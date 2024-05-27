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Понад 14 тис. військовозобов’язаних українців у 124 країнах за кордоном вже оновили свої дані в "Резерв+"

Понад 1 млн осіб авторизувалися у Резерв+

Понад 1,1 млн військовозобов’язаних громадян оновили свої дані у додатку "Резерв+".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужуб Міноборони.

Зазначається, що лідерами стали Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

Станом на 27 травня понад 1.1 млн військовозобов’язаних оновили дані через Резерв+, майже 55 тисяч через ЦНАП та близько 38 тисяч через ТЦК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У "Резерв+" незабаром з’явиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7349) мобілізація (3048) додаток (474)


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Топ коментарі
+5
Хоть бы польских фермеров на границе толпой не затоптали когда ломанутся в свои ТЦК.
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27.05.2024 15:23
+4
А чого б не оновити, якщо за кордоном. Можна навіть своє фото в плавках на пляжі і з автографом у ТЦК рекомендованим листом відправити
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27.05.2024 14:35
+3
Буде армія №2 -- Монако
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27.05.2024 14:39
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Зара як ламанут...
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27.05.2024 14:33 Відповісти
ждітє.
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27.05.2024 14:44 Відповісти
А чого б не оновити, якщо за кордоном. Можна навіть своє фото в плавках на пляжі і з автографом у ТЦК рекомендованим листом відправити
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27.05.2024 14:35 Відповісти
Поки не оновиш штраф менший ніж за неявку по повістці
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27.05.2024 15:34 Відповісти
Буде армія №2 -- Монако
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27.05.2024 14:39 Відповісти
щось нагадало... карнавал в Ріо -Де-Жонейро ...самбодром
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27.05.2024 14:47 Відповісти
срака...я вже третій день не можу оновити..хіба що з ощадбанку смс відсилають і все.
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27.05.2024 14:43 Відповісти
В США аплікація заблокована до завантаження. Щоб зкачати мені прийшлося провозитися 2 години з бубном і танцями.
Думаю вони брешуть, як завжди!
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27.05.2024 14:50 Відповісти
Навіщо Вам оновлювати? Приїдете на влк, якщо викличуть?
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27.05.2024 14:55 Відповісти
Ага, зараз, розігналися...Ідіотів не має за кордоном на Заході.
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27.05.2024 14:57 Відповісти
Деякі пишуть, що оновлюють. Який сенс, якщо не збираються повертатися. Просто їх можуть викликати якимось чином на влк, а потім оголосити у розшук, якщо не з'являться. Надати запит на екстрадицію. Просто не бачу іншої мети, навіщо закликати оновити дані тих, хто виїхав.
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27.05.2024 15:02 Відповісти
Володимир Мик вважає, що на фронті з кацапами воюють ідіоти?
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27.05.2024 15:40 Відповісти
Хіба пан Володимир написав, що ті, хто воюють на фронті з кацапами, оновлювали свої дані з-за кордону?
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27.05.2024 18:09 Відповісти
Звісно що не прийду, мені не треба, а якби й треба булоб то не пішов, честно кажучи. Так хотів подивитися шо за приблуду зклєпали
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27.05.2024 14:58 Відповісти
0,1 % від усіх чоловіків призовного віку, які знаходяться за кордоном, оновили дані.
Ну це прям перемога Зевлади.
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27.05.2024 14:52 Відповісти
Як не набрешуть, самі не свої.
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27.05.2024 14:55 Відповісти
Па-пріколу от і оновили, а чё.
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27.05.2024 15:03 Відповісти
Хоть бы польских фермеров на границе толпой не затоптали когда ломанутся в свои ТЦК.
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27.05.2024 15:23 Відповісти
 
 