190 тисяч жінок оновили дані у "Резерв+", - Міноборони

У додатку "Резерв+" свої дані оновили понад 1,3 млн громадян, зокрема 190 тисяч жінок.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За кордоном свої дані оновили понад 18 тисяч осіб.

Водночас серед людей, які оновили дані через "Резерв+", 164 тисячі - це заброньовані. Свої дані також внесли понад 153 тисячі призовників та 90 тисяч осіб, які мають відстрочку.

"Такі у нас дані на сьогоднішній ранок. Можемо спостерігати доволі вискоку активність людей, які застосунком "Резерв+" уже скористалися. Завантажень там ще більше. Можливо, люди очікують і пізніше це зроблять. Така загальна картина", - сказав Лазуткін.

Читайте: Якщо оновити дані в "Резерв+", то працівники ТЦК можуть вручити повістку на ВЛК, - адвокат