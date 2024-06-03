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Функция онлайн-рекрутинга появится в "Резерв+", - Минобороны
В приложении "Резерв+" вскоре появится возможность онлайн-рекрутинга.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
"Еще одним из важных пунктов в Резерв+ будет возможность онлайн-рекрутинга, возможность просмотреть вакансии, поступающие в Вооруженных Силах Украины, и подать заявку", - отметила она.
Напомним, ранее сообщалось, что в приложении "Резерв+" вскоре появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный.
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