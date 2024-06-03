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Функция онлайн-рекрутинга появится в "Резерв+", - Минобороны

У Резерв+ з'явиться онлайн рекрутинг

В приложении "Резерв+" вскоре появится возможность онлайн-рекрутинга.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

"Еще одним из важных пунктов в Резерв+ будет возможность онлайн-рекрутинга, возможность просмотреть вакансии, поступающие в Вооруженных Силах Украины, и подать заявку", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в приложении "Резерв+" вскоре появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный.

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И лопатку от Кулебы тоже выдадут?
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03.06.2024 11:53 Ответить
я б такі штанці і на рибалку не вдягнув...
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03.06.2024 11:58 Ответить
Приложение постоянно висит. Данные слетают. Я должен каждое утро обновлять данные? І що це за мова така: 'Функція онлайн-рекрутингу", "транспорентність імплементації"... Пишите уже на английском, чтобы не издеваться над прекрасным языком.
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03.06.2024 12:00 Ответить
А який конкурс в піхоту? 1 бажаючий на 10 вакансій?
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03.06.2024 12:02 Ответить
Треба трохи почекати і з'явиться функція онайн-службінгу.
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03.06.2024 12:03 Ответить
Опція автозбереження з яким патчем вийде? Чи ця функція доступна лише з преміум акаунтом десь в тиловій частині?
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03.06.2024 12:06 Ответить
буба проклав путь - 4 рази ухились і ти президент!
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03.06.2024 12:11 Ответить
Обязательно нужно добавить функцию "Бусик+" и функцию "Заложи соседа-получи отсрочку" Был в мире один епанариум-теперь два
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03.06.2024 12:19 Ответить
Угу, хочеш насмішити начальника ТЦК - розкажи йому на яку посаду і куди ти записався в рекрутинговому центрі
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03.06.2024 12:39 Ответить
 
 