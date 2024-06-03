1 886 9
Функція онлайн-рекрутингу з’явиться у "Резерв+", - Міноборони
У додатку "Резерв+" незабаром з’явиться можливість онлайн-рекрутингу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
"Ще одним з важливих пунктів щодо Резерв+ буде можливість онлайн-рекрутингу, можливість переглянути вакансії, які надходять у Збройних Силах України, і подати заявку", - зазначила вона.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у додатку "Резерв+" незабаром з’явиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
odin_sokolov
показати весь коментар03.06.2024 11:53 Відповісти Мені подобається 4
discovery
показати весь коментар03.06.2024 11:58 Відповісти Мені подобається 0
Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
показати весь коментар03.06.2024 12:00 Відповісти Мені подобається 1
Calvados
показати весь коментар03.06.2024 12:02 Відповісти Мені подобається 2
Erlich Bachman
показати весь коментар03.06.2024 12:03 Відповісти Мені подобається 4
Calvados
показати весь коментар03.06.2024 12:06 Відповісти Мені подобається 1
discovery
показати весь коментар03.06.2024 12:11 Відповісти Мені подобається 1
Дмитрий Selftravel
показати весь коментар03.06.2024 12:19 Відповісти Мені подобається 4
Dmitry Klaus
показати весь коментар03.06.2024 12:39 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...