Понад 700 тисяч громадян знято з безпідставного "розшуку" завдяки "Резерв+", - Міноборони

У реєстрі "Оберіг" без юридичних підстав мали статус "у розшуку" 710 тисяч військовозобов’язаних. Цю помилку вдалося виправити завдяки мобільному додатку від Міноборони "Резерв+".

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Чому громадяни отримували статус "в розшуку" у додатку?

Черногоренко пояснила, що військовозобов'язані мали такий статус, якщо порушували правила військового обліку - наприклад, ігнорували повістки, ТЦК зверталось до Національної поліції. Проте фактично кількість таких звернень становить близько 25%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 18 червня у застосунку "Резерв+" з’явиться QR-код, - Міноборони

"Згідно з законодавством такий "розшук" мав свої терміни. Адже до 19 травня адміністративне стягнення могло бути накладене не пізніше двох місяців з дня порушення правил військового обліку. Зараз цей термін — 3 місяці з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення", - зазначили у Міноборони.

Черногоренко додала, що статус "в розшуку" отримали багато військовослужбовців, чиї дані не були оцифровані своєчасно.

"На жаль, в державних реєстрах дійсно багато помилок внаслідок людського фактора. А без "Резерв+" виправити їх було б майже неможливо", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 14 тис. військовозобов’язаних українців у 124 країнах за кордоном вже оновили свої дані в "Резерв+"

Як зазначається, для того, щоб побачити оновлений статус необхідно авторизуватись у "Резерв+" повторно. При цьому у разі зняття з "розшуку" до ТЦК звертатись не потрібно.

Раніше повідомлялося, що військовозобов’язані, які під час оновлення військово-облікових даних через застосунок "Резерв+" дізналися про помилковий статус розшуку, можуть звернутися до служби технічної підтримки та виправити помилку в ТЦК та СП.

Нагадуємо, "Резерв+" - мобільний застосунок для для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволить оновити свої облікові дані онлайн в реєстрі "Оберіг".

У Міноборони анонсували, що в "Резерв+" зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

Також читайте: У Міноборони відповіли на найбільш поширені питання щодо роботи застосунку "Резерв+". ІНФОГРАФІКА