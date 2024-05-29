Понад 700 тисяч громадян знято з безпідставного "розшуку" завдяки "Резерв+", - Міноборони
У реєстрі "Оберіг" без юридичних підстав мали статус "у розшуку" 710 тисяч військовозобов’язаних. Цю помилку вдалося виправити завдяки мобільному додатку від Міноборони "Резерв+".
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ.
Чому громадяни отримували статус "в розшуку" у додатку?
Черногоренко пояснила, що військовозобов'язані мали такий статус, якщо порушували правила військового обліку - наприклад, ігнорували повістки, ТЦК зверталось до Національної поліції. Проте фактично кількість таких звернень становить близько 25%.
"Згідно з законодавством такий "розшук" мав свої терміни. Адже до 19 травня адміністративне стягнення могло бути накладене не пізніше двох місяців з дня порушення правил військового обліку. Зараз цей термін — 3 місяці з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення", - зазначили у Міноборони.
Черногоренко додала, що статус "в розшуку" отримали багато військовослужбовців, чиї дані не були оцифровані своєчасно.
"На жаль, в державних реєстрах дійсно багато помилок внаслідок людського фактора. А без "Резерв+" виправити їх було б майже неможливо", - додала вона.
Як зазначається, для того, щоб побачити оновлений статус необхідно авторизуватись у "Резерв+" повторно. При цьому у разі зняття з "розшуку" до ТЦК звертатись не потрібно.
Раніше повідомлялося, що військовозобов’язані, які під час оновлення військово-облікових даних через застосунок "Резерв+" дізналися про помилковий статус розшуку, можуть звернутися до служби технічної підтримки та виправити помилку в ТЦК та СП.
Нагадуємо, "Резерв+" - мобільний застосунок для для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволить оновити свої облікові дані онлайн в реєстрі "Оберіг".
У Міноборони анонсували, що в "Резерв+" зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.
Будь ласка, зачекайте...
Має бути спочатку оголошена підозра у вчиненні кримінального правопорушення, потім постанова слідчого органу досудового розслідування про оголошення особи в розшук, якщо попередньо вжиті заходи не дали можливості визначити місцезнаходження підозрюваного чи обвинуваченого. Лише постанова слідчого у кримінальному провадженні є підставою для оголошення розшуку особи.
Це можна кваліфікувати як службове підроблення, тероризм цивільного населення, шахрайство, вимагання, перевищення повноважень, зловживання владою, залежно від обставин вчинення злочину ухилянтами й злочинцями в погонах.
Це як взагалі?
Совпадєніє?
ТЦК розшукують виборців Зеленського...
2. Випускаємо інший глючний додаток який збирає персональні дані і ніби цю проблему вирішує і орем "ми обісралися, щоправда вам в штани, але дивіться, ми підмилися!".
....
4. Profit
- розшук - це не справжній розшук (згідно ККУ), а якийсь тцк "розшук";
- ухилянт - цивільна людина яка не складала присягу і ніколи не тримала в руках зброї.
Додавати всіх у "розшук" це ж по суті презумпція винуватості - тобто обоснуй що ти не ухилянт.
2. Чи є оновлення персональних даних виконанням обовязку уточнити персональні дані? Відповідно до перехідних положень ЗУ №3633 "громадяни України, ... зобов'язані протягом 60 днів ... уточнити ... персональні дані" - застосунок РЕЗЕРВ+ - оновлює персональні данні.Нагадую, що термін "оновлення персональних даних" в ЗУ №3633 стосується виключно оновлення даних в консульських установах.
3. У разі відмови МОУ від подальшого виористання застосунку РЕЗЕРВ+, чи буде якесь підтвердження у військовозобов'язаного факту "оновлення/уточнення даних"?
4. Оскільки ТЦК та СП не мають права здійснювати оперативно-розшукову діяльність, на підставі якого закону ТЦК та СП вносить статус військовозобов'язаного "У Розшуку"?
5. Яка відповідальність передбачена для працівників ТЦК та СП за помилки, або так званий "людський фактор"?
6. Чи є факти притягнення працівників ТЦК та СП за помилки/людський фактор?