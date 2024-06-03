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Якщо оновити дані в "Резерв+", то працівники ТЦК можуть вручити повістку на ВЛК, - адвокат

Після оновлення даних можуть вручити повістку на ВЛК

Повістку на проходження ВЛК можуть вручити громадянам, які оновили дані у додатку "Резерв+".

Про це заявила адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, людину, яка оновила дані в додатку "Резерв+" правоохоронці чи працівники ТЦК не зможуть оштрафувати за те, що вона не оновила дані. Водночас коли таку людину зустрінуть працівники ТЦК, то наступним кроком буде вручення повістки на ВЛК.

За її словами, така сама процедура очікує й тих, хто дані ще не оновив: їх направлять до ТЦК оновлювати дані. А до процедури оновлення даних і якраз і входить проходження військово-лікарської комісії.

Читайте: Через застосунок "Резерв+" оновили дані 1,3 млн військовозобов’язаних, з них 15 тис. за кордоном, - Міноборони

"Особи, які вже оновили дані онлайн, будуть отримувати направлення на ВЛК і в подальшому реалізовувати це направлення на практиці. Буде доступна більш детальна функція: коли наступного разу зупинять на вулиці, то при перевірці даних буде видно, що людина зареєстрована в єдиному реєстрі призовників, мобілізованих та військовослужбовців. І також буде видно, що в нього є направлення на ВЛК, яке було або не було реалізоване", - пояснила адвокат.

Також у профільних структурах обіцяють, що працівникам ТЦК також буде доступна інформація про те, скільки повісток чоловік отримав і на скільки з них не зреагував. Але зараз цього функціоналу поки не запроваджено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Функція онлайн-рекрутингу з’явиться у "Резерв+", - Міноборони

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Топ коментарі
+18
А разве не для этого система создавалась?))))
То в "кнр" электронный концлагерь... А тут другое: "потужний незламний" Нарид, наломавший дров и не соображающий, как и кто будет расхлебывать.
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03.06.2024 15:49
+16
Давайте з початку почнемо з працівників ТЦК. Дивлячись на хлопців, які повертаються на фронт з госпіталів, то працівників ТЦК можна сміло записувати в штурмові групи навіть без ВЛК.
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03.06.2024 16:04
+10
Авжеж вручать. План заготівель сам себе не виконає.
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03.06.2024 15:53
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Ну й в чому проблема? Термін дії висновку ВЛК - рік. Сходіть в свої поліклініки по хронічним болячкам - отримайте папірці. І на ВЛК буде легше пояснювати шо "нє я такая - он сам прішьол"
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03.06.2024 15:47 Відповісти
також через сімейного лікаря все провести. Не через комерційні
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03.06.2024 15:58 Відповісти
Повістку зможуть вручити і на шляху до поліклиники)
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03.06.2024 16:46 Відповісти
Сірожа, дай вгадаю - ти весь цей час підсцикуєш і якщо й виходиш з хати то короткими перебіжками. Так?
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03.06.2024 17:17 Відповісти
Так, я вже 11 років з хати не вихожу, вгадав
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03.06.2024 18:57 Відповісти
На самоізоляції.
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03.06.2024 19:12 Відповісти
згідно нового закону достатньо поштою відправити.
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03.06.2024 17:52 Відповісти
Зручно!
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03.06.2024 18:58 Відповісти
Ну процедура така, дійсно оновлення даних це і ВЛК. А що робити, чи із резервом, чи без резерва..
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03.06.2024 15:49 Відповісти
А разве не для этого система создавалась?))))
То в "кнр" электронный концлагерь... А тут другое: "потужний незламний" Нарид, наломавший дров и не соображающий, как и кто будет расхлебывать.
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03.06.2024 15:49 Відповісти
Авжеж вручать. План заготівель сам себе не виконає.
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03.06.2024 15:53 Відповісти
У моєму ТЦК вже черага до кінця липня на проходження ВЛК. Навіть ті, хто хоче отримати бронь, має пройти ВЛК, яку зараз пройти нереально через наплив людей.
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03.06.2024 16:00 Відповісти
Давайте з початку почнемо з працівників ТЦК. Дивлячись на хлопців, які повертаються на фронт з госпіталів, то працівників ТЦК можна сміло записувати в штурмові групи навіть без ВЛК.
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03.06.2024 16:04 Відповісти
В першу чергу я б мобілізовував адвокатів - спеціалістів по мобілізації..
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03.06.2024 16:07 Відповісти
А ще Бутусова. а то якось надто багато говорить про проблеми в армії. А не буде говорити - і зразу все стане добре.
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03.06.2024 16:19 Відповісти
особливо жінок?
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03.06.2024 16:28 Відповісти
Чи й не новина. Прямо відкриття Америки.)
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03.06.2024 16:09 Відповісти
*******, а куди ви їх усіх діваєте?
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03.06.2024 16:11 Відповісти
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03.06.2024 18:06 Відповісти
Кажуть, що тих, хто оновив дані, будуть возити в бусіку сидячи, а тих, хто не оновив - стоячи.
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03.06.2024 16:12 Відповісти
Можна й без ВЛК оновити дані, знайомий(офіцер, якого тцк уже давно шукає) дав тцкашніку(кенту) свій воєннік, той все пропічатав, має qrкод... Влк поки удальонно нема можливості проходити (або грошей бракує), тому без нього
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03.06.2024 16:20 Відповісти
да пошли вы со своей мобилизацией, мобилизуйте можновладцев, им есть что терять, народ нищий, голый бедный и больной
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03.06.2024 16:23 Відповісти
Да, тяжело у вас в Костроме.
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03.06.2024 16:25 Відповісти
Пареной рєпи пережрав?
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03.06.2024 16:30 Відповісти
вассисуалий, при всей моей ненависти к зелёной шобле я отчётливо слышу твой рязанский акцент
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03.06.2024 18:08 Відповісти
Багато, хто встановив Резерв+, це ті , хто знає, що треба, та готовий йти служити, але діти дома плачуть.
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03.06.2024 16:40 Відповісти
а вот графы "удалить аккаунт" в этом лохотроне и нет. персоналка всем по барабанам. Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом
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03.06.2024 17:05 Відповісти
А що з тими "захисниками" які сьогодні жінок лупцювали в Києві? Їм мабуть премію виписали ? Чи орден дали?
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03.06.2024 18:16 Відповісти
Нукак, нука що там трапилося у Києві?? Чому не пишуть в новинах?
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03.06.2024 19:19 Відповісти
та в чём проблема? - выходить на улицу с кнопочным телефоном и говорить что денег нема на смарт
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03.06.2024 18:33 Відповісти
 
 