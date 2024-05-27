Более 14 тыс. военнообязанных украинцев в 124 странах за рубежом уже обновили свои данные в "Резерв+"

Более 1,1 млн военнообязанных граждан обновили свои данные в приложении "Резерв+".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что лидерами стали Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.

По состоянию на 27 мая более 1.1 млн военнообязанных обновили данные через Резерв+, почти 55 тысяч через ЦПАУ и около 38 тысяч через ТЦК.

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