Резерв+" з’явиться QR-код, - Міноборони

"Згідно з законодавством такий "розшук" мав свої терміни. Адже до 19 травня адміністративне стягнення могло бути накладене не пізніше двох місяців з дня порушення правил військового обліку. Зараз цей термін — 3 місяці з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення", - зазначили у Міноборони

Черногоренко додала, що статус "в розшуку" отримали багато військовослужбовців, чиї дані не були оцифровані своєчасно.

"На жаль, в державних реєстрах дійсно багато помилок внаслідок людського фактора. А без "Резерв+" виправити їх було б майже неможливо", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 14 тис. військовозобов’язаних українців у 124 країнах за кордоном вже оновили свої дані в "Резерв+"

Як зазначається, для того, щоб побачити оновлений статус необхідно авторизуватись у "Резерв+" повторно. При цьому у разі зняття з "розшуку" до ТЦК звертатись не потрібно.

Раніше повідомлялося, що військовозобов’язані, які під час оновлення військово-облікових даних через застосунок "Резерв+" дізналися про помилковий статус розшуку, можуть звернутися до служби технічної підтримки та виправити помилку в ТЦК та СП.

Нагадуємо, "Резерв+" - мобільний застосунок для для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволить оновити свої облікові дані онлайн в реєстрі "Оберіг".

У Міноборони анонсували, що в "Резерв+" зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

Також читайте: У Міноборони відповіли на найбільш поширені питання щодо роботи застосунку "Резерв+". ІНФОГРАФІКА

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Топ коментарі
+27
а хто ж їх подав у безпідставний розшук? їбанати якісь. самі признались, що заносять в базу кого хочуть просто так.
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29.05.2024 14:50
+23
Та пофіг на 700 тис. громадян, ви головне скажіть Потужного вдалось знайти? Він оновив свої дані, чи все так же носять повістки в Кривий Ріг в квартиру батьків.
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29.05.2024 14:48
+22
Та там один Бубучка чотири рази занесенеий... А скільки їх в одному Кварталі таких...
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29.05.2024 14:47
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доводять ситуацію до абсурду, або створюють безконтрольну диктатуру, коли можна хапати будь-кого з великими шансами схопити того, хто в "розшуку"
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29.05.2024 14:45 Відповісти
Та там один Бубучка чотири рази занесенеий... А скільки їх в одному Кварталі таких...
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29.05.2024 14:47 Відповісти
В них довідки від психдиспансеру.
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29.05.2024 14:54 Відповісти
Та пофіг на 700 тис. громадян, ви головне скажіть Потужного вдалось знайти? Він оновив свої дані, чи все так же носять повістки в Кривий Ріг в квартиру батьків.
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29.05.2024 14:48 Відповісти
а хто ж їх подав у безпідставний розшук? їбанати якісь. самі признались, що заносять в базу кого хочуть просто так.
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29.05.2024 14:50 Відповісти
Це чудова підстава "бусифікувати" будь-кого. "Там розберемося".
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29.05.2024 14:55 Відповісти
Отож. Це тіпічно кацапська логіка - "там разбєрутся", або "начальству віднєє".

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29.05.2024 17:59 Відповісти
Це не підстава якийсь там мусорський оберіг на планшеті, це службістський фейк, не більше й не менше.
Має бути спочатку оголошена підозра у вчиненні кримінального правопорушення, потім постанова слідчого органу досудового розслідування про оголошення особи в розшук, якщо попередньо вжиті заходи не дали можливості визначити місцезнаходження підозрюваного чи обвинуваченого. Лише постанова слідчого у кримінальному провадженні є підставою для оголошення розшуку особи.
Це можна кваліфікувати як службове підроблення, тероризм цивільного населення, шахрайство, вимагання, перевищення повноважень, зловживання владою, залежно від обставин вчинення злочину ухилянтами й злочинцями в погонах.
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29.05.2024 19:28 Відповісти
У реєстрі "Оберіг" без юридичних підстав мали статус "у розшуку" 710 тисяч військовозобов'язаних.

Це як взагалі?
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29.05.2024 14:53 Відповісти
Це анархія.
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29.05.2024 15:02 Відповісти
арахамнія
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29.05.2024 16:45 Відповісти
З "оновленооблікованих" у Резерві+ трохи більше 1 мільйона військовозобов'язаних, - 710 тисяч мали статус "у розшуку". Тобто, це майже сакраментальні 73%.

Совпадєніє?

ТЦК розшукують виборців Зеленського...
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29.05.2024 19:36 Відповісти
Саме так! Більше половини зареєстрованих зареєструвалися у розшук самі, ніхто їх не розшукував, там питання було "Чи бажаєте стати розшукуваним ухилянтом?" Вони відповіли ствердно. "Чи надаєте додатку дозвіл...". - "Так"
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29.05.2024 14:57 Відповісти
Не мели дурниць!
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29.05.2024 15:39 Відповісти
А там є опція "Надати додатку дозвіл мобілізувати користувача"?
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29.05.2024 15:43 Відповісти
А відповідальність за такі про*би буде?!!!
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29.05.2024 14:59 Відповісти
Буде. Для ухилянта. Якого щойно зняли з розшуку, але "осадок остался"
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29.05.2024 15:04 Відповісти
звісно буде) хто був в розшуку - мобілізується за пришвидшенною процедурою - тцк-влк-навчальний центр - окоп - 2 дні
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29.05.2024 15:49 Відповісти
Не плутайте відповідальність з сервісом Платна відписка
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29.05.2024 16:50 Відповісти
так це не реєстр, а шарашка. Викинути нафіг цей реєстр, а у розробників конфіскувати гроші, отримані за цю роботу і майно
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29.05.2024 15:01 Відповісти
Левова частка грошей вже розпихана по кишенях "замовників".
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29.05.2024 15:13 Відповісти
Ну так для того і робилося. Притомні люди з самого початку так і говорили.
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29.05.2024 15:32 Відповісти
цю сову неможливо натягнути на жоден глобус. щоденні новини про незаконний застосунок
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29.05.2024 15:11 Відповісти
ЗеЛене Дно насправді не має дна. Вони з кожним днем самовдосконалюються...
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29.05.2024 15:42 Відповісти
****, я вже посивів весь. Помилка. На обліку.
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29.05.2024 15:17 Відповісти
І шо ? Цей розшук , чи реєстрація даних додали військових на фронт ?
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29.05.2024 15:18 Відповісти
В цьому визнанні все чудово, особливо словосполучення "Безпідставний розшук"
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29.05.2024 15:20 Відповісти
А кто понесет наказание за то что безпiдставно внесли в розыск невиновных людей? А вы знаете что только в Винницкой области произошло три самоубийства на етой почве, когда невиноватые люди получили повестки со штампом что они в розыске? Притом один из них даже по закону имел бронь так как имел трех несовершеннолетних детей.
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29.05.2024 15:23 Відповісти
iНе3.14зди!
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29.05.2024 16:09 Відповісти
Це вже стаття для шулерів зєопи і їх іуд виконавців за доведення до самогубства
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29.05.2024 19:36 Відповісти
Заяви про майже мільйон добровільно оновлених даних в "Резерв+". Їх не будуть мобілізовувати? Політика ОПИ силоміць заламувати прохожих, лицем в оновлений асфальт, і з такою "мотивацією" на передок?
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29.05.2024 15:26 Відповісти
1. Створюємо глючний реєстр і вносимо всіх підряд в розшук "без юридичних підстав"
2. Випускаємо інший глючний додаток який збирає персональні дані і ніби цю проблему вирішує і орем "ми обісралися, щоправда вам в штани, але дивіться, ми підмилися!".
....
4. Profit
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29.05.2024 15:30 Відповісти
В пропущеному п.3 було "Отримали за це гівно грубі гроші"?
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29.05.2024 15:46 Відповісти
Підміна понятть в повному обсязі:

- розшук - це не справжній розшук (згідно ККУ), а якийсь тцк "розшук";

- ухилянт - цивільна людина яка не складала присягу і ніколи не тримала в руках зброї.

Додавати всіх у "розшук" це ж по суті презумпція винуватості - тобто обоснуй що ти не ухилянт.
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29.05.2024 15:46 Відповісти
Цікаво от що, читата - "Черногоренко додала, що статус "в розшуку" отримали багато військовослужбовців, чиї дані не були оцифровані своєчасно." Тобто близько 700 000 людей, які мали статус "у розшуку" це насправді військовослужбоці, яким і реєструватись не було потреби, тобто майже всі військовослужбовці. От як злажено працює адміністративний апарат! А по друге - виходить, що частка, яка дійсно не військовослужбовці і не заброньовані і не "менти+" складає менше 10% від загальної кількості зареєестрваних у цьому застосунку.
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29.05.2024 15:55 Відповісти
1. Яким нормативним актом передбачено існування РЕЗЕРВУ+? Нагадаю, що за своїм функціоналом, він не є електронним кабінетом.

2. Чи є оновлення персональних даних виконанням обовязку уточнити персональні дані? Відповідно до перехідних положень ЗУ №3633 "громадяни України, ... зобов'язані протягом 60 днів ... уточнити ... персональні дані" - застосунок РЕЗЕРВ+ - оновлює персональні данні.Нагадую, що термін "оновлення персональних даних" в ЗУ №3633 стосується виключно оновлення даних в консульських установах.

3. У разі відмови МОУ від подальшого виористання застосунку РЕЗЕРВ+, чи буде якесь підтвердження у військовозобов'язаного факту "оновлення/уточнення даних"?

4. Оскільки ТЦК та СП не мають права здійснювати оперативно-розшукову діяльність, на підставі якого закону ТЦК та СП вносить статус військовозобов'язаного "У Розшуку"?

5. Яка відповідальність передбачена для працівників ТЦК та СП за помилки, або так званий "людський фактор"?

6. Чи є факти притягнення працівників ТЦК та СП за помилки/людський фактор?
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29.05.2024 16:37 Відповісти
 
 