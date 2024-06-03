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Функція онлайн-рекрутингу з’явиться у "Резерв+", - Міноборони

У Резерв+ з'явиться онлайн рекрутинг

У додатку "Резерв+" незабаром з’явиться можливість онлайн-рекрутингу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Ще одним з важливих пунктів щодо Резерв+ буде можливість онлайн-рекрутингу, можливість переглянути вакансії, які надходять у Збройних Силах України, і подати заявку", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у додатку "Резерв+" незабаром з’явиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий

Читайте: Через застосунок "Резерв+" оновили дані 1,3 млн військовозобов’язаних, з них 15 тис. за кордоном, - Міноборони

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И лопатку от Кулебы тоже выдадут?
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03.06.2024 11:53 Відповісти
я б такі штанці і на рибалку не вдягнув...
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03.06.2024 11:58 Відповісти
Приложение постоянно висит. Данные слетают. Я должен каждое утро обновлять данные? І що це за мова така: 'Функція онлайн-рекрутингу", "транспорентність імплементації"... Пишите уже на английском, чтобы не издеваться над прекрасным языком.
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03.06.2024 12:00 Відповісти
А який конкурс в піхоту? 1 бажаючий на 10 вакансій?
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03.06.2024 12:02 Відповісти
Треба трохи почекати і з'явиться функція онайн-службінгу.
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03.06.2024 12:03 Відповісти
Опція автозбереження з яким патчем вийде? Чи ця функція доступна лише з преміум акаунтом десь в тиловій частині?
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03.06.2024 12:06 Відповісти
буба проклав путь - 4 рази ухились і ти президент!
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03.06.2024 12:11 Відповісти
Обязательно нужно добавить функцию "Бусик+" и функцию "Заложи соседа-получи отсрочку" Был в мире один епанариум-теперь два
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03.06.2024 12:19 Відповісти
Угу, хочеш насмішити начальника ТЦК - розкажи йому на яку посаду і куди ти записався в рекрутинговому центрі
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03.06.2024 12:39 Відповісти
 
 