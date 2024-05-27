Понад 14 тис. військовозобов’язаних українців у 124 країнах за кордоном вже оновили свої дані в "Резерв+"

Понад 1,1 млн військовозобов’язаних громадян оновили свої дані у додатку "Резерв+".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужуб Міноборони.

Зазначається, що лідерами стали Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

Станом на 27 травня понад 1.1 млн військовозобов’язаних оновили дані через Резерв+, майже 55 тисяч через ЦНАП та близько 38 тисяч через ТЦК.

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