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Более 14 тыс. военнообязанных украинцев в 124 странах за рубежом уже обновили свои данные в "Резерв+"

Понад 1 млн осіб авторизувалися у Резерв+

Более 1,1 млн военнообязанных граждан обновили свои данные в приложении "Резерв+".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что лидерами стали Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

По состоянию на 27 мая более 1.1 млн военнообязанных обновили данные через Резерв+, почти 55 тысяч через ЦПАУ и около 38 тысяч через ТЦК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В "Резерв+" вскоре появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный, - Минобороны
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Топ комментарии
+5
Хоть бы польских фермеров на границе толпой не затоптали когда ломанутся в свои ТЦК.
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27.05.2024 15:23
+4
А чого б не оновити, якщо за кордоном. Можна навіть своє фото в плавках на пляжі і з автографом у ТЦК рекомендованим листом відправити
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27.05.2024 14:35
+3
Буде армія №2 -- Монако
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27.05.2024 14:39
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Зара як ламанут...
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27.05.2024 14:33 Ответить
ждітє.
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27.05.2024 14:44 Ответить
А чого б не оновити, якщо за кордоном. Можна навіть своє фото в плавках на пляжі і з автографом у ТЦК рекомендованим листом відправити
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27.05.2024 14:35 Ответить
Поки не оновиш штраф менший ніж за неявку по повістці
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27.05.2024 15:34 Ответить
Буде армія №2 -- Монако
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27.05.2024 14:39 Ответить
щось нагадало... карнавал в Ріо -Де-Жонейро ...самбодром
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27.05.2024 14:47 Ответить
срака...я вже третій день не можу оновити..хіба що з ощадбанку смс відсилають і все.
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27.05.2024 14:43 Ответить
В США аплікація заблокована до завантаження. Щоб зкачати мені прийшлося провозитися 2 години з бубном і танцями.
Думаю вони брешуть, як завжди!
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27.05.2024 14:50 Ответить
Навіщо Вам оновлювати? Приїдете на влк, якщо викличуть?
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27.05.2024 14:55 Ответить
Ага, зараз, розігналися...Ідіотів не має за кордоном на Заході.
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27.05.2024 14:57 Ответить
Деякі пишуть, що оновлюють. Який сенс, якщо не збираються повертатися. Просто їх можуть викликати якимось чином на влк, а потім оголосити у розшук, якщо не з'являться. Надати запит на екстрадицію. Просто не бачу іншої мети, навіщо закликати оновити дані тих, хто виїхав.
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27.05.2024 15:02 Ответить
Володимир Мик вважає, що на фронті з кацапами воюють ідіоти?
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27.05.2024 15:40 Ответить
Хіба пан Володимир написав, що ті, хто воюють на фронті з кацапами, оновлювали свої дані з-за кордону?
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27.05.2024 18:09 Ответить
Звісно що не прийду, мені не треба, а якби й треба булоб то не пішов, честно кажучи. Так хотів подивитися шо за приблуду зклєпали
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27.05.2024 14:58 Ответить
0,1 % від усіх чоловіків призовного віку, які знаходяться за кордоном, оновили дані.
Ну це прям перемога Зевлади.
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27.05.2024 14:52 Ответить
Як не набрешуть, самі не свої.
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27.05.2024 14:55 Ответить
Па-пріколу от і оновили, а чё.
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27.05.2024 15:03 Ответить
Хоть бы польских фермеров на границе толпой не затоптали когда ломанутся в свои ТЦК.
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27.05.2024 15:23 Ответить
 
 