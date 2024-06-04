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190 тисяч жінок оновили дані у "Резерв+", - Міноборони

190 тисяч жінок оновили дані у Резерв+

У додатку "Резерв+" свої дані оновили понад 1,3 млн громадян, зокрема 190 тисяч жінок.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За кордоном свої дані оновили понад 18 тисяч осіб.

Водночас серед людей, які оновили дані через "Резерв+", 164 тисячі - це заброньовані. Свої дані також внесли понад 153 тисячі призовників та 90 тисяч осіб, які мають відстрочку.

"Такі у нас дані на сьогоднішній ранок. Можемо спостерігати доволі вискоку активність людей, які застосунком "Резерв+" уже скористалися. Завантажень там ще більше. Можливо, люди очікують і пізніше це зроблять. Така загальна картина", - сказав Лазуткін.

Читайте: Якщо оновити дані в "Резерв+", то працівники ТЦК можуть вручити повістку на ВЛК, - адвокат

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Так-так! З 1.11млн чоловіків, тих хто оновив, 407 тис мають бронь/відстрочку/ксіву зе-кодла. Лишається 703 тисячі. Мабуть це саме ті, про кого казали, що вони помилково у розшуку, їх там тиждень тому було 700+ тис. Зходиться!
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04.06.2024 10:13 Відповісти
І що це їм дало? Треба йти в ТРЦ.
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04.06.2024 10:25 Відповісти
Дійсно, а це ідея - перетворити ТЦК на торгово-розважальні центри (ТРЦ).
Там і так уже й торгують, і розважити вміють на всю катушку...
Весела в нас країна. Далі буде.
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04.06.2024 10:47 Відповісти
 
 