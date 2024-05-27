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Более 14 тыс. военнообязанных украинцев в 124 странах за рубежом уже обновили свои данные в "Резерв+"
Более 1,1 млн военнообязанных граждан обновили свои данные в приложении "Резерв+".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Отмечается, что лидерами стали Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.
По состоянию на 27 мая более 1.1 млн военнообязанных обновили данные через Резерв+, почти 55 тысяч через ЦПАУ и около 38 тысяч через ТЦК.
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+5 govtva
показать весь комментарий27.05.2024 15:23
+4 Dmitry Klaus
показать весь комментарий27.05.2024 14:35
+3 Валентин Коваль 7c749467
показать весь комментарий27.05.2024 14:39
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Думаю вони брешуть, як завжди!
Ну це прям перемога Зевлади.